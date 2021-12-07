В следующем году исполняется сто лет со дня основания СССР, который, как любое государственное образование, имел свой герб. Варианты герба СССР разрабатывались с 1918 по 1923 год. При этом по удивительному стечению обстоятельств на первом варианте советского герба была допущена непростительная ошибка, которую иначе как диверсией и назвать было нельзя.
После окончательного утверждения и обнародования герба Советского Союза в 1923 года сельское население страны пришло в некоторое замешательство. Недоумение вызвало изображение серпа и молота. Дело в том, что ручка у серпа на изображении герба была нарисована неправильно. На рисунке она крепилась к секущей части серпа не тонкой, как это принято в жизни, а противоположной — утолщённой частью. Если бы кто-то вдруг решил поработать таким серпом в поле, у него бы ничего не вышло. Сельскохозяйственный инструмент просто выпадал бы из рук!
В стране, которая на протяжении многих столетий считалась ведущей аграрной державой, подобная ошибка выглядела не только недопустимой, но и кощунственной. Конечно, можно было допустить, что художник, изображавший серп и молот, никогда в жизни в деревне не был и не видел настоящий крестьянский серп, а потому ошибся. Но люди, утверждавшие эскиз герба с неправильным изображением серпа, должны были знать, как он выглядит на самом деле.
В начале XX века в Советской России практически каждый житель страны хоть раз в жизни бывал в деревне, включая лидеров партии большевиков, позиционирующих себя как власть рабочих и крестьян. Увы! По неизвестной причине герб с данным абсурдным изображением серпа был официально утверждён и просуществовал до 1937 года, красуясь на государственной символике, деньгах, знамёнах, почтовых конвертах и иных предметах, где предусматривалось изображение герба страны.
Самое удивительное, что полтора десятилетия существования неправильного изображения серпа на гербе страны выдались самыми тяжёлыми для советского крестьянства. Специалисты по геральдике и оккультным символам считают, что это не случайно. В случае с советским гербом существует прямая зависимость между изображёнными на нём символами и жизнью граждан.
С официальной точки зрения, перекрещенные серп и молот на гербе указывали на союз рабочих и крестьян. Восходящее солнце олицетворяло рассвет новой жизни, в то время как снопы пшеничных колосьев говорили о мирном созидательном труде и плодородии. В то же время, если взглянуть на те же самые элементы с символической оккультной точки зрения, то получится совершенно иная картина. Дело в том, что символ серпа в мировой геральдике на протяжении многих столетий означал уничтожение и смерть всего живого, а вовсе не сельскохозяйственный труд.
Не менее интересно описание молота с точки зрения символизма, обозначающее насильственное разрушение. При этом каждый профессиональный историк и этнограф знает, что у африканских народов молот испокон веков считался символом зла. В то же время в Китае и Индии местные жители ассоциировали его с торжеством тёмных сил. В Скандинавии молот и вовсе считался божественным оружием, поражающим нечестивцев. В свою очередь, в христианском мировоззрении в средние века молот считался орудием церкви для наказания вероотступников. В данной трактовке основных символов на советском гербе его изображение являлось явно деструктивным.
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