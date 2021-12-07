Советский герб: диверсия государственного значения

В следующем году исполняется сто лет со дня основания СССР, который, как любое государственное образование, имел свой герб. Варианты герба СССР разрабатывались с 1918 по 1923 год. При этом по удивительному стечению обстоятельств на первом варианте советского герба была допущена непростительная ошибка, которую иначе как диверсией и назвать было нельзя.

Герб СССР

Случайность или злой умысел?

После окончательного утверждения и обнародования герба Советского Союза в 1923 года сельское население страны пришло в некоторое замешательство. Недоумение вызвало изображение серпа и молота. Дело в том, что ручка у серпа на изображении герба была нарисована неправильно. На рисунке она крепилась к секущей части серпа не тонкой, как это принято в жизни, а противоположной — утолщённой частью. Если бы кто-то вдруг решил поработать таким серпом в поле, у него бы ничего не вышло. Сельскохозяйственный инструмент просто выпадал бы из рук!

В стране, которая на протяжении многих столетий считалась ведущей аграрной державой, подобная ошибка выглядела не только недопустимой, но и кощунственной. Конечно, можно было допустить, что художник, изображавший серп и молот, никогда в жизни в деревне не был и не видел настоящий крестьянский серп, а потому ошибся. Но люди, утверждавшие эскиз герба с неправильным изображением серпа, должны были знать, как он выглядит на самом деле.

В начале XX века в Советской России практически каждый житель страны хоть раз в жизни бывал в деревне, включая лидеров партии большевиков, позиционирующих себя как власть рабочих и крестьян. Увы! По неизвестной причине герб с данным абсурдным изображением серпа был официально утверждён и просуществовал до 1937 года, красуясь на государственной символике, деньгах, знамёнах, почтовых конвертах и иных предметах, где предусматривалось изображение герба страны.

Тайная символика

Коммунистический мир будущего

Самое удивительное, что полтора десятилетия существования неправильного изображения серпа на гербе страны выдались самыми тяжёлыми для советского крестьянства. Специалисты по геральдике и оккультным символам считают, что это не случайно. В случае с советским гербом существует прямая зависимость между изображёнными на нём символами и жизнью граждан.

С официальной точки зрения, перекрещенные серп и молот на гербе указывали на союз рабочих и крестьян. Восходящее солнце олицетворяло рассвет новой жизни, в то время как снопы пшеничных колосьев говорили о мирном созидательном труде и плодородии. В то же время, если взглянуть на те же самые элементы с символической оккультной точки зрения, то получится совершенно иная картина. Дело в том, что символ серпа в мировой геральдике на протяжении многих столетий означал уничтожение и смерть всего живого, а вовсе не сельскохозяйственный труд.

Не менее интересно описание молота с точки зрения символизма, обозначающее насильственное разрушение. При этом каждый профессиональный историк и этнограф знает, что у африканских народов молот испокон веков считался символом зла. В то же время в Китае и Индии местные жители ассоциировали его с торжеством тёмных сил. В Скандинавии молот и вовсе считался божественным оружием, поражающим нечестивцев. В свою очередь, в христианском мировоззрении в средние века молот считался орудием церкви для наказания вероотступников. В данной трактовке основных символов на советском гербе его изображение являлось явно деструктивным.