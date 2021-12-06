Почему деньги в России называют "бабками"

В каждой стране мира существуют собственные жаргонные слова, обозначающие наиболее важные предметы, которыми ежедневно пользуется население. Наиболее распространённые жаргонизмы касаются денег, которые в России принято именовать "бабками". Данным словом пользуется подавляющее число жителей нашей страны, а о его происхождении существует несколько версий.

Версия первая: политическая

На протяжении нескольких столетий, начиная с раннего средневековья, в нашей стране существовала каста уличных артистов офеней. Считалось, что эти бродячие артисты ведут свою историю от языческих волхвов и кудесников. Простой народ верил, что офени не только умели ворожить, но и обладали своим тайным языком, недоступным для посторонних. Предполагается, что первые жаргонные слова пошли именно от них. Впоследствии тайным языком по образу и подобию офеней обзавелись представители криминального мира страны.

Тем не менее, слово "бабки", хотя и является жаргонизмом, к тайным языкам, распространённым в Российской империи, отношения не имеет. Появилось оно благодаря сторублёвой купюре, на которой водяными знаками была изображена Екатерина II. В кубышку обеспеченные граждане Российской империи складывали деньги именно в данных купюрах. В то же время саму Екатерину II в XIX веке называли не иначе, как "царственной бабкой", по примеру Александра I, не раз публично заявлявшего, что будет продолжать традиции правления, введённые его бабкой. Таким образом, с лёгкой руки императора сначала сотенные купюры, а затем и все бумажные деньги в стране стали называть "бабками".

Версия вторая: сельскохозяйственная

Пшеница

Вторая по популярности версия происхождения жаргонного понятия "бабки" относится к быту помещиков царской России. Обычно, когда речь заходит о заработанных деньгах у человека в России, интересуются, сколько он снял (заработал) "бабок". При этом, согласно историческим исследованиям, во время сбора урожая крестьяне складывали снопы колосьев один к другому, называя их бабками.

Действительно, собранные и связанные вместе 10-13 снопов внешне были похожи на фигуру женщины. Подобными "бабками" помещики считали собранный урожай, интересуясь друг у друга: "Сколько бабок ты снял?" Позднее данная мера дохода из сельскохозяйственного термина перекочевала в денежный.

Версия третья: азартная

Третья версия относится к истории азартных игр в России. Начиная со второй половины XIX века и до середины XX века подростки всей страны с азартом играли "в бабки". Это была азартная игра на деньги, когда специальной, вырезанной из копыта животного "бабкой" необходимо было выбить максимальное количество чужих "бабок". Выигравший получал гору мелочи и среди своих менее удачливых ровесников считался весьма состоятельным человеком.

Предполагается, что именно отсюда пошло словосочетание "набить бабок". Не удивительно, что у повзрослевших подростков "бабки" продолжали ассоциироваться с деньгами и достатком. Сегодня сложно сказать, какая из трёх теорий является истинной. Скорее всего, образ жаргонизма "бабки" собирательный, включивший в себя каждую из приведённых выше версий.