Где искать ответ, кто убил президента Кеннеди

Три выстрела, прозвучавшие 22 ноября 1963 года, эхом прокатились по всему белому свету. Кадры кинохроники с проезжающим через площадь Дили Плаза (Dealey Plaza) в Далласе президентским кортежем шокировали зрителей, когда они узнали, кто пал жертвой убийства. Мир узнал об этом ещё 58 лет назад, но кто заказал убийство Джона Ф. Кеннеди, неизвестно до сих пор. Остаётся лишь озвучивать наиболее популярные версии.

Джон Кеннеди

По данным института изучения общественного мнения Gallup, 52 процента американцев считали убийство Кеннеди заговором уже через неделю после гибели президента. Их число возросло до 81 процента в 1970-х, а затем и в 1990-е годы.

В официальный вердикт об убийце-одиночке, или как говорят в Штатах "lone gunman", не верят не только рядовые граждане. Уже в 1978 году специальный комитет палаты представителей США по делам об убийствах утверждал, что в тот приснопамятный день убийства президента Кеннеди был не один стрелок. В прошлом месяце бывший госсекретарь США Джон Керри, выступая в программе Meet the Press по телеканалу NBC, отметил, "что у него имеются серьёзные сомнения" в том, что объявленный убийцей Ли Харви Освальд действовал в одиночку.

Наибольшее количество опрошенных американцев (около 13%) полагают, что в ликвидации Кеннеди больше остальных были заинтересованы

мафия,

правительство США.

Мафия

Гангстер из Нового Орлеана Карлос Марчелло, который был депортирован в Гватемалу после того, как Кеннеди пришёл к власти и сделал своего брата Роберта главой учреждения борьбы с организованной преступностью в качестве генерального прокурора США. После возвращения Марчелло в Соединённые Штаты (гуляют легенды, как он пробирался сквозь джунгли в ботинках из кожи аллигатора), он якобы угрожал президенту. Он также якобы признался в убийстве информатору ФБР.

Мафия

Сторонники заговора мафии припоминают поездку Ли Харви Освальда в Новый Орлеан незадолго до убийства, а также связи с мафией убийцы Освальда Джека Руби.

Белый дом

Убийство Кеннеди организовано по приказу вице-президента США Линдона Джонсона. В книге Роджера Стоуна "Человек, который убил Кеннеди: Дело против Линдона Бейнса Джонсона" (The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ, Skyhorse Publishing, 2013) говорится, что 36-й президент США убил не только своего предшественника, но и других, мешавших ему на пути к вершине политической власти.

"Очень важно понимать, что Джонсон был всего лишь стержнем заговора, в котором, как я полагаю, участвовало ЦРУ", — сказал Роджер Стоун в интервью "Голосу России".

ЦРУ

Чтобы отвлечь от себя внимание, это разведывательное сообщество в 1970-х годах запустило через СМИ волну информации о своей якобы причастности к различного рода акциям, в том числе и политическим убийствам. В результате аббревиатуру шпионского гнезда CIA хохмачи переделали как "рак в Америке" — "cancer in America".

Маргинальные гипотезы

Несмотря на некоторое число сторонников (приблизительно 5%) таковых предположений, у них очень мало серьёзных оснований.

К таковым относятся:

кубинские или советские спецслужбы,

какой-то неизвестный или некая организация.

Скользкие темы

Не касаясь опросов общественного мнения, ряд советских журналистов-международников и их зарубежных коллег довольно убедительно доказывали, что за этим преступлением века вполне могли стоять

воротилы Военно-промышленного комплекса США,

нефтяные и прочие североамериканские магнаты.

Пентагон

Свою заинтересованность, или сказать точнее, озабоченность высказывали сторонники окончания позорной для сверхдержавы, подленькой и полностью проигранной Пентагоном и Белым домом войной с Северным Вьетнамом.

Вроде бы Кеннеди — несмотря на заявления Роберта Кеннеди, сделанные им после смерти старшего брата, что Джей Эф Кей не собирался прекращать войну с Вьетконгом — пострадал по причине своего миролюбия.