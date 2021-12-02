Строители Стоунхенджа питались "сникерсами"?

Стоунхендж не устает порождать многочисленные вопросы. Не успевают слегка умолкнуть одни дискуссии, как возникают новые. Многочисленные споры пока не привели ни к одной общепринятой истине. Чем строители неолитического сооружения поддерживали себя в зимнюю стужу? Гипотеза удивит многих.

Стоунхендж

Строители мегалита поедали сникерсы

Напомним, что мегалиты в Солсбери, по всей видимости, возвели 4000 или 5000 лет назад. В то время люди, включая строителей Стоунхенджа, в основном употребляли в пищу говядину, свинину и молочные продукты.

Однако недавние раскопки в близлежащем поселении Даррингтон-Уоллс (Durrington Walls), где, возможно, проживали строители этого исторического памятника, помогли установить, что рабочие поглощали так называемые "энергетические батончики" — energy bars. Это некая первобытная разновидность нынешних "сникерсов" и "марсов" под менее яркой упаковкой.

Участвующие в проекте Стоунхендж-Риверсайд археологи обнаружили, что люди эпохи нового каменного века собирали фундук, райские яблочки (по-английски их называют кребами — Crab apples), плоды дикой сливы, а также другие ягоды и фрукты.

С точки зрения археолога, начальницы в English Heritage (благотворительная организация, которая занимается историческими памятниками в Великобритании) Сьюзан Грини (Susan Greaney), орехи и фрукты, вполне вероятно, готовили с мясным жиром, чтобы получился "наполненный калориями замечательный энергетический батончик".

Из смеси сладких фруктов и орехов готовили выпечку, например, мясной пирог, состоящий из

нутряного сала,

фруктов,

сахара,

иногда сдобренных алкоголем.

Питание — залог здоровья, но не строительства

Наиболее ранние свидетельства о пирогах с мясным фаршем относятся к средневековью, и нет прямых свидетельств о выпечке в эпоху неолита, но, согласно заявлению, зерновые культуры выращивались в Англии тысячи лет назад и могли использоваться для подобной выпечки.

Во время возведения Стоунхенджа, около 2 500 г. до н. э., строители, возможно, наслаждались подобными деликатесами, как утверждает Грини, "во время праздников, а также для ежедневного пропитания, когда совместная трапеза помогала сближению членов общины, побуждая прибывших издалека людей помочь в строительстве Стоунхенджа".

Даже несмотря на такое калорийное питание, строители Стоунхенджа вряд ли бы справились своим мускульным усилием для перемещения таких гигантских камней.

Сникерс

До сих пор точно не известно, как строители эпохи неолита транспортировали из карьеров на 290 километров гигантские валуны, собрав их в подобие кольца.

В 2016 году группа британских студентов протащила сани с каменным блоком весом в одну тонну по деревянным гусеницам со средней скоростью около 1,6 км/ ч. Примечательно, что для перемещения великанской плиты потребовался всего десяток нынешних крепких парней — меньше, чем ожидали кабинетные учёные. По факту это означает, что строительные работы на Стоунхендже могли продвигаться несколько быстрее, чем ранее предполагали господа интеллектуалы.