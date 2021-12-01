"Союз русских патриотов" — организация, которой никогда не было

28 декабря 1933 года ОГПУ в Москве арестовало 28 молодых людей, среди которых были студенты, рабочие и учащиеся технического колледжа. Им вменили в вину создание контрреволюционной организации под названием "Союз русских патриотов".

Поиски "крайних"

Дело было попросту сфабриковано по указанию вышестоящего руководства 25-летним следователем Александром Стефанским на основании доноса сомнительного содержания. Даже название "контрреволюционной группы" несколько раз менялось: то она фигурировала в документах дела как "Голубая лилия", то как "Издатели", и только потом появился "Союз русских патриотов"…

Зачем же это было нужно? В конце 20-х — начале 30-х годов в стране прошло несколько показательных процессов, в которых в качестве обвиняемых выступали представители технической и научной интеллигенции, как правило, начавшие свою профессиональную деятельность ещё при царской России. В это время в СССР полным ходом шла массовая индустриализация. Не все сотрудники предприятий являлись компетентными работниками. Кому-то не хватало образования и квалификации, кому-то — времени, так как надо было "гнать план". Это приводило к авариям и поломкам оборудования. "Крайними" решили сделать инженеров и других специалистов, трудившихся на производстве. Чаще всего их обвиняли в том, что они умышленно устраивали диверсии на заводах, выводили из строя технику, чтобы "навредить Советской власти". Некоторым даже вменяли в вину шпионаж, связи с иностранной разведкой.

Прерванная юность

17-летнего студента Полиграфического института Ростислава Горелова арестовали ночью, подняв с кровати. На допросе у него потребовали перечислить участников антисоветской группы, в которой он состоит. Ростислав не понял вопроса, принялся перечислять своих институтских одногруппников и преподавателей. Тогда следователь заявил ему: "Нам известно, что вы там собирались и рассказывали антисоветские анекдоты". Хотя Ростислав так и не признал за собой ничего крамольного, ему, как и другим "фигурантам" по делу, вменили в вину призывы к свержению большевистской власти, уничтожению колхозов, убийству партийных руководителей, включая самого Сталина…

Дома у товарища Горелова — Эроса Гликмана — обнаружили куски линолеума, которые юный художник использовал для создания линогравюр. Следствие решило, что он мог тайно тиражировать какие-то антисоветские материалы. Кстати, находясь под следствием, Гликман донёс на Горелова. Скорее всего, сотрудники ОГПУ просто применили к юноше пытки, заставив подписать донос на товарища. Несмотря на это, Горелов и Гликман продолжали общаться и в Темниковском исправительно-трудовом лагере в Мордовии, куда их отправили по приговору "тройки" ОГПУ.

"Не досидел своё…"

ГУЛаг

Поначалу Ростиславу и Эросу пришлось работать, как и большинству заключённых, на лесоповале. Но, оценив их художественные умения, лагерное начальство перевело парней в изостудию при культурно-воспитательной части (КВЧ), возглавляемой художником Владимиром Михайловичем Эссеном, также из зэков. Ведь не могли же не использовать талант живописцев в пропагандистских целях! Например, им пришлось оформлять "красные уголки", где на "доске позора" красовались изображения тех, кто "отлынивал от работы".

Горелова благодаря усилиям его отца, видного художника, освободили осенью 1935 года. Несмотря на то, что он впоследствии он воевал и получил фронтовые награды, против художника в 1949 году повторно возбудили дело по политической статье. Тогда бывших политзаключённых заново отправляли в лагеря и ссылки как "неблагонадёжных", особенно если прежний срок оказывался невелик — мол, не досидел своё… Однако в итоге Горелова не тронули. Вероятнее всего, за него опять вступился отец, который всегда лояльно относился к сталинскому режиму.

"Лагерные этюды"

Уже в 90-е годы Ростислав Горелов изучал своё дело в архиве, интересовался судьбой "подельников". Ведь многие из них просто бесследно сгинули в те годы. В их числе оказался и бывший друг Эрос Гликман. В октябре 1935 года он освободился из лагеря, но домой так и не вернулся.

В архиве Горелову отказали в доступе к материалам о других людях: мол, право на запросы имеют только родственники осуждённых. Имена же тех, кто осуждал людей по политическим статьям, засекречены и по сей день. Хотя о следователе Стефанском, к примеру, известно, что жизнь у него сложилась вполне благополучно, и, завершив карьеру в органах, он даже работал на Мосфильме.

Впоследствии живописец пытался по памяти написать портреты солагерников… Оставил и книжку воспоминаний: она проиллюстрирована "Лагерными этюдами" — сценками из быта заключённых.

Ростислав Горелов скончался 14 января 2004 года, в возрасте 87 лет. Выставки работ бывшего заключённого ГУЛАГа проходили во многих городах России. Именно благодаря его творчеству и воспоминаниям стали известны многие факты о фальсифицированном деле "Союза русских патриотов", поломавшем судьбы почти 30 человек.