Высокую парижскую моду создали русские аристократы

В современном мире законодателем моды является Париж. Имена наиболее популярных французских модельеров и известных брендов одежды знает каждая уважающая себя модница на планете. При этом в наши дни практически забыто, что славу модной столицы мира Парижу принесли мигранты из царской России столетие назад.

Дома высокой моды

После окончания Гражданской войны в Советской России в мире было образовано несколько крупных центров белой эмиграции, располагавшиеся в Китае, Румынии, Турции, Германии и Франции. При этом в шикарный Париж стремились перебраться наиболее богатые аристократы, дворяне и промышленники Российской империи, успевшие вывезти за рубеж свои капиталы. Уезжали, естественно, с жёнами и дочерьми.

Пока мужская часть русских эмигрантов занималась политикой и бизнесом, женская половина начала активно открывать салоны модисток, которые быстро превратились в дома высокой моды. Причём, оказавшись на чужбине, бывшие графини, княжны и баронессы были вынуждены не только завоевать рынок модной одежды, но и диктовать свои вкусы и предпочтения европейцам.

Мода от Юсуповых

Париж

Первым из русских домов моды, открывшихся во Франции в 1920-е годы, стал модный бренд IRFE, образованный от первых букв имен князя Феликса Юсупова и его очаровательной жены Ирины. В своё время красавица свела с ума Григория Распутина, а её муж участвовал в убийстве знаменитого старца. Это был первый модный дом в Париже, чьи основатели не побоялись назвать своё предприятие в честь самих себя. В качестве клиентуры князя и его супруги выступали сливки общества тех лет — от банкиров и промышленников до культурной и светской элиты Парижа. Одежду бренда IRFE заказывали модники и модницы из Берлина, Лондона и Нью-Йорка.

При этом путь к успеху у титулованных иммигрантов был совсем не прост. Платья для показа первой коллекции создавались чуть ли не на коленке. В их пошиве Ирине Юсуповой помогали Мария Воронцова-Дашкова и княгиня Елена Трубецкая. Эскизы к модельным нарядам рисовали на обратной стороне старых обоев, а вместе их соединяли, ползая на коленках по полу, княжны Оболенские. Первый показ проходил в одном из самых фешенебельных отелей Парижа — "Ритц". Успех был грандиозен. Ведущие глянцевые журналы столиц Старого света не скупились на восторженные отзывы о коллекции.

Эпатаж на грани фола

Тем не менее, Париж не сдался на милость русским модельерам без боя. Для покорения французской публики Юсупов ввёл моду на революционную одежду. Благодаря IRFE в Европе обрела популярность одежда в бело-голубую полоску, имитирующая тельняшку, а также пальто-бушлат и кожаные куртки. Не меньшим спросом пользовались предлагаемые Юсуповыми кокошники, меховые отделки накидок для платьев и косоворотки. Скоро у модного дома Юсуповых появились филиалы в Брюсселе и Чикаго. Даже английская королева Мария, бабушка Елизаветы II, пошла под венец в русском кокошнике.

Княжеский бизнес

Впрочем, было бы ошибкой считать, что Юсуповы были единственными успешными создателями и владельцами модных домов Франции. Им в спину дышали представители других аристократических фамилий.

Шляпы для дам поставлял известный на весь Париж шляпный салон "Шапка", чьей владелицей являлась свекровь великой княгини Марии Павловны. В роли самой элегантной манекенщицы в нём блистала княгиня Трубецкая.

Популярной фабрикой, производившей шерстяные и шелковые ткани с узорами персидской, египетской и греческой тематики управляла графиня Орлова-Давыдова. Ткани у хозяйки фабрики закупали лучшие парижские ателье.

Дамы высшего света Европы и обеих Америк любили одеваться в салоне "Имеди", которым владела княжна Воронцова-Дашкова. Известной на весь Париж манекенщицей, чьему вкусу безропотно подражали модницы всего мира, являлась фрейлина императрицы Александры Федоровны — Софья Носович. Причём в годы Гражданской войны очаровательная женщина самоотверженно сражалась в рядах белогвардейцев.

Также в Париже с успехом работали модные дома: "Поль Каре" княжны Лобановой-Ростовской; "Пьер Питоев", "Анна Сергеева" и "Тао" княгини Трубецкой; дом белья "Хитрово" и "Адлерберг", графини Адлерберг; "Итеб" баронессы Гойнинген-Гюне и многие другие.