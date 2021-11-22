Как балалайка стала секретным оружием России

На вопрос, какой музыкальный инструмент объединяет все славянские народы, ответ очевиден — балалайка! Тем не менее, по удивительному стечению обстоятельств именно балалайка оказалась одним из самых запрещаемых музыкальных инструментов в мире!

Власти США против балалайки

В это сложно поверить, но, например, в США с 1940 года действует продлеваемый каждые десять лет запрет на промышленное производство и продажу балалаек. Правда, играть на них не воспрещается, необходимо лишь оформить специальную лицензию у властей штата. В 2000 году Билл Клинтон расширил "балалаечный" запрет на Аляску, которая в 1940 году не имела статуса самостоятельного штата. Барак Обама также решил не менять традиций своих предшественников и в 2010 году продлил запрет. Чем же не угодила русская балалайка властям США?

Тайная организация скоморохов

У древних славян испокон веков существовали собственные развитые музыкальные традиции народных музыкальных инструментов. На фресках Софийского собора, заложенного в 1037 году, изображены сцены скоморошьих театрально-музыкальных постановок, где ряженые музыканты играют на флейте, арфе и трубе. Аналогичные изображения можно встретить на Дмитриевском соборе XII века во Владимире. Даже в "Повести временных лет" летописец Нестор перечисляет несколько музыкальных инструментов, используемых скоморохами: "…и оудариша в сопъли, в гусли и бубны, начаша ихъ играти".

Без скоморохов на территории славянских княжеств не проходил ни один народный праздник, княжеский пир, свадьба или ярмарка. Особой популярностью в народе пользовались выступления скоморохов, посвящённые сюжетам славянской мифологии, а также сатирические выступления, направленные против властей. Не удивительно, что уже во второй половине одиннадцатого века в "Поучении о казнях божиих", вошедшем в "Повесть временных лет", резко осуждаются как сами скоморохи, так и их забавы, популяризующие языческие обряды и игру на музыкальных инструментах.

Музыкальные репрессии

На протяжении семи веков не прекращалась борьба властей с народными музыкальными инструментами и скоморохами. При этом результаты противостояния оказались достаточно противоречивы. Пик запрета на производство и игру на скоморошьих музыкальных инструментах пришёлся на XVII век. В то же время летописи утверждают, что именно в это время музыкальные мастера, изготовлявшие народные, в том числе струнные музыкальные инструменты, занимали целый квартал в Замоскворечье. В Москве и других крупных городах на рынках существовали специальные "домерные ряды", где торговали домрой — прообразом легендарной русской балалайки.

В том же семнадцатом веке музыканты, использующие в своих выступлениях домры, гусли, свирели и трещотки, подвергались гонениям вплоть до физического уничтожения музыкальных инструментов. Масштаб борьбы с музыкальными инструментами в средневековой России красочно описал известный путешественник Адам Олеарий:

"Около 1649 года все "гудебные сосуды" были отобраны по домам в Москве, нагружены на пяти возах, свезены за Москву-реку и там сожжены".

Неблагонадёжная балалайка

Квартет "Московская балалайка"

К концу семнадцатого века скоморохи, а вместе с ними большинство народных музыкальных инструментов, исчезли практически полностью. В этот момент на исторической сцене появляется балалайка. В документе от 1688 года, ранее хранившимся в Центральном Государственном архиве древних актов СССР, говорится, как в Стрелецкий приказ Москвы были доставлены посадский человек Савка Фёдоров и крестьянин Ивашко Дмитриев. При въезде в Яузские ворота у них была обнаружена балалайка. Стрельцы её отняли, а проезжих гостей выбранили.

Спустя двадцать семь лет Пётр I для шуточной свадьбы тайного советника Н. М. Зотова потребовал составить "Реестр", в который включили все музыкальные инструменты страны, в том числе четыре балалайки. С тех пор популярность балалайки, несмотря на периодически появляющиеся запреты, лишь росла, достигнув к девятнадцатому веку поистине грандиозных размеров.

Ряд исследователей, среди которых А. С. Фаминицин, опубликовавший в 1891 году книгу "Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа", считают, что балалайка произошла от домры. Далеко не последнюю роль в этой трансформации сыграли именно церковные запреты на скоморохов и струнные музыкальные инструменты средневековой Руси. Фактически балалайка — это та же самая домра, у которой округлый кузов сменился на треугольный, более удобный для кустарного производства.

Уже в XVIII веке балалайка приобрела огромную популярность как у народа, так и в высшем свете. Музыкальные критики утверждают, что придворные музыканты были способны исполнять на балалайке арии, менуэты и даже отрывки из аллегро. При этом балалайку всегда можно было купить в мелких лавочках, но чаще всего её делали самостоятельно из любого подручного материала.

При этом официально запрет на игру на балалайке как щипковом музыкальном инструменте был снят лишь во времена СССР, а на Западе действует до сих пор. В частности, в США почему-то считается, что игра на балалайке подрывает устои действующей власти и христианской веры. В нашей стране данные средневековые представления прекратили своё хождение ещё в XVIII веке.