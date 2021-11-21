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Автор Ирина Шлионская

"Дело Александрова": элитный бордель по-советски

Наследие » Советское наследие

В феврале 1955 года на имя генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва поступило анонимное письмо. Некая женщина сообщала, что писатель-драматург Константин Кривошеин, с которым недавно познакомилась её 18-летняя дочь, устроил у себя в квартире на улице Воровского (ныне Поварской) и на даче в подмосковной Валентиновке настоящий притон, завсегдатаями которого являлись высокопоставленные лица, в том числе тогдашний министр культуры Александров.

Никита Хрущёв
Никита Хрущёв

Любители студенток

Георгия Фёдоровича Александрова назначили министром культуры СССР в марте 1954 года. Биография у него, казалось бы, была самая что ни на есть безупречная. Бывший беспризорник сумел выбиться в комсомольские, а затем и партийные активисты, поступил в Московский институт философии, литературы и истории, стал доктором философских наук, известным автором трудов по марксизму, депутатом Верховного Совета СССР…

Анонимка пришла как раз вовремя: за две недели до этого Хрущёву удалось избавиться от своего главного конкурента — Георгия Маленкова. Тот был исключён из членов ЦК и смещён с поста председателя Совета министров. А Александров являлся выдвиженцем Маленкова. Поэтому генсек потребовал, чтобы ЦК и Комитет партийного контроля занялись расследованием этого дела с целью подтверждения или опровержения фактов, изложенных в письме.

И факты действительно подтвердились! Выяснилось, что жилище Кривошеина регулярно посещали, помимо Александрова, его первый заместитель Сергей Кафтанов, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК, член Центральной ревизионной комиссии КПСС Владимир Кружков, член-корреспондент Академии наук, литературовед Александр Еголин, замдиректора Института мировой литературы Сергей Петров и многие другие ответственные работники и видные деятели советской культуры. В "вечеринках", проходивших то на даче, то в московской квартире Кривошеина, принимали участие в основном студентки театральных и хореографических училищ. Многие из них надеялись, что влиятельные "клиенты" впоследствии помогут им с протекцией и творческой карьерой.

Партийная кара

 

На очередном заседании президиума ЦК была принята резолюция "О недостойном поведении т. Александрова, Еголина и других". Хотя основным виновником объявили Кривошеина, почти всех высокопоставленных фигурантов "сексуального скандала" сняли с их постов. Правда, предавать историю широкой огласке не стали. В газетах написали о "недопустимом поведении" некоторых деятелей, без указания конкретных фамилий.

Кривошеин, единственный из всех, был арестован, несмотря на то, что ему уже исполнилось целых 65 лет. Но не за организацию "дома свиданий", а за спекуляцию. Дело в том, что, помимо сводничества, он занимался ещё и перепродажей антиквариата. А это по тем временам влекло за собой уголовный срок. Дальнейшая судьба драматурга остаётся неизвестной.

Что же касается Александрова, то его просто "слили", обвинив в плохой работе на министерском посту. 22 марта министра освободили от занимаемой должности и депутатских обязанностей и перевели в Минск, где он трудился завсектором диалектического и исторического материализма Института философии и права Академии наук Белоруссии. Но стресс есть стресс: в 1961 году экс-министр приказал долго жить. Ему исполнилось всего 53 года.

А был ли притон?

Никита Хрущёв
Никита Хрущёв

Между тем существуют и другие версии этой истории. Были те, кто утверждал, что Александров и его команда пострадали из-за того, что советский министр культуры что-то не поделил со своим французским коллегой, занимавшим тот же пост. В 1954 году состоялась встреча обоих чиновников, после которой Александров написал в газету "Культура и жизнь" статью, в которой всячески поносил французского министра, упрекая его в "недалёкости" и "буржуазности". Вскоре парижское издание Figaro опубликовало репортаж из стен подпольного борделя с фотографиями Александрова. Но откуда газета могла их взять? Кстати, много лет спустя журналисты Figaro попытались отыскать упомянутую статью у себя в архиве, но так и не обнаружили её. Так что, вероятно, история о конфликте двух министров была не более чем мифом.

А ещё говорили, что будто бы "дело Александрова" нарочно сфабриковали, чтобы скомпрометировать ряд неугодных хрущёвской власти лиц, а никакого борделя и в помине не было… И почему-то именно эта версия кажется наиболее вероятной.

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Редактор: Людмила Черткова
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