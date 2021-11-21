"Кукушка" и другие смертельные игры русских офицеров

Одним из самых трагичных периодов для белого офицерства стали годы Гражданской войны и последовавшая за ней вынужденная эмиграция. В это время большое развитие получила так называемая "русская рулетка" и аналогичные ей забытые в наши дни игры, когда офицеры белой армии искали способ свести счёты с жизнью.

Благородный риск или афера?

Самое интересное, что хотя во всём мире игру, когда револьвер с одним патроном в барабане раскручивают и, приставив к виску, нажимают на спусковой крючок, именуют "русской рулеткой", непосредственно к России возникновение данной опасной забавы никакого отношения не имеет. В отличие от гладиаторских боёв или испанской корриды, "русская" или "гусарская" рулетка точного места рождения, по мнению историков, не имеет. Своё наибольшее развитие данная игра получила среди русского офицерства в последние годы Гражданской войны и на чужбине, как способ быстрого, красивого и даже в чём-то романтичного способа свести счёты с жизнью.

В современной Турции до сих пор у стариков в ходу рассказы, услышанные ими от своих родителей, как русские офицеры-иммигранты в начале 1920-х годов поражали местных жителей своими дикими и опасными забавами, играя в "русскую рулетку". Часто, оставшись без средств к существованию, некоторые бывшие офицеры зарабатывали таким образом себе на жизнь. За деньги зрителей, они брали револьвер, оставляли в нём один патрон и лихо крутили барабан. Затем дуло приставлялось к виску и нажимался спусковой крючок. Далее следовал щелчок удара бойка и вскрик нервной публики. Выстрела никогда не происходило. При этом после каждого холостого выстрела в висок офицер направлял дуло в землю и несколько раз жал на спуск, до тех пор, пока не звучал выстрел, доказывая, что патрон в револьвере действительно был.

Невероятное везение офицера-игрока объяснялось просто. По законам физики свободно вращающийся барабан с одним патроном при его прокрутке всегда становился в такое положение, что гнедо с боевым зарядом оказывалось внизу, а не у дула. Соответственно, боёк всегда бил по пустому гнезду. О данной хитрости знали только профессиональные военные, и, разумеется, держали её втайне от впечатлительной публики.

Сухая статистика

В 1920-е годы игра в "русскую рулетку" обрела широкую популярность, а смерти людей от игры в неё достигли чуть ли не статуса боевых потерь. Не удивительно, что математики решили подсчитать шансы на выживание после каждого из шести выстрелов во время игры в тот или иной вариант "русской рулетки". Разумеется, если игра велась честно, а не так, как во время эмигрантских представлений русских офицеров.

Оказалось, что в случае варианта игры, когда стреляли шесть раз, изначально вставив в барабан револьвера только один патрон без вращения барабана после каждого выстрела, шансы погибнуть росли поступательно. Первый игрок, испытывавший судьбу, имел шансы погибнуть, равные 16%, второй — 20%, третий — 25%, четвёртый 33%, пятый 50%. Стрелявший шестым — погибал со 100% гарантией. Невозможно даже представить чувства этого человека, подносившего револьвер к своему виску.

Намного интереснее распределялись шансы погибнуть во время участия в "русской рулетке", если барабан револьвера с одним патроном вращали после каждого выстрела. Первый игрок погибал с 33% гарантией, второй — 40%, третий — 48%, четвёртый — 57%, пятый — 69% и шестой 83%. При этом в итоге игры был шанс, что все участники останутся живы, а сама игра уже не походила на отсроченное самоубийство.

Смертельная "Кукушка"

Во время Гражданской войны в нашей стране появилась и вовсе жуткая игра, популярная среди офицерского корпуса Белой армии с безобидным на первый взгляд названием "Кукушка". В наши дни по мотивам данной игры даже можно было бы снять триллер или фильм ужасов. Правила игры в "Кукушку" были просты. Несколько офицеров с заряженными револьверами собирались внутри большого сарая или амбара. Бросали жребий, кому быть кукушкой. Поскольку игра обычно проходила ночью, в помещении было темно.

Офицер, выбранный "кукушкой", должен был куковать, а остальные участники игры стрелять в него на голос. Погибнуть в данном случае имели одинаковые шансы как "кукушка", так и "охотники". Часто своими выстрелами офицеры-охотники убивали друг друга, а "кукушка" прокуковав до рассвета, оставалась живой. Предполагалось, что данная игра не только проверяет судьбу и удачливость человека, но и обучает офицера-"кукушку" ловкости, а остальных быстроте реакции.