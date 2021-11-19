Имитаторы смерти: советские некрореалисты не были диссидентами

В наше время различными перфомансами, связанными со смертью, мало кого удивишь. К примеру, некоторые американцы на Хэллоуин решили украсить свои дворы манекенами, имитирующими трупы, что привело к вызову соседями полиции. Но что бы вы сказали, узнав, что подобное происходило и в Советском Союзе?

Игры в смерть

Считается, что движение некрореалистов появилось где-то в начале 80-х в Ленинграде. Молодой человек по имени Евгений Юфит приобрёл "Атлас судебной медицины", составленный австрийским врачом Эдуардом фон Гофманом. Иллюстрации изображали в разрезе тела людей, ставших жертвами убийств в начале XX века. Трупы были расположены в вертикальной позиции. Эти картинки натолкнули Евгения и его друзей, называющих себя "Новыми художниками", на мысль "поэкспериментировать".

Начали они с того, что, сидя в вагоне метро, принимались громко обсуждать изложенные в атласе "красочные" подробности, связанные с мёртвыми телами, которые, надо сказать, вполне подошли бы для какого-нибудь ужастика. Впрочем, сидящие рядом пассажиры и приходили в ужас.

Следующая серия акций выглядела так. Парни шли в район железной дороги, где разделялись на две группы. Члены первой группы были одеты в тельняшки и обмотаны бинтами с пятнами томатной пасты, призванными имитировать кровь. Они притворялись, что выполняют гомосексуальный половой акт. Вторая же группа якобы нападала на них с ножами. Всё это зрелище предназначалось для пассажиров проезжавших мимо поездов.

Через какое-то время ребятам удалось добыть в Институте судебной медицины списанный манекен, который получил кличку Зураб. Молодые люди таскали его, одетого в шапку и зимнюю одежду, в чёрном мешке по улицам. Иногда их останавливала милиция, а несколько раз компанию даже отвозили в управление КГБ. Но после бесед парней отпускали — на административной, ни уголовной статьи, чтобы привлечь их, в кодексе не существовало.

Постепенно "игры" усложнялись. Участники группы стали переодеваться рабочими, солдатами, врачами, учёными или просто раздевались почти догола, и производили различные действия. Например, ползали по полю, делали вид, что собираются покончить с собой, тыкали друг в друга палками…

Что такое некроэстетика?

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость

Объектом своей эстетики некрореалисты объявили человека, стоящего на пороге смерти, чьи действия уже патологически искажены. Также они пытались противопоставить мёртвое и искусственное живому и естественному.

Акции снимал на пленку всё тот же Евгений Юфит. Его ближайшими сподвижниками являлись Олег Котельников, Андрей Мёртвый (Курмаярцев), Евгений Дебил (Кондратьев), Андрей Свин (Панов), Леонид Константинов (Трупырь). Но именно Юфит стоял у истоков некрореализма — термин, им же самим и придуманный.

Некрореалисты не только снимали любительские фильмы. Они ещё и рисовали картины и делали фотографии. На них можно было увидеть утопленников в камышах или мозаику из человеческих тел. Но ни в фильмах, ни в картинах, ни в фотографиях некрореалистов вы не найдёте никаких кровавых или отвратительных сцен, как в классических ужастиках, только имитации смерти и насилия. Никого здесь не ранят и не убивают по-настоящему Это не хоррор, а совсем другое направление, скорее философская концепция.

Впоследствии Юфит утверждал, что их акции нельзя было рассматривать как антисоветские. Он и его друзья не были ни диссидентами, ни людьми, лояльными советской власти. Их деятельность, говорил Юфит, являлась скорее реакцией на тогдашнюю советскую действительность. Они просто пытались построить собственный мир вне официальной структуры.

Альтернативное искусство

В 1985 году Юфит учредил собственную подпольную киностудию "Мжалалафильм". Там снимались первые некрореалистические короткометражки. Всего их вышло пять — "Лесоруб", "Санитары-оборотни", "Весна", "Мужество" и "Вепри суицида". Некрореалисты устраивали закрытые показы на квартирах, в клубах, домах культуры. Тогда уже повеяли ветры перемен, и для андерграунда это стало возможным. А в 1988 году Юфит снял в мастерской Александра Сокурова свой первый полнометражный фильм — "Рыцари поднебесья". Следующей заметной картиной стал "Папа, умер Дед Мороз", снятый в мастерской Алексея Германа по мотивам рассказа Алексея Толстого "Семья вурдалаков". Начиная с 90-х годов работы Юфита и его соратников участвовали в престижнейших выставках и фестивалях по всему миру.

После того как в декабре 2016 года Евгений Юфит скончался от сердечной недостаточности, некрореализм в том виде, в каком он возник в те далёкие годы в СССР, ушёл куда-то на задворки. Хотя элементы некроэстетики, безусловно, и сейчас можно найти у очень многих деятелей искусства.