"Выпил лишнего? Съешь пастилу!": как на Руси появилось популярное лакомство

Праздники в России любят. Особенно бурно жители нашей страны отмечают Новый год и следующее за ним Рождество, сопровождающиеся, продолжительными застольями и неминуемым тяжёлым похмельем. В таких случаях наши предки рекомендовали съесть кусочек пастилы. Она не только снимает головную боль, но и, вопреки общественному мнению, является исконным русским блюдом.

Волшебное лакомство

Каждому, кто хоть раз в жизни злоупотреблял алкоголем, наверняка знакомо неприятное чувство тысячи молоточков, стучащих по голове с утра. Самым известным способом избавиться от похмелья считается одна-две рюмки крепкого алкоголя или бутылка пива. Однако данное средство грозит довольно сомнительными последствиями. При этом на Руси с древнейших времен существовал свой фирменный способ борьбы с похмельным недугом. Чтобы избавиться от неприятного звона в голове, наши предки использовали пастилу домашнего приготовления. Самое удивительное, что современные медики подтвердили данное чудесное свойство русской пастилы. Дело в том, что для её приготовления жители средневековой Руси использовали пюре из кислых яблок, а также хмель, который, как известно, прекрасно расширяет сосуды.

В частности, в Коломне существует собственное предание о том, как пастила из фруктового десерта неожиданно превратилась в антипохмельное блюдо. По легенде, несколько столетий назад в городе жил купец, который после обильных пиров и возлияний, страдая похмельем, регулярно устраивал дебоши с рукоприкладством. Однажды бузотёру, вернувшемуся домой под утро, вместо упрёков домашние предложили угоститься пастилой. Купец съел несколько кусочков пряного лакомства и мгновенно уснул. Когда мужчина проснулся, то к своему удивлению обнаружил, что голова у него ясная, а сам он себя прекрасно чувствует. С тех пор при малейших признаках похмелья жители Коломны всем другим средствам предпочитают пастилу.

Коломна — родина пастилы

Коломна

В то же время большинство обывателей искренне считают, что пастила, так же как зефир и другие сладкие лакомства, попала в нашу страну вместе с купеческими караванами из стран Востока и Средней Азии. Это не так. На самом деле пастила испокон веков являлась русским, можно сказать, нашим национальным блюдом. Первые письменные упоминания о пастиле, производившейся в Коломне, встречаются в русских летописях, начиная с XIV века. Правда, в то время название этого десерта писалось через "о", от слова "постелить". Это неудивительно, поскольку во время изготовления пастилы специальным образом приготовленную фруктовую массу перед сушкой действительно стелили на деревянные рамы особой конструкции. Когда смесь высыхала, готовые пласты сладости вновь стелили друг на друга и только затем нарезали кусочками для употребления в пищу.

При этом интересно отметить, что для приготовления пастилы древние повара, как правило, использовали основу из кислых яблок Антоновки, не имевшей широкого распространения в других странах мира. Этот факт лишний раз доказывает именно русское происхождение данного блюда. Впоследствии в качестве основы для пастилы также стали применять различные ягодные смеси из протёртой брусники, смородины, малины или рябины.

Кулинар из Белева

В истории часто происходят случаи, когда одно и то же открытие практически одновременно совершают разные люди. Похожая история произошла с появлением пастилы в России. Несмотря на то, что исторически родиной пастилы считается Коломна, на прилавках магазинов чаще можно встретить пастилу из Белева. Массовое производство данного лакомства в этом небольшом городке Тульской области началось на несколько столетий позже, чем в Коломне. В городе существует своя собственная легенда появления рецепта Белевской пастилы.

По преданию, в начале XVIII века местный купец-промышленник по фамилии Прохоров поставлял для государственных нужд лыко. За качественную работу купец был удостоен аудиенции у Петра I, который в знак благодарности распорядился выдать Прохорову пять тысяч рублей серебром. На эти деньги оборотистый мужчина приобрёл большой участок земли на берегу Оки для разведения фруктовых деревьев. Не прошло и нескольких лет, как в новых владениях купца зашумел яблоневый сад. Причём предпочтение было отдано именно Антоновке. Для хранения урожая яблок неподалеку от сада купец выстроил гигантское деревянное хранилище.

Прошло около ста лет. Земли купца вместе со всем имуществом перешли к его потомку Амвросию Павловичу Прохорову, который, как и его близкие, очень любил печёные яблоки. Однако яблок в его огромном саду было так много, что ни продать, ни съесть их не представлялось никакой возможности. Однажды кухарка Амвросия Павловича ради эксперимента взбила любимые её хозяином печёные яблоки с сахаром и взбитыми белками яиц. Полученную смесь женщина разделила на пласты, высушила в печи, а затем подала помещику на стол.

Блюдо получилось столь восхитительным, что Амвросий Павлович распорядился наладить его промышленное производство. Дело пошло. В 1890 году Белевская пастила получила медаль на Санкт-Петербургской выставке садоводства, а спустя несколько лет начала поставляться во все крупные города Российской империи. Признали Белевскую пастилу и за рубежом. В Париже был даже открыт фирменный магазин, торговавший исключительно разным разновидностями пастилы, произведённой в Белеве.