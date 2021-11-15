Турецкий еврей спас люфтваффе ценою своей жизни

История турецкого еврея, который работал на Третий рейх, но пытался скрыться за океаном и едва не погиб.

Luftwaffe

Турецкий еврей Рифат Авигдор приехал в Германию в 1916 году, чтобы изучать авиационную технику. Толковый инженер свободно говорил на шести языках и собирался стать менеджером одной крупной авиакомпании по производству запасных частей для самолётов в Берлине, куда устроился на работу в 1924 году. Заключив брак с гражданкой Германии Эльзой Фридеман (Elsa Friedemann), от которой у него было трое детей

Питер,

Эллен и

Хайнц,

в 1932 году он получил германское гражданство.

Талантливый изобретатель ищет пристанище

Во время работы на фирму Deutsche Benzinuhren-Gesellschaft, Авигдор сделал несколько изобретений и внёс рационализаторские предложения для улучшения лётных характеристик самолётов. Наиболее важным его изобретением стал, пожалуй, самовсасывающий бензонасос. Именно это изобретение оказалось в списке секретного оружия германских военно-воздушных сил, что позволило люфтваффе приобрести некое преимущество перед началом Второй мировой войны перед своими потенциальными противниками.

Однако жить в Третьем рейхе стало невыносимо из-за антисемитских законов нацистов, как писал Авигдор в одном из своих писем.

"Когда Гитлер пришёл к власти, мы сильно пострадали от его правления в апреле 1935 года, наши права как граждан Германии, включая права наших детей, были аннулированы", — писал Рифат Авигдор в письме, адресованном британскому Министерству внутренних дел 21 августа 1940 года.

Поэтому осенью 1938 года он организовал побег своей семьи в Голландию. С собой еврейское семейство захватило только чертежи топливного насоса Авигдора, его коллекцию почтовых марок, да некоторые фамильные драгоценности. Большую часть которых отправили по почте друзья семьи.

Довольно ценная коллекция почтовых марок сыграла свою положительную роль. Остановившие семейство офицеры вермахта сумели выторговать часть уникальной коллекции, а их обладатель со своими домочадцами беспрепятственно оказался на территории Голландии. Авигдор сумел вновь наладить работу и вместе с голландским другом основал компанию, чтобы начать производство своего топливного насоса. За это время он дважды ездил в Англию, чтобы встретиться с представителями Министерства авиации, которые очень хотели заполучить его изобретение.

Семья Авигдора жила в маленьком прибрежном городке в Гааге до тех пор, пока в мае 1940 года Роттердам не подвергся бомбардировке с воздуха.

"Когда немцы захватили Гаагу, мне с женой и тремя детьми удалось бежать, и я прибыл в Фолкстон (Англия) 16 мая 1940 года", — сообщал в своем письме Авигдор.

Когда члены его семьи спустились к пирсу, капитан рыбацкой лодки неожиданно отказался брать их на борт. Тщедушный Авигдор молча полез в карман, вытащил пистолет и сказал: "Нет, сделка есть сделка, вы сейчас отплываете. Мы плывем в Англию".

Когда семейство благополучно добралось до Фолкстоуна, их сразу же задержали на таможне. Несмотря на то, что ранее Авигдор предоставлял разведданные в Англию, его отправили на остров Мэн — лагерь для интернированных лиц, потому что у него всё ещё имелось немецкое гражданство. Он пробыл там шесть недель, прежде чем его наконец освободили.

Сочувствующие могут отдать душу

Через несколько дней после освобождения он написал в британское министерство внутренних дел с отчаянным призывом защитить себя и свою семью.

"Теперь меня назначили в качестве вражеского агента и я прошу засвидетельствовать, если вы сочтёте нужным, чтобы меня отнесли к лицам класса "C", т. е. лиц без гражданства", — плакался Авигдор.

В конце концов турок добрался до Канады, где обрёл долгожданное гражданство. В 2015 году его невестка Нэнси Макдональд нашла письма Авигдора и раскрыла секрет того, как её покойный муж Хайнц Авигдор и его семья избежали смерти, скрыв свою еврейскую идентичность.

К моменту его освобождения изобретённый им топливный насос и прочие его штучки в области авиации производились в городке Кройдон (Croydon).

"Находясь на свободе, я глубоко обеспокоен тем, что меня считают вражеским агентом, тем более что моё имя фигурирует в списке гестапо из-за того, что я бежал из Германии и передал конструкцию вышеупомянутого насоса в распоряжение британских властей", — написал Авигдор.

Его имя фигурирует в так называемой "Чёрной книге" Гитлера — специальном списке подлежащих аресту лиц, которые будут наказаны после успешного вторжения нацистов в Соединённое Королевство. Авигдор знал, что в случае вторжения в Англию он будет одним из первых, кого выследят, поэтому он подал заявку на переезд в Канаду.

"Чудом её приняли. И поэтому в январе 1941 года, когда дела в Англии шли хорошо с топливным насосом и производились другие детали, он на лайнере пересёк Атлантику и оказался в Галифаксе", — утверждает одна из дальних родственниц горе-изобретателя.

После этого Авигдор вместе со своим голландским партнёром, который также добрался до Канады, приступил к производству деталей в одном из районов Торонто, чтобы помочь британским и канадским военно-воздушным силам.

"Они не говорили своим детям, что они евреи. Это было обычным делом в Германии до войны. Итак, они выросли, не зная ничего", — вплоть до 2015 года, когда во время уборки она случайно наткнулась на тонкую папку с пожелтевшими документами.