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Автор Дмитрий Соколов

Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы

Наследие » Россия

Ежегодно на протяжении более ста лет в нашей стране торжественно отмечался штурм Зимнего дворца, последовавший после знаменитого выстрела крейсера "Аврора". При этом историки советских лет старались не вспоминать, что следом за успешным штурмом большевиков резиденцию российских императоров на протяжении месяца еженощно атаковали городские люмпены.

Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы

Битва за алкоголь

Согласно официальной историографии, Зимний дворец большевики взяли относительно легко. Но уже спустя неделю по иронии судьбы были вынуждены сами занять круговую оборону.

Дело в том, что, кроме картин, скульптур и иных произведений искусства мирового значения, в подвалах дворца хранилась одна из лучших коллекций элитного алкоголя на планете. Об этом прекрасно знали представители социальных низов Петрограда, организовавших вооружённые нападения на Зимний дворец чуть ли не каждый вечер в октябре-ноябре 1917 года.

Не удивительно, что художественные ценности Эрмитажа сохранились почти полностью, тогда как коллекцию элитных вин и коньяков, составлявшую до 20% всех алкогольных напитков города, постигла трагическая участь.

Врёшь! Не возьмёшь!

Защищаясь от городской черноты, охрана Зимнего дворца, выставленная большевиками, была вынуждена заложить кирпичами окна подвалов, цокольного и первого этажа здания. Впрочем, как показала практика, данная мера оказалась неэффективной. Еженощно вооружённые группы мародёров делали проломы в свежей кирпичной кладке, проникали в подвал Зимнего дворца и выносили ящики коллекционного алкоголя, который тут же выпивали.

Впоследствии фельдфебель Криворученко, направленный на охрану здания, вспоминал:

"Одна толпа у стен дворца сменялась другой, и все хотели лишь одного — бесплатного алкоголя".

Не видя иного выхода, большевики сделали в окнах первых этажей здания импровизированные амбразуры, через которые из пулемётов расстреливали пьяную толпу. Но даже опасность гибели, не могла остановить мародёров.

В итоге было принято беспрецедентное решение слить алкоголь из подвалов Зимнего дворца в Неву. Когда это было сделано, по воспоминаниям Льва Троцкого, река окрасилась в багряный цвет, а городская чернь, не боясь отравиться, черпала алкоголь вперемешку с грязной водой прямо из водоёма.

Неисправимый караул

Нетронутым остался только один склад с наиболее ценными образцами алкоголя, который большевики планировали продать за границу. Его стоимость, по разным оценкам, составляла несколько миллионов рублей золотом.

В качестве охраны остатков алкогольной коллекции российских императоров был выставлен вооружённый пост. Однако когда начальник Дворцового управления, будущий Министр просвещения СССР Анатолий Луначарский совершал обход помещений, то обнаружил, что вся смена охраны в стельку пьяна. Разразился грандиозный скандал. Подразделение охраны заменили, но уже через несколько дней ситуация полностью повторилась.

Тогда руководство пошло на компромисс, выдавая охранникам по нескольку бутылок дорогого алкоголя в сутки, взяв с них обещание, тщательно охранять остатки коллекции. Напрасно.

Как писал в своих воспоминаниях Владимир Антонов-Овсиенко, за ноябрь 1917 года ноября весь состав Павловского и Преображенского полков, охранявших Зимний дворец спился.

Бутылки с дорогим алкоголем находили даже у водителей броневиков, патрулирующих Дворцовую площадь. Повальное пьянство закончилось только после введения в городе сухого закона с расстрелом его нарушителей.

Новые сведения об Октябрьской революции?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы алкоголь санкт-петербург
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