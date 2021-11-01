Как СССР выиграл ядерную войну

По сообщениям мировых информационных агентств, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс и страны Европейского союза быть готовыми применить против России военную силу, в том числе ядерное оружие. Очевидно, в Германии забыли, чем закончилось для их страны нападение на Советский Союз в 1941 году. Вдвойне опрометчиво угрожать ядерной атакой державе, не только не имеющей себе равных в данном виде вооружений, но и в 1980-х годах победившей в подобной войне НАТО.

Ровно в пять часов утра

Согласно данным военных историков, единственный в истории военный конфликт с применением ядерного оружия состоялся в 1982 году. Боевые действия продолжались семь часов и завершились полной победой СССР. Правда, население мира, за исключением военных и руководства двух сверхдержав, ничего о данном ядерном боестолкновении не узнало, поскольку это были лишь учения. Тем не менее, они ясно показали подавляющее превосходство советских стратегических ядерных вооружённых сил над западными.

Запланированные командованием учения начались 14 июня 1982 года. Ровно в пять часов утра в военных гарнизонах РВСН прозвучал сигнал тревоги. По заранее разработанной в Генеральном штабе легенде учений военные НАТО после организации нескольких военных провокаций в странах Восточной Европы перешли к масштабным военным действиям против вооружённых сил стран Варшавского договора. Дипломатические переговоры ни к чему не привели. При этом американцы были уверены, что военное и политическое руководство СССР не станет применять ядерное оружие.

Напрасно. В ответ на агрессию руководство Советского Союза нанесло несколько превентивных ударов ядерными ракетами по США и их союзникам в Европе. Имитация данной ядерной атаки, осуществленной 18 июня 1982 года, должна была ясно показать западному миру ядерную мощь СССР, а также оценить возможную реакцию стран НАТО.

"Боевые действия"

Поразить цели должны были две межконтинентальные ракеты наземного базирования, три космические ракеты-носителя, баллистическая ракета средней дальности, баллистическая ракета морского базирования и две противоракеты. Предполагалось, что даже если хотя бы одна из данных ракет достигнет цели, войска НАТО прекратят военные действия и отойдут на первоначальные позиции.

Начались старты ракет. Первой ушла в небо баллистическая ракета средней дальности "Пионер" с полигона "Капустин Яр". Учебная цель на территории Казахстана была поражена с расчётными данными. Далее был произведен запуск с ракетной субмарины проекта К-92, находящейся в подводном состоянии в Баренцевом море. Свою цель на камчатском полигоне "Кура" баллистическая ракета морского базирования также успешно поразила. Следом две межконтинентальные баллистические ракеты модификации УР-100 стартовали с космодрома "Байконур". Правда, до цели они не дошли, перехваченные противоракетами противника.

После этого боевые действия переместились на орбиту планеты. С "Байконура" в небо поднялась ракета-носитель "Циклон-2", успешно доставившая в космос спутник-перехватчик "Космос-1379". Пройдя два витка вокруг Земли, военный спутник должен был уничтожить учебную цель, которой стал спутник-мишень "Космос-1378", совпадающий по тактико-техническим характеристикам с навигационным спутником США "Транзит".

Однако в космосе боевые действия прошли не совсем гладко. В работе спутника "Космос-1379" произошёл технический сбой, и он не смог подойти на расчётное расстояние к цели. Не сумел достичь нужной орбиты и "Космос — 3М", спустя девять дней сгоревший в атмосфере планеты. Полностью свою боевую задачу выполнил лишь спутник "Космос-1381", осуществлявший в рамках учений космическую фоторазведку. Последними были произведены успешные пуски крылатых ракет с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 и с кораблей ВМС СССР.

Итоги "семичасовой ядерной войны"

Рональд Рейган

Подводя итоги проведённых учений, командование советскими вооружёнными силами отметило, что все баллистические и крылатые ракеты наземного, воздушного, подводного и морского базирования успешно поразили все запланированные боевые цели. В свою очередь, советские системы противоракетной обороны противоракетами успешно уничтожили межконтинентальные ракеты условного противника.

На Западе после военных учений СССР были в шоке. Увидев, как СССР успешно нанёс серию упреждающих ядерных ударов, а также не позволил нанести удар возмездия, в США поняли, что нужно менять стратегию. Спустя год Рональд Рейган объявил о начале проекта "Стратегической оборонной инициативы", получившей народное название программы "Звёздных войн", оказавшейся в итоге геополитическим блефом. Таким образом, как в начале 1980-х годов, так и сегодня наша страна гарантированно отразит любую военную агрессию с минимальными потерями. В ответ осмелившийся напасть на нас враг будет стёрт с лица Земли.