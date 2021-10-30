Какие гонорары получали мировые лидеры XX века

В первых числах октября в Германии разразился громкий скандал с участием кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Петером Штайнбрюком. По данным немецких СМИ, политик за последние несколько лет в качестве гонорара за выступления и издание книг получил более 560 тысяч евро, что является сильно завышенной суммой. Сложно сказать, насколько обоснованны данные обвинения, но в XX веке правители крупнейших мировых держав получали поистине огромные гонорары.

Иосиф Сталин: гонорар — народу

Иосиф Сталин

Самым плодовитым писателем в СССР являлся, безусловно, В. И. Ленин. Но его многотомные труды были опубликованы после смерти вождя, и насладиться гонорарами он не смог. В то же время Иосиф Сталин, также имевший обширное собрание сочинений, в высшей степени благородно распределил доходы от своих публикаций. Все финансовые поступления от издания собственных литературных трудов И. В. Сталин передавал лучшим представителям науки и культуры Советского Союза.

Для этой цели в честь шестидесятилетия вождя была учреждена "Премия имени И. В. Сталина". Выплаты по ней производились ежегодно из личных доходов вождя, включая гонорары. Несмотря на то, что их точная сумма неизвестна, о величине гонораров Иосифа Виссарионовича можно судить по выплачиваемым ежегодно с 1940 по 1954 год Сталинским премиям. Первых премий было 16 по 100 000 рублей каждая, вторая премия составляла 50 000 рублей и выдавалась 20 лауреатам, третью премию в размере 25 000 рублей получали 30 претендентов. Дополнительно было учреждено три первых, пять вторых и десять третьих премий с аналогичными суммами за достижения в области военных знаний. В сумме на выплату Сталинских премий ежегодно выделялось 4 150 000 рублей. Сумма для середины XX века в Советском Союзе колоссальная.

Мао Цзедун: деньги в кубышку

Иосиф Сталин и Мао Цзедун

Достаточно крупные гонорары за свои сочинения получал глава коммунистической партии Китая Мао Цзедун. При этом палитра литературных жанров, в которых работал великий кормчий, была достаточно широка. В то время как И. В. Сталин писал в основном программно-идеологические труды, то лидер коммунистического Китая сочинял достаточно приличные стихи. Во время расцвета своего правления Мао Цзедун собрал свои поэтические произведения в двухтомник и издал. Неудивительно, что население миллиардного Китая буквально смело данные книги с полок книжных магазинов. Из средств массой информации известно, что к 1967 году глава Китая в качестве гонораров получил сумму, эквивалентную 750 тысячам долларов.

При этом Мао Цзедун оказался самым непрактичным из всех правителей XX века. Он не потратил гонорары на свой народ, как И. В. Сталин, а держал мёртвым грузом на личных банковских счетах. После смерти Мао Цзедуна в 1976 году на гонорарные средства начали начисляться проценты. В начале 2001 года сумма превысила 17,6 миллиона долларов. Самое интересное, что умирая, Мао Цзедун запретил своим наследникам прикасаться к данным деньгам, которые и сейчас находятся в неприкосновенности, существенно увеличившись благодаря ежегодно начисляемым процентам.

Аугусто Пиночет: диктатор, ставший географом

Аугусто Пиночет

В начале 2000-х годов в Чили был арестован один из последних диктаторов XX века генерал Аугусто Пиночет. На момент ареста пожилому правителю исполнилось 88 лет. Тем не менее, экс-диктатора обвинили в военной хунте, во время которой без вести пропало три тысячи человек. Кроме того, следствие предъявило Пиночету обвинения в хищениях, мошенничестве и взяточничестве, арестовав находившиеся на счетах диктатора восемь миллионов долларов. Опровергая данные обвинения, родственники Пиночета заявили, что большая часть арестованных финансовых средств была получены бывшим диктаторов в качестве гонораров за его литературные труды.

Однако о Пиночете-писателе широкой публике ничего не известно. Тем не менее, за свою долгую жизнь Аугусто Пиночет, действительно, написал несколько серьёзных книг, среди которых можно отметить: "География Чили, Боливии, Аргентины и Перу", статьи по военному делу в журналах "Сто орлов", "Военная позиция", "Мир и вооружённые силы" и обширный труд "Американская экспансия в Южной Америке". Сложно сказать, составляли ли гонорары за данные книги и статьи восемь миллионов долларов, но то, что Пиночет являлся вполне успешным писателем — исторический факт!