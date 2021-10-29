Каждая женщина желает быть неотразимой, пристально следя за стремительно меняющейся модой. При этом особое внимание уделяется форме бровей. Это не удивительно, ведь самые древние щипчики для бровей были обнаружены в шумерской гробнице возрастом пять тысяч лет.
Согласно исследованиям учёных, первая косметика, как и традиция придания бровям определённой формы возникла в Древнем Египте. Красавицы страны фараонов верили, что яркий макияж является лучшей защитой от порчи и сглаза.
Обычно свои брови женщины Египта подкрашивали различными минеральными красками, уводя их окончания к вискам в виде элегантной волны.
Подобно знаменитой Нефертити местные модницы с помощью восковой эпиляции стремились придать бровям дугообразную форму. При этом особым шиком считалось наличие густых чёрных бровей с накладными ресницами.
Кстати, женщины древнего Шумера так же, как и египтянки, красками выделяли свои брови, пытаясь сделать их толще и жирнее, выгибая по центру.
В современном мире женщины, у которых брови срастаются на переносице, стараются разделить их при помощи щипчиков, даже не подозревая, что в Древней Греции подобная форма бровей считалась эталоном красоты. Впоследствии монобровь вошла в историю под названием "Греческой брови".
Подобная мода существовала и в Древнем Риме, где знатные и богатые дамы использовали накладные брови из шерсти козы, прикрепляя их к лицу при помощи древесной смолы.
Самое интересное, что в Азии в древности тоже была популярна монобровь. В Китае девочкам специальным карандашом соединяли две брови в одну, а в Японии представительницы прекрасного пола сбривали свои брови начисто, рисуя искусственные в одну линию.
Своя мода на форму бровей, а точнее, их полное отсутствие существовала в Средневековье. Особой популярностью у знатных дам той поры пользовались высокие лбы и практически полностью выщипанные брови. Обычно от них оставлялась лишь очень тонкая, едва видимая нить.
В качестве примера можно привести портрет Моны Лизы пера Леонардо да Винчи, написанный в начале XIV века. Брови у данной дамы практически полностью отсутствуют.
Мало того, при наличии на лице у девочки или женщины густых бровей, в Средние века её могли обвинить в колдовстве и отправить на костёр.
Всё изменилось в XVII веке, когда в моду вошли широкие брови, а городские красавицы завели моду носить накладные брови из шкурок животных.
Кстати, на Руси испокон веков наиболее популярными считались дугообразные чёрные пушистые брови, именовавшиеся в народе соболиными.
Наиболее часто форма на ту или иную форму бровей менялась в XX веке, колеблясь вместе с предпочтениями звёзд кино.
Кстати, в наши дни в моде вновь стиль 1980-х годов.
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