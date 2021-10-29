Брови: красота вне времени

Каждая женщина желает быть неотразимой, пристально следя за стремительно меняющейся модой. При этом особое внимание уделяется форме бровей. Это не удивительно, ведь самые древние щипчики для бровей были обнаружены в шумерской гробнице возрастом пять тысяч лет.

Египет: дугообразные брови

Согласно исследованиям учёных, первая косметика, как и традиция придания бровям определённой формы возникла в Древнем Египте. Красавицы страны фараонов верили, что яркий макияж является лучшей защитой от порчи и сглаза.

Обычно свои брови женщины Египта подкрашивали различными минеральными красками, уводя их окончания к вискам в виде элегантной волны.

Подобно знаменитой Нефертити местные модницы с помощью восковой эпиляции стремились придать бровям дугообразную форму. При этом особым шиком считалось наличие густых чёрных бровей с накладными ресницами.

Кстати, женщины древнего Шумера так же, как и египтянки, красками выделяли свои брови, пытаясь сделать их толще и жирнее, выгибая по центру.

Древняя Греция: вместо двух бровей одна

В современном мире женщины, у которых брови срастаются на переносице, стараются разделить их при помощи щипчиков, даже не подозревая, что в Древней Греции подобная форма бровей считалась эталоном красоты. Впоследствии монобровь вошла в историю под названием "Греческой брови".

Подобная мода существовала и в Древнем Риме, где знатные и богатые дамы использовали накладные брови из шерсти козы, прикрепляя их к лицу при помощи древесной смолы.

Самое интересное, что в Азии в древности тоже была популярна монобровь. В Китае девочкам специальным карандашом соединяли две брови в одну, а в Японии представительницы прекрасного пола сбривали свои брови начисто, рисуя искусственные в одну линию.

Безбровые Средние века

Своя мода на форму бровей, а точнее, их полное отсутствие существовала в Средневековье. Особой популярностью у знатных дам той поры пользовались высокие лбы и практически полностью выщипанные брови. Обычно от них оставлялась лишь очень тонкая, едва видимая нить.

В качестве примера можно привести портрет Моны Лизы пера Леонардо да Винчи, написанный в начале XIV века. Брови у данной дамы практически полностью отсутствуют.

Мало того, при наличии на лице у девочки или женщины густых бровей, в Средние века её могли обвинить в колдовстве и отправить на костёр.

Всё изменилось в XVII веке, когда в моду вошли широкие брови, а городские красавицы завели моду носить накладные брови из шкурок животных.

Кстати, на Руси испокон веков наиболее популярными считались дугообразные чёрные пушистые брови, именовавшиеся в народе соболиными.

Киномода XX века

Наиболее часто форма на ту или иную форму бровей менялась в XX веке, колеблясь вместе с предпочтениями звёзд кино.

Женщины 20-х годов, подражая актрисам немого кино, носили прямые тонкие брови, придавшие их лицам задумчивый и даже драматический вид.

В 30-е годы брови оставались тонкими, но из прямых стали дугообразными.

Резкая смена моды на размер и форму бровей произошла в 1950-е годы благодаря Элизабет Тейлор , Одри Хёпберн и Мэрилин Монро . Голливудские красавицы установили моду на широкие тёмные брови.

, и . Голливудские красавицы установили моду на широкие тёмные брови. В 1960-е годы к моде 50-х годов на широкие брови Софи Лорен добавила их противоположность — полностью сбритые брови, вместо которых карандашом тонкими черточками рисовались новые.

добавила их противоположность — полностью сбритые брови, вместо которых карандашом тонкими черточками рисовались новые. В 1980-е годы в моду вошли толстые и неопрятные, можно сказать, неряшливые брови. Подобный эффект искусственно создавался с помощью специальных порошков и карандашей.

Кстати, в наши дни в моде вновь стиль 1980-х годов.