EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Соколов

Где в России находятся "воровские" города: не там, где вы думаете

Наследие » Россия

По сложившейся традиции многие населённые пункты нашей страны имеют второе, народное название, обусловленное профессиональной принадлежностью его жителей. В советские годы Иваново называли городом ткачих, столицей металлургов считался Липецк, а центром учёных-атомщиков была Дубна. В то же время на протяжении нескольких веков в России существовали так называемые "воровские города", получившие столь необычное прозвище в годы Смутного времени.

Одесса, вокзал
Одесса, вокзал

Крадун вору не товарищ

Читатель, заставший годы советской власти, без труда назовёт две криминальные столицы СССР, которыми по праву считались "Одесса-мама" и "Ростов-папа" (Ростов-на-Дону). Однако к "воровским городам" они не имели ровным счётом никакого отношения. Дело в том, что на Руси испокон веков грабители и бандиты назывались татями, а преступники, залезающие в чужой карман — крадунами. В то же время ворами считались государственные преступники, изменившие своей стране или правителю. Как правило, так называли бояр, стрельцов и казаков, перешедших под власть одного из самозванцев в годы Смутного времени. Соответственно, города и крепости, вставшие на сторону поляков, также получили прозвище воровских.

Данная тенденция нашла своё отражение в многочисленных пословицах и поговорках, включённых в толковый словарь В. И. Даля. Часть из них сохранилась до наших дней:

  • "Ливны — всем ворам дивны";
  • "В Орле что ни двор, то вор";
  • "Кромы — ворам хоромы".

По данным историков, к "воровским городам" в годы Смутного времени относили: Мценск, Кромы, Орёл, Елец, Ливны и Новосиль. В частности, в Кромах Лжедмитрий I собирал силы для похода на Москву, а Орёл и Карачев сами открыли завоевателю ворота.

Елец — всем ворам отец

Крепость
Крепость

В то же время на карте России существует город, получивший звание "воровского" ещё во времена правления Бориса Годунова. Как утверждал в своих работах известный историк, специалист по тайным обществам мира Андрей Синельников, главным "воровским городом" в средневековой Руси считался Елец. При этом сложилась парадоксальная ситуация, когда в городе, чьё население больше чем наполовину состояло из людей, ранее преступивших закон, уровень преступности был самым низким в стране.

По словам исследователя, подобная ситуация сложилась благодаря расположению Ельца на пути орд крымских татар и других кочевников, регулярно совершавших набеги на Русское царство. Совершенно логично, что гарнизон Ельца постоянно нуждался в пополнении личным составом. Тем не менее, поскольку большого количества желающих переезжать жить в столь опасное место не наблюдалось, в 1597 году Борис Годунов издал указ, запрещавший арестовывать беглых крестьян и разыскиваемых разбойников в том случае, если они успели самостоятельно добраться до Ельца. При этом данная амнистия распространялась лишь на тех государственных и уголовных преступников, кто добровольно соглашался участвовать в обороне города.

Не удивительно, что со всех уголков страны в Елец потянулся преступный элемент. В своей массе это были люди, прекрасно владевшие оружием, впоследствии великолепно себя проявившие в отражении набегов степняков. В то же время своё прежнее преступное ремесло в кругу себе подобных перед лицом смертельной опасности новые жители Ельца сразу забывали.

Иван Грозный: безумный тиран или спаситель Руси?
Редактор: Людмила Черткова
Темы россия
Новости
Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках в доме Дерипаски
Голикову пригласили выступить в Госдуме
Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19
ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски
Вайкуле рассказала о комендантском часе в Латвии из-за коронавируса
Иммунолог заявил, что нерабочими нужно сделать две недели
Депутат Водолацкий о травле "Мисс Украины": "Русский язык — язык общения"
Военный эксперт ответил на обвинения Пентагона в отношении Россиии
Тимошенко призвала власти спасать Украину от энергетического кризиса
На Украине объяснили отказ Германии и Франции принять США в "нормандский формат"
Последние материалы
Голикову пригласили выступить в Госдуме
Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19
ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски
Вайкуле рассказала о комендантском часе в Латвии из-за коронавируса
Почему Эрдоган не достиг своей мечты стать новым османским халифом
Где в России находятся "воровские" города: не там, где вы думаете
Иммунолог заявил, что нерабочими нужно сделать две недели
Депутат Водолацкий о травле "Мисс Украины": "Русский язык — язык общения"
Пролапс - "провисание" сердечного клапана: что это такое и как лечить
Военный эксперт ответил на обвинения Пентагона в отношении Россиии
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Дмитрий Соколов Где в России находятся "воровские" города: не там, где вы думаете Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Люди могут иметь много знакомых, но мало друзей Ирина Шлионская Александр Артамонов ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Новости Узбекистана
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников