Мисс КГБ — 1990: как выбирали самую красивую шпионку СССР

Большинство крупных организаций и социальных групп современного российского общества периодически проводят конкурсы красоты. Например, на прошлой неделе в России состоялись выборы самой красивой мигрантки. Но самым удивительным, овеянным ореолом таинственности стал конкурс красоты "Мисс КГБ — 1990".

Мисс Земной шар-2020

"Перестройка, Гласность, Демократия"

Согласно официальным данным, большинство спецслужб мира в своей работе активно используют женщин в роли агентов и штатных сотрудников штаб-квартир. Советский Союз не был исключением. По заявлению последнего председателя КГБ В. А. Крючкова, представительницы прекрасного пола составляли более 10% сотрудников аппарата организации. Разумеется, место службы, должностные обязанности и личные данные сотрудниц Комитета государственной безопасности держались в строжайшей тайне.

При этом необходимо отметить, что руководить самой могущественной спецслужбой мира Владимиру Александровичу Крючкову выпало не в самое удачное время. В стране активно шла перестройка, а руководство Кремля в категоричной форме потребовало от председателя КГБ провести ряд публичных мероприятий по реабилитации облика сотрудников его организации в глазах отечественных и зарубежных граждан. В рамках исполнения данного распоряжения партийного руководства было принято беспрецедентное решение о проведении первого и единственного конкурса красоты среди сотрудниц Комитета государственной безопасности.

Тайный отбор

Здание КГБ СССР (ныне ФСБ России) на Лубянке

Обычно во время участия в классическом конкурсе красоты участницы дефилируют перед жюри в купальниках, а также демонстрируют свои таланты в творческих конкурсах. В данном случае всё было по-другому.

Как и положено секретной службе, непосредственно сам конкурс проходил в строжайшей тайне. О том, что он состоялся, население страны узнало в октябре 1990 года из редакционной статьи в "Комсомольской правде". На обложке популярного таблоида была изображена знойная красавица с пистолетом в руках.

Из публикации следовало, что "Мисс КГБ — 1990" стала некая Екатерина Майорова, которой на тот момент исполнился 21 год. В интервью прессе девушка простодушно заявила, что не знает, по каким критериям проводился отбор победительницы, а также ни разу не видела ни одну из своих соперниц. Разумеется, сразу возник вопрос, а проводился ли конкурс красоты вообще. Тем не менее, сотрудница КГБ идеально сыграла свою роль.

Бананы, вязание и Джеймс Бонд

Джеймс Бонд, кадр из фильма "Квант милосердия"

Внешне девушка действительно была на редкость красива. Екатерина Майорова обладала стройной фигурой, изумрудными глазами и пышной причёской по моде тех лет. После признания её победительницей конкурса красоты была проведена фотосессия. Профессиональные фотографы запечатлели "Мисс КГБ" на рабочем месте секретаря с телефонной трубкой в руках, в уютной домашней обстановке, в тире, в спортивном зале во время тренировки по рукопашному бою, а также в дорогой шубе на фоне Кремля.

Полученные снимки оперативно были переданы в отечественные и зарубежные СМИ, где произвели грандиозный фурор. Мужская часть редакций оказалась в восторге от советского "Джеймса Бонда в юбке". Настоящей сенсацией стало интервью, данное Екатериной Майоровой журналисту The Washington Post Дэвиду Ремнику.

Девушке было запрещено говорить о своей работе, поэтому речь пошла о личной жизни. Очаровательная "Мисс КГБ" сообщила репортёру, что из еды больше всего любит бананы, в качестве хобби — вяжет, а идеалом её мужчины является Джеймс Бонд. Любимым кинофильмом романтичная барышня назвала "Унесённых ветром".

Достаточно странные ответы для молодой советской девушки, к тому же служащей в КГБ. Дело в том, что Джеймс Бонд являлся английским шпионом и врагом сотрудников Комитета Государственной безопасности, а "Унесённые ветром" воспевали западный образ жизни. Тем не менее, именно подобных ответов и ждала западная публика от "Мисс КГБ" для реабилитации имиджа работников данной секретной организации. Скорее всего, Екатерину Майорову просто научили, как необходимо отвечать на вопросы американского журналиста.

Закончилась данная история так же таинственно, как и началась. Комитет государственной безопасности спустя год после конкурса красоты прекратил своё существование, а о Екатерине Майоровой с тех пор ничего не известно.