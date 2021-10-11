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Автор Дмитрий Соколов

Тайна Бабы-яги: мумия или кукла?

Наследие » Россия

Среди персонажей славянского фольклора по популярности Баба-яга занимает одно из первых почётных мест. Сказки с её участием читал в детстве каждый житель нашей страны. Тем не менее мало кто знает, что история появления этого литературного героя имеет под собой реальную основу, а прототипы избушки на курьих ножках в конце XIX века можно было встретить во многих северных регионах России.

Тайна Бабы-яги: мумия или кукла?

Избушка на курьих ножках — дом на границе миров…

В русских народных сказках домик Бабы-яги расположен на опушке леса, символизируя переход героя в потусторонний мир. По большому счёту так оно и было на самом деле.

Дело в том, что русские племена считали угро-финнов, чьи селения располагались на территории Карелии могущественными волшебниками. Поскольку представители данной народности жили в глухих лесах, у них существовала необычная традиция возводить на опушке леса кладовые-амбары с запасами продовольствия, расположенные на высоких сваях, напоминавших куриные ноги. Это было необходимо, чтобы в хранилище не проникли дикие звери.

Данные строения именовались — чамья.

Они, действительно, строились тыльной стороной к лесу, а дверью к тропинке, по которой приходил путник. Таким образом, присказка "к лесу задом, ко мне передом" обретает вполне практический смысл.

Наличие же провизии в кладовой объясняло популярную просьбу героя, обращенную к Бабе-яге:

"Накормить, напоить и спать уложить".

…и лесная гробница

Самое интересное, что сказочное описание Бабы-яги и её жилища полностью соответствовало реальности.

По данным этнографов, лесными лабазами или по-современному складами с провизией для заблудившихся путников чамьи стали лишь в XIX веке.

До этого у финно-угров, а также народов ханты и манси чамьи играли роль погребальных домин.

Покойника укладывали в подобный погребальный дом на сваях, построенный точно под размер его тела и оставляли на неопределённое время. Не удивительно, что случайно обнаруживший в лесу подобную избу на курьих ногах славянин, открыв дверь, видел мертвеца в лохмотьях, пол которого угадать было уже нельзя. Часто это были кости скелета в истлевшей одежде. Считается, что именно отсюда пошло популярное выражение Баба-яга — костяная нога, у которой нос врос в потолок, роль засова играет нога, а замком является зубастая пасть.

  • С одной стороны, забираться в такой дом было жутко,
  • а с другой стороны — в подобном строении кроме мумифицированных останков покойника всегда находилась поминальная еда, способная спасти от голодной смерти заблудившегося в лесу человека.
Баба-яга
Баба-яга

"Русским духом запахло"

Известны случаи, когда подобные похоронные домики ставили не на сваи, а на высокие пни. Поскольку опоры всегда были разной высоты, в сказках у избушки Бабы-яги появилась характерная особенность приседать и подниматься.

В то же время, поскольку покойника клали ногами к дверям, Баба-яга, естественно, не должна была видеть внешность гостя, определяя, кто к ней пожаловал, исключительно по запаху. Отсюда возникло знаменитое высказывание, что от гостя "русским духом пахнет".

При этом, поскольку славяне хоронили своих умерших сородичей иначе, обитатели подобных ритуальных домов у наших предков ассоциировались с местом обитания живого покойника.

Как Баба-яга стала женщиной-колдуньей

Со временем северные народы стали класть покойников в домины на сваях лишь на короткое время, а затем предавали земле. В этом случае вместо настоящего покойника в доме на сваях клалась ритуальная кукла.

Благодаря данной традиции Баба-яга обрела женский пол, а также стала колдуньей, поскольку славяне были уверены, что в данную куклу вселяется дух умершего человека, а она сама способна творить чудеса.

Кстати, одевали таких кукол в характерный женский халат шерстью наружу, который в книге "О государстве русском в главе о пермяках, самоедах и лопарях" от 1588 года именуется "яги". Благодаря данной одежде, которую можно видеть в книжных иллюстрациях и киносказках, обрядовая кукла северных народов превратилась в славянскую лесную колдунью Бабу-ягу.

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Редактор: Елена Тимошкина
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