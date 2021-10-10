В Исаакиевском соборе венчался Романов, а не Гогенцоллерн

Почему венчание Романовых состоялось именно в Санкт-Петербурге, что помешало приехать представителям Великобритании и как происходило символическое удочерение иностранных невест династией Романовых, рассказал Pravda.Ru директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.

Романовы, а не Гогенцоллерны

— Александр Николаевич, в Исаакиевском соборе состоялось венчание Романовых. Почему решили это сделать в России?

— В этом году мы отметим 30-летие первого визита на родину дедушки великого князя Георгия Михайловича, великого князя Владимира Кирилловича с супругой великой княгиней Леонидой Георгиевной в Петербург. Для него это был первый визит на родину. Он открыл Императорскому дому дорогу на родину, с тех пор начался процесс реинтеграции династии в общественную жизнь современной России.

Петербург — один из близких императорской семье городов. Когда великий князь принял решение вступить в брак, то распределил все составные заключения брака между тремя городами:

Костромой,

Москвой,

Санкт-Петербургом.

В Костроме состоялось обручение с невестой, в Москве — государственная регистрация брака, а в Петербурге произошло браковенчание.

— Почему иногда потомка династии Романовых Георгия Михайловича называют Гогенцоллерном?

— Когда великого князя Георгия Михайловича Романова называют принцем Прусским, Гогенцоллерном, это происходит или от недостаточного знания, или от злого умысла. Например, никого не удивляет, что сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, который по отцу является принцем Греческим, на самом деле именуется принцем Уэльским, наследником великобританского престола.

Никого не удивляет, что все российские императоры, начиная с Петра III и заканчивая из царствующих Николаем II, являются по мужской линии потомками Ольденбургской династии Гольштейн-Готторпской ветви.

Тогда надо говорить, что Романовых уже не существует. Но в 1913 году отмечалось 300-летие именно Дома Романовых, и все русские государи себя считали Романовыми, даже когда наследование переходит по женской линии. Император Павел I в законе 1797 года 2/3 посвятил престолонаследию по женской линии, потому что оно более сложное.

Великий князь Георгий Михайлович является Романовым, наследником матери, которая стала главой Императорского дома в силу закона. Ещё когда она таковой не была, при жизни дедушки Владимира Кирилловича, она вступила в брак в 1976 году, и было заключено соглашение между двумя династиями. Великий князь Михаил Павлович, отец великого князя, стал таковым в силу его перехода в Российский императорский дом, а не Мария Владимировна перешла в Германский императорский и Прусский королевский дом.

Великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович являются гражданами Российской Федерации. С 2017 года великий князь Георгий Михайлович постоянно живет на родине и только иногда выезжает за границу.

Оплот традиционных сил

— Как поступил дом правящей королевы Великобритании? Были от них представили?

— Представителей Великобритании на свадьбе не было. Не было представителей ряда других династий, царствующих и нецарствующих, в силу разных причин. С Великобританией всегда были достаточно сложные отношения ещё до революции. Есть и печальные страницы в этих взаимоотношениях.

С Елизаветой II государыня общается по-родственному, с другими членами королевской семьи. Елизавета II и Мария Владимировна — четвероюродные сестры. Они прапраправнучки королевы Виктории. Но есть ещё большая политика. Россия сейчас в сложных отношениях с западным миром. А монархи не всегда свободны в волеизъявлении: есть мнение правительства, парламента, и вопреки ему они идти не могут, даже если относятся к России с симпатией.

Некоторые пожилые люди не приехали по состоянию здоровья. Например, отец великого князя принц Михаил Павлович Прусский. Он утратил русский титул великого князя после развода, но сохранил имя православное, потому что никогда не отрекался от православия, в которое перешёл. Греческий королевский дом, король Константин II, который является крёстным отцом великого князя, также не смог приехать, потому что доктора ему не рекомендовали.

Но представительство королевских домов было широкое. Приехали царь болгарский Симеон с царицей Маргаритой, внуком князем Борисом, приехал король Египта и Судана Фуад. Были главы Португальской, Албанской династий. Из Италии приехал наследник главы дома, принц Эммануил Филиберт.

Приехали из Франции принц Орлеанский и герцог Бурбонский — это две линии дома Бурбонов, которые не в лучших отношениях. Но их объединила свадьба русского великого князя: они сфотографировались вместе, обнялись.

Венчание сослужило хорошую службу не только укреплению традиционных ценностей России, но и сплочению здоровых консервативных сил во всем мире. Ведь во всем мире идёт наступление на традиционные ценности. Россия сейчас многим видится оплотом этих ценностей. Если у нас когда-то:

преследовалась вера,

разрушались памятники истории и культуры,

то теперь, наоборот, в том мире, который нас когда-то критиковал, пошёл разрушительный процесс, а Россия стала оплотом и маяком для традиционных сил в мире.

Семейные традиции

— Почему Ребекка Беттарини в православии стала Виктория Романовна? Имя Виктория вроде бы не очень было принято в семье Романовых.

— Имя Виктория было редкое, но в православных святцах есть несколько святых с именем Виктория. Такое имя носила прабабушка великого князя великая княгиня Виктория Фёдоровна, которая стала в изгнании императрицей, когда её супруг, прадедушка великого князя великий князь Кирилл Владимирович принял принадлежащий ему по закону юридически титул императора и обозначил этим, что Императорский дом продолжает существовать.

Но главная, в чью честь названа Виктория Романовна, — это святая мученица Виктория Римская. Здесь несколько смыслов духовных. Она была небесной покровительницей прабабушки великого князя, её мужа. Кроме того, Виктория Романовна — уроженка Рима. Отец Виктории Романовны, посол Роберто Беттарини, будучи католиком, сыграл существенную роль в том, что было получено разрешение на строительство православного храма святой Екатерины в Риме. Этим он оказал большую помощь:

Русской православной церкви,

России.

А отчество Романовна было избрано в честь прародителя Дома Романовых, воеводы Романа Юрьевича. Это тоже традиция. Потому что отчества давались в честь какого-нибудь императора или Фёдора Никитича Романова, который стал патриархом Филаретом. То есть отчество Фёдоровна.