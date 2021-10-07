Пытки: страшная история казней и расследований

В далёком прошлом с преступниками не церемонились. К ним применяли самые изощрённые пытки, если хотели вырвать признание вины. А если вина была доказана, то казнили самым жестоким способом, дабы другим было неповадно повторить преступление. О многих видах пыток и казней сегодня можно узнать, только покопавшись в исторических источниках.

Дыба

Считается, что этот вид пыток был впервые опробован около 300 года нашей эры на христианском мученике Винсенте из Сарагосы. Впоследствии он широко применялся и средневековой инквизицией.

Человека клали на специальное ложе с валиками на обоих концах. На валики наматывались верёвки, удерживающие запястья и лодыжки жертвы. При вращении валиков верёвки начинали тянуться в противоположных направлениях. В результате связки на руках и ногах рвались, а кости выходили из суставов.

В другом варианте жертве связывали руки за спиной и за привязанную к ним веревку подвешивали к перекладине между двумя столбами. Иногда при этом связывали и ноги, прикрепляя к ним какой-нибудь груз. Руки обычно выворачивались назад, выходя из суставов.

На Руси дыба также нашла применение. Если хотели получить от кого-то признательные показания, то вздернутого на дыбе ещё и били по спине кнутом или "прикладывали к огню" — водили по телу горящими вениками. Порой, если несчастный упирался и не давал показаний, палач ломал ему рёбра раскалёнными клещами.

Закапывание в землю

Закапывание заживо в землю применялось на Руси только по отношению к женщинам, обвинявшимся в мужеубийстве. Несчастную зарывали в землю по грудь, так что наверху оставалась торчать только голова, и приставляли к ней сторожей, которые следили, чтобы жертва не откопалась и чтобы ей не давали есть и пить. Людям разрешалось лишь бросать милостыню в виде мелких монеток, которые затем шли на помин души казнённой.

Обычно смерть наступала через несколько дней, но порой несчастные жили неделями, если им всё-таки давали еду и питьё.

Вживление металла

Этот метод широко использовался в Средневековье. Плоть жертвы разрезали, вкладывали туда кусочек металла и зашивали. Через некоторое время начинался процесс окисления, и человек начинал испытывать дикую боль. Иногда люди начинали раздирать собственную плоть, чтобы вытащить металл, и умирали от потери крови.

Пектораль

Эту пытку применяли средневековые инквизиторы во время процессов над "ведьмами". Сама пектораль представляла собой нечто вроде бюстгальтера, который обычно изготавливался из драгоценных металлов и украшался драгоценными камнями. Его носили как украшение.

Палач нагревал пектораль докрасна и прикладывал к груди обвиняемой в колдовстве женщины. Так делалось несколько раз, пока несчастная не сознавалась в том, в чём её обвиняли. Нередко такая пытка полностью выжигала жертве грудь, оставляя на ней лишь обугленные дыры.

Сажание на кол

Этот вид казни широко практиковался на Востоке. Связанной жертве вставляли в задний проход кол, вбивая его внутрь при помощи колотушки, а затем вколачивали кол в землю. По мере того как несчастный извивался от мук, кол входил всё глубже и чаще всего выходил наверх под мышкой или между рёбер, а порой даже через рот… Конечно, жертва погибала от многочисленных повреждений внутренних органов.

На Руси эта казнь применялась довольно часто, например, к бунтовщикам и изменникам.

"Колыбель Иуды"

Эта пытка применялась испанской инквизицией. Жертву со связанными руками и ногами усаживали на верхушку остроконечной пирамиды таким образом, чтобы она вонзалась в анус или влагалище. Постепенно с помощью верёвок человека опускали всё ниже и ниже.

Пытка могла продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, пока человек не умирал от боли или кровопотери вследствие разрыва мягких тканей. Многие умирали от инфекций, так как острие пирамиды никогда не дезинфицировалось.

"Красный тюльпан"

Считается, что так душманы в Афганистане казнили пленных русских солдат. Накачав наркотиками, жертву подвешивали за руки, подрезали кожу в таких местах, чтобы не задеть крупных сосудов, и стягивали её до пояса таким образом, чтобы она лоскутами свисала вниз. Часто люди умирали уже в процессе казни. Если же они оставались живыми, то смерть впоследствии наступала от кровопотери или болевого шока, когда проходило воздействие наркотиков.

В наше время большинство вышеописанных способов мучения людей отошли в историю и применяются разве что в каких-то совсем нецивилизованных обществах.

Чтобы человек признался, в чём нужно, достаточно вколоть ему сыворотку правды, а казнят, по крайней мере в цивилизованных странах, где смертная казнь не запрещена, гуманными способами, при которых приговорённому не приходится долго страдать. Лишь в музеях сегодня можно пощекотать себе нервы, глядя на средневековые пыточные инструменты и ужасаясь жестокости людей прошлого.