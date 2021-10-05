Секретная переписка Марии-Антуанетты: политика и любовь

В Национальном архиве Франции имеется переписка между французской королевой Марией-Антуанеттой и шведским дипломатом, который не только способствовал бегству королевской четы из революционного Парижа, но и, возможно, был любовником королевы и даже отцом дофина. Рентгенофлуоресцентный сканер позволил прочесть вымаранные строки из их секретной корреспонденции.

Мария-Антуанетта

Амуры и политика

"Я не закончу, не сказав тебе, мой дорогой и любящий друг, что я безумно тебя люблю и не могу прожить ни единой минуты, чтобы не обожать тебя".

Запись сделана в тревожные дни Французской революции, в январе 1792 года. Этим нежным признанием французская королева Мария-Антуанетта завершила своё письмо. Но послание предназначалось не её венценосному супругу Людовику XVI. Адресатом был близкий друг семьи и, по слухам, любовник королевы, шведский граф Ханс Аксель фон Ферзен (Hans Axel von Fersen).

Осмотрительности требовали как чувства, так и политические аспекты их переписки. Обмен письмами происходил, когда королевская семья находилась под домашним арестом во дворце Тюильри, куда они попадали в коробках с сухими бисквитами. Мария-Антуанетта и Ферзен надеялись спасти королевскую семью. Неудачная попытка тайком покинуть Париж во многом готовилась стараниями шведского графа.

По каким-то причинам в уцелевших письмах некоторые строчки были замараны неизвестным цензором. Закрашивая отдельные слова и целые строки черными чернилами, кто-то хотел навсегда скрыть их от истории. На протяжении двух столетий это удавалось. По мнению исследователей из Французского национального музея естественной истории, отредактировал послания сам Ферзен.

Корреспонденцию, написанную невидимыми чернилами при помощи шифров, доставляли посредники.

В послании от 2 ноября 1791 года Мария-Антуанетта жаловалась Ферзену: "Прощайте, я устала от шифров; это не свойственное для меня занятие, и я всегда боюсь сделать ошибку".

Письмена открывают подробности

Большинство написанных Марией-Антуанеттой в этот период писем были уничтожены. Но Ферзен хранил письма королевы, а со своих снимал копии. Они принадлежали нескольким поколениям его семьи, прежде чем в 1982 году были приобретены Французским историческим архивом.

В 8 из 15 отредактированных писем учёные обнаружили существенные различия между чернилами оригинального текста и редакциями, причём наиболее показательными были отношения меди и цинка к железу. Сопоставление различий позволило исследователям сделать отредактированные слова более удобочитаемыми.

Отдельные письма Марии-Антуанетты оказались копиями, переписанными рукою Ферзена. Эти же чернила использовались таинственным цензором, что убедительно свидетельствует, что именно шведский дипломат решил навсегда избавиться от некоторых пассажей.

Аксель фон Ферзен

Природа особых отношений Марии-Антуанетты и Ферзена обсуждалась при дворе. В своей книге "I Love You Madly" — "Я тебя безумно люблю", которая посвящена их переписке, историк Эвелин Фарр (Evelyn Farr) приводит обнаруженное ею письмо, написанное другом Ферзена литератором Квинтином Крауфордом (Quintin Craufurd) премьер-министру Великобритании Уильяму Питту (William Pitt).

"Этот джентльмен был полковником Королевского шведского полка (Royal Suédois); главным фаворитом Её Христианского Величества; и обычно считается отцом нынешнего дофина", — писал английский мемуарист Крауфорд.

Кое-кто воспринял такие комментарии как доказательство интимных отношений, в то время как другие отвергли это как досужие сплетни или клевету с политическим оттенком. В отредактированных комментариях нет неопровержимых доказательств адюльтера. Их привязанность была настолько сильной, что сам Ферзен счёл благоразумным вычеркнуть некоторые из наиболее личных выражений нежности:

"любимый",

"нежный друг",

"обожаю".

Насколько далеко зашли отношения Марии-Антуанетты и Ферзена — мы уже никогда не узнаем.