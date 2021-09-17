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Автор Игорь Буккер

Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб

Наследие » Мир

Незадолго до начала Второй мировой войны на восточной границе Индии со всеми мерами предосторожности высадилась группа эсэсовцев. С какой целью там появились сотрудники секретного подразделения Аненербе? Для разведки местности и диверсий в случае неизбежного конфликта с Великобританией?

Будда
 

Как утверждает Ваибхав Пурандаре (Vaibhav Purandare), бонзы Третьего рейха не рассматривали места для высадки десанта или возможности объединения с некоторыми из восточных соседей Индии для создания альянса, который мог бы оказаться стратегически и тактически полезным в перспективе предстоящих боевых действий. Германскую разведку не интересовала информация о готовности индийской армии и настроении личного состава, завербованных хозяевами для защиты Британской Индии.

Где скрываются истинные арийцы

Немцы пытались отыскать точный источник происхождения арийской расы и истоков неогерманской религии, способной вытеснить христианство.

Идея экспедиции родилась в мозгу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В нацистской Германии языческий фольклор как источник моральных норм почитался выше связанного с иудаизмом христианства. Глава "Чёрного ордена" мечтал о создании "неогерманской религии", способной заменить христианство, которое появилось из религии древних германцев — "ирминистской религии Криста". Индия изначально рассматривалась как часть теории арийской расы.

Им противопоставлялись евреи, как особая биологическая раса, а не религиозная общность иудеев. Евреев рассматривали в качестве главного разлагающего фермента эпохи раздора Кали-юга.

Выжившие атланты

Гималаи и особенно Тибет, который величают "крышей мира", предположительно посчитали убежищем для выживших после катаклизма жителей легендарной Атлантиды.

В 1935 году в центре Берлина на улице Brüderstraße 29 приступило к своей деятельности "Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков", более известное по своему сокращенному наименованию — Ahnenerbe. Спустя три года по приказу рейхсфюрера СС отряд из пяти сотрудников "Аненербе" отправился в Тибет для проведения поисков.

Двое членов команды выделялись среди остальных. Одним из них был талантливый зоолог, штурмбаннфюрер СС Эрнст Шефер (Ernst Schäfer). 28-летний учёный до этого дважды побывал на границе между Индией, Китаем и Тибетом. В послевоенные годы он пытался либо приуменьшить, либо вовсе отрицать свою связь с признанной международным трибуналом преступной организацией, однако в ряды СС он вступил вскоре после прихода нацистов к власти в 1933 году, задолго до того, как Гиммлер направил его в тибетскую экспедицию.

Заядлый охотник, Шефер собирал всевозможные охотничьи трофеи в своём доме, расположенном в элитном районе Берлина. В конце 1937 года вместе со своей женой Гертой он отправился на утиную охоту на озеро недалеко от немецко-польской границы. Собираясь выстрелить из лодки, Эрнст поскользнулся, ружьё упало на сиденье гребца. Раздался выстрел, пуля угодила в голову Герты. Через час она умерла.

Вторым человеком в группе был оператор, молодой антрополог, гауптштурмфюрер СС Бруно Бегер (Bruno Beger), вступивший в "Чёрный орден" в 1935 году. Он проводил краниометрические (измерения черепов) и краниологические изучения тибетцев, снимал маски с лиц, по его выражению, "для сбора материалов о пропорции, происхождении, значении и развитии нордической расы в этом регионе".

Судно с пятью исследователями пришвартовалось в Коломбо в начале мая 1938 года. Британская администрация в Индии довольно насторожённо отнеслась к немцам, полагая, что это кучка шпионов. Их не хотели пропускать через Индию, а британская газета The Times of India опубликовала заметку под обвинительным заголовком: "Агенты гестапо в Индии".

Чиновник британской колониальной администрации в Гангтоке — ныне административном центре штата Сикким — а в то время независимом горном королевстве, тоже был не в восторге от того, чтобы разрешить этим людям въезд в Тибет.

Поменяли свастику на крест с крючьями

Наряду с поклажей немцы прихватили флаги со свастикой. В переводе с санскрита "свастика" означает "удача", "удачное будущее". С 1920 года её изображение, называемое Hakenkreuz — "крест с крючьями" — красовалось на партийных значках НСДАП, а с 1935 года стала эмблемой Германского рейха. Свастика, известная как "юнгдрунг" — yungdrung, была повсюду в Тибете. Шефер и его люди видели свастику во время своего пребывания в самой Индии, где у индусов долгое время она символизировала удачу.

Свастика украшала:

  • внутренние убранства храмов,
  • висела на углах улиц,
  • на крышах легковушек,
  • на бортах грузовиков.
свастика
Свастика

Нацисты позаимствовали этот священный и популярный в культурах не только в Азии, но и во всём мире символ, изменив его внешний вид. В буддизме левосторонняя свастика означает удачу и здоровье, а правосторонняя — упадок и смерть. Однако правосторонняя свастика устраивала Гитлера. Символом Третьей империи стала правосторонняя свастика, вписанная в белый круг на красном фоне.

Тринадцатый Далай-лама Нгаванг Лобсанг Тхуптэн Гьяцо скончался в конце 1933 года, новому Далай-Ламе XIV, Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо, было всего три года и Тибетское королевство контролировал регент Дегжунг Рингопочхе Кунга Тенпаи Ньи Ма. Регент, как и простые тибетцы, относился к немцам исключительно хорошо, и Бегер какое-то время выступал в роли своего рода лекаря-любителя для местных жителей.

Тибетские буддисты не подозревали, что с точки зрения нацистов, буддизм ослабил силу духа пришедших в Тибет арийцев.

В августе 1939 года немецкая экспедиция была внезапно прервана из-за неизбежности конфликта, начавшегося в начале следующего месяца.

К тому времени Бегер:

  • измерил черепа 376 тибетцев,
  • сделал 2 000 фотоснимков,
  • "снял слепки с голов, лиц, рук и ушей 17 человек",
  • снял "отпечатки пальцев и рук ещё 350 человек",
  • собрал 2 000 "этнографических артефактов".
свастики
Свастики

Другой член команды:

  • отснял 18 000 метров черно-белой пленки
  • и сделал 40 000 фотографий.

Гиммлер предпринял целый ряд мер для того, чтобы его любимцы смогли вылететь из Калькутты в последний момент, и лично присутствовал, чтобы поприветствовать их, когда самолёт приземлился в Мюнхене.

Большая часть отснятых экспедицией кадров была использована в документальном фильме Geheimnis Tibet — "Таинственный Тибет". Премьера состоялась в 1943 году.

Имперское министерство общественного просвещения и пропаганды (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda) аттестовала этот кинодокумент как "ценный в политическом, культурном и художественном отношении". Экспедиция в нём была представлена ​​как яркий пример национал-социалистической научной работы. Фильм был восторженно воспринят зрителями и, таким образом, способствовал "сознательной политизации немецкого населения через демонстрацию немецкого боевого духа на эстетичном и впечатляющем фоне высочайших гор в мире".

Таинственный Тибет 1939 немецкий док фильм
Редактор: Людмила Черткова
Темы тибет
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