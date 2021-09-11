11 сентября 2001: официальная версия гибели башен-близнецов не вызывает доверия

На протяжении двух десятков лет эксперты пристально изучали атаки на нью-йоркский Всемирный торговый центр. Проведя своё собственное расследование, отдельные журналисты обращали внимание общественности на некоторые странности и нестыковки. От них отмахивались, называя подобные версии теорией заговора.

11/9

Расследования, которым не верят

Начатое в 1960-х годах строительство World Trade Center 1 (Северная башня) и World Trade Center 2 (Южная башня) производилось по новаторской на ​​тот момент технологии. Большинство высотных зданий в мире потом использовали аналогичные методы и материалы.

Первый подробный отчёт о расследовании событий 11 сентября 2001 года был опубликован спустя год. Его подготовили в недрах Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (US Federal Emergency Management Agency/FEMA) и Национального института стандартов и технологий.

Трёхлетнее расследование Национального института стандартов и технологий, финансируемое федеральным правительством США, увидело свет в 2005 году.

Из отчётов следовало, что обрушения зданий произошли не вследствие прямых ударов самолётов или использования взрывчатых веществ, а в связи с пожарами, вспыхнувшими внутри обоих зданий. Оба официальных отчёта подверглись разгромной критике.

Странное падение башен

Почему после попадания лайнеров оба здания не "опрокинулись" Эксперты обращают внимание на лёгкие материалы, из которых изготавливаются летательные машины. При сравнении массы самолёта с массой 400-метрового небоскрёба из стали и бетона становится ясно, что многоэтажное здание не перевернётся. Башни были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать постоянные ветровые нагрузки, более чем в 30 раз превышающие вес самолёта.

Удары оказались такой силы, что пострадали:

покрытые огнезащитным материалом опорные стальные колонны,

находящиеся под бетонной плитой стальные фермы перекрытия.

При повреждении нескольких колонн несущая нагрузка переносится на другие колонны. Выдержав первый удар, они не сразу сложились.

В результате изучения видеозаписей, демонстрирующих, как складываются башни-близнецы, напоминавшие хорошо подготовленный контролируемый снос, родилась одна из распространённых версий: на борту самолётов находилась бомба или взрывчатка, сдетонировавшая где-то внутри зданий.

Банальная причина — пожар

Теперь упирают на то, что причиной был пожар, возникший из-за воспламенения авиационного топлива. Согласно отчету FEMA, пожар внутри зданий вызвал тепловое расширение перекрытий в горизонтальном и наружном направлениях, которые, упираясь в жёсткие стальные колонны, вызвали их некоторое отклонение.

Поскольку колонны сопротивлялись, бетонным полам некуда было расширяться, что привело к увеличению напряжения в провисающих полах, пока не стали выходить из строя несущие конструкции межэтажного перекрытия и арматура.

Разрушение межэтажного перекрытия втянуло колонны внутрь, что в конечном итоге привело к их изгибу и последующему обрушению перекрытий. Падение этажей привело к эффекту домино.

Получившая больше повреждений Южная башня рухнула раньше. Обломки от обрушения Северной башни способствовали распространению пожара как минимум на десяти этажах расположенного поблизости Всемирного торгового центра №7 или "Здания №7", которое также обрушилось примерно семь часов спустя.

Существуют разные теории относительно постепенного обрушения Building 7. Некоторые эксперты склонны возлагать основную вину на пожар. Поэтому в обоих официальных отчётах содержится ряд рекомендаций по пожарной безопасности для высотных зданий, касательно улучшения эвакуации и реагирования на любые чрезвычайные ситуации. В 2007 году Национальный институт стандартов и технологий опубликовал собственное практическое руководство с рекомендациями по снижению рисков при прогрессирующем (лавинообразном) разрушении.