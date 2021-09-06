Спасение в России: откуда взялись и как живут немцы в Поволжье

Как появились в Поволжье немецкие поселенцы, какие обычаи и орудия труда они привезли, как общались между собой говорившие на разных диалектах, а также другие любопытные сведения рассказала Pravda.Ru главный редактор саратовского издательского дома "Волга" Елена Алфёрова.

Немцы Поволжья

Спасительница Екатерина Великая

— Елена Игоревна, как люди с батюшки-Рейна оказались на матушке-Волге и что вообще известно о первых немецких поселенцах в Поволжье?

— Возникновение немецких колоний на Волге связано с манифестами Екатерины II в 1762 и 1763 годах. Этими манифестами Екатерина приглашала иностранцев на малозаселённые и пустующие заволжские земли, степные, и этими же манифестами даровались им права, такие же, как и права всех остальных жителей Российской империи. Этому поспособствовала Семилетняя война, которая в тот момент велась на территории Европы. Она затрагивала и североамериканские колонии. Практически все европейские державы участвовали в этой войне разорительной. В первую очередь это коснулось немецких земель, и для жителей этих земель манифест императрицы Екатерины, немки по происхождению, был реальным шансом на продолжение нормальной жизни, потому что люди устали от военных конфликтов плюс непосильных воинских налогов, рекрутства. В первую очередь воспользовались приглашением Екатерины жители:

Майнца;

Пруссии;

Трира;

Голштинии;

Бадена;

Гессена.

Были также переселенцы из Австрии, Дании и многих других европейских государств.

В середине XIX века в Поволжье десять колоний меннонитов было, это одно из направлений протестантизма. Для них неприемлемо применение оружия, поэтому власти европейских стран лишили меннонитов права владения землей, и людям просто негде было жить, заниматься сельским хозяйством, выращивать скот. Поэтому для них переселение в Россию было реальным спасением.

— Учитывая различие в диалектах немецкого языка, как они общий язык находили?

— Мы ведём речь о середине XVIII века, всё-таки это не современный немецкий язык.

Благодаря этому переселению этнические немцы сумели практически в первозданном виде сохранить свои диалекты и наречия, которые сейчас уже не используются на территории Германии.

Часто нам этнические немцы рассказывают, что, когда поволжские немцы приезжают в гости к родственникам в Германии, то сталкиваются с языковым барьером. В Германии произошла унификация, возник общеупотребительный немецкий язык. Здесь же местные говорят на различных саксонских и прочих диалектах.

— А что привнесли немцы в Поволжье?

— Первые поселенцы привезли с собой навыки обработки земли такими механическими устройствами, которые либо не были известны в здешних конкретно местах, либо были примитивными по сравнению с теми, которые привезли немцы.

Немцы славились трудолюбием, упорством, это позволило им в короткие сроки освоить заволжские засушливые земли. Они занимались выращиванием высококачественной пшеницы, развили здесь животноводство, наладили мукомольную промышленность.

До революции выращиванием сигарного табака в Заволжье занимались только немцы.

Есть ещё немцы в Поволжье

— После большого оттока немцев, не только поволжских, но вообще из расшатанного СССР, на территорию объединённой уже Германии, немцы у вас остались ещё?

— Немцы остались. Многие из них возвращались в 60-ые, 70-ые годы из мест депортации, куда они были сосланы в 41-м году, это районы:

Сибири,

Казахстана.

— Сколько было депортировано немцев?

— Численно это всё население. На 1 января 1941 года больше 600 тысяч составляло население АССР немцев Поволжья. Вернулись меньше половины депортированных. В основном они в Сибири, Казахстане так и остались. И потомки их живут там.

Этих обычаев нет в самой Германии

— Можете рассказать любопытные сведения об обычаях поволжских немцев?

— Поволжские немцы сохранили обычаи своей родины, и они отличаются от того, что существует в Германии. Рождество они, естественно, празднуют, как католики, лютеране, 25 декабря, изменились только сами обычаи. Всегда это сопровождалось службой в кирхе или костёле. Накрывались столы, всей семьёй шли на торжественные богослужения, надевали самые лучшие одежды, дом обязательно белился, красился, мылся.

То есть как русские готовятся к Пасхе, так немцы готовились к Рождеству. И сейчас они так готовятся.

Обязательно хозяйка должна была успеть убрать дом до того, как придёт гонец. В Германии эта традиция сейчас потеряна. Обязательно в Сочельник приходит гонец, который сообщает о приближении праздника. Считалось, что если в чей-то дом не заглянул гонец, то это было предзнаменованием несчастья. Детям после службы раздавались подарки с рождественской ёлки в кирхах и костёлах. Празднование шло дома два либо три дня. В первый день Рождества у них не принято было подавать на стол мясные блюда, только на следующий день. Для детей приглашали специально ряженого человека. Он приходил в вывернутой мехом наружу овчинной шубе, гремел цепями, прутами, то есть детей непослушных пугали этим человеком. Дети от него прятались, когда он заходил в дом, но если он какого-то шалуна ловил за ногу, то заставлял сознаться во всех провинностях совершённых. Ну, а дальше всё, как в любых семьях на праздники.