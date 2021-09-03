Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией

Россияне любят побеждать. Но, к несчастью, нашими победами нередко пользуются другие страны. А мы с лёгкостью забываем о многих страницах нашей воинской доблести. Сегодня, в дни Восточно-Азиатского форума во Владивостоке, мало кто в России вспомнит о том, что именно наша армия поставила точку в самой страшной в истории человечества войне — во Второй мировой, а для нас — Великой Отечественной. И случилось это именно третьего сентября.

Третье сентября — официальная дата окончания Второй мировой войны в Советском Союзе. Он отмечался как нерабочий день и официально именовался вплоть до 1947 г. "Всенародный праздник Победы над империалистической Японией". До сих пор на Дальнем Востоке в краеведческих музеях хранятся под стеклом плакаты, отпечатанные в те овеянные славой дни. На них значится "Праздник Победы над Японией — 3 сентября".

День 3 сентября официально утвердили красной датой календаря указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. Причём 16-ого числа этого осеннего месяца на территории Харбина, где до сих пор китайцы ухаживают за советскими захоронениями, прошёл первый и, к сожалению, единственный в нашей истории парад победы над Японией. И хотя командовал нашими дальневосточными войсками в войне против Японии маршал Александр Василевский, парад принял у генерал-лейтенанта артиллерии Константина Казакова генерал Афанасий Белобородов (Василевский был вынужден тогда срочно вылететь в Москву).

Кстати, Китай и поныне именно 3 сентября признаёт официальной датой окончания войны. Прискорбно, что у Поднебесной память оказалась гораздо крепче, чем до прошлого года у целой когорты советских и российских политиков.

Кто украл у нас дату?

Курильские острова. Великая Отечественная война

Знатоки истории скажут, что "весь цивилизованный мир" отмечает окончание войны 2 сентября. Но это такое же лукавство, как празднование победы над Германией 8 мая. И в том и в другом случае США попытались навязать человечеству своё прочтение истории, по сути украв у нас славу. Между прочим, англосаксы на западном фронте пошли на настоящую аферу, наспех подмахнув ещё в апреле 45-ого на территории Франции первую капитуляцию Германии, но, как говорится, номер не прошёл. А вот с империалистической Японией на долгие десятилетия им удалось обмануть даже нашу общественность. Удалось это из-за юридического казуса, ведь дьявол, как известно, в деталях.

Дело в том, что 2 сентября действительно был торжественно подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции империи микадо. Действие состоялось на палубе линкора США "Миссури". С советской стороны исторический документ запарафировал сотрудник военной разведки генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Его подпись значится четвёртой в списке после того, как документ был завизирован представителями США, Китая и Великобритании.

Я намеренно привожу порядок подписавших сторон: разумеется, вклад Китая в победу был, мягко говоря, минимальным. И уж точно нечем было особо гордиться Великобритании. Однако факт остаётся фактом: наши прямолинейные предки не придали значения дипломатическому протоколу. А как оказалось, зря! Ведь именно то, что церемония состоялась на борту звёздно-полосатого плавсредства, а подпись Деревянко шла далеко не первой, в отличие от американской, и позволило Вашингтону громогласно утверждать, что это именно США, мол, основная держава-победительница. Поэтому и дату 2 сентября внесли золотой краской во все военные энциклопедии планеты.

Однако на медали "За победу над Японией" на оборотной стороне вычеканена дата — "3 сентября 1945". А на лицевой — профиль И. В. Сталина. Эту награду получил после победы 1 миллион 800 тысяч участников тех боёв.

Кроме того, американцы фактически не сражались на континенте. Их так называемые "прыжки лягушки" с острова на остров, а потом занятие после трагедии Хиросимы и Нагасаки основной части Японского архипелага широкомасштабными боевыми действиями на суше ну никак не назовёшь.

А каков был наш вклад в победу над японским империализмом? По сути, всё началось 8 августа 1945 г., когда нарком иностранных дел Вячеслав Молотов вручил чрезвычайному и полномочному послу Страны восходящего солнца Наотакэ Сато ноту о денонсировании договора о нейтралитете. В ней значилось, что в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций, СССР начиная с 9 августа будет официально считать себя в состоянии войны с Японской империей. 7 августа 1945 года Верховный главнокомандующий И. В. Сталин и начальник Генштаба А. И. Антонов подписали соответствующую директиву Ставки ВГК № 11122.

В период с 18 по 24 августа наши вооружённые силы заняли Харбин, Порт-Артур, Далянь-Дальний, Чанчунь, Гирин и, наконец, Пхеньян. А 25 августа СССР освободил Южный Сахалин, предварительно обезвредив островную группировку имперской армии. Однако движимые самурайским духом презрения к смерти многие японские подразделения продолжали сражаться во славу микадо вплоть до 10 сентября. Крайне важно отметить, что именно к 3 сентября советские войска полностью очистили от японских частей Курилы.

И всё же справедливость восторжествовала: 24 апреля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Статью 1 Федерального акта "О днях воинской славы и памятных датах России". Инициатором выступил бывший командующий ВДВ герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. С прошлого года именно 3 сентября — День окончания Второй мировой войны. Отныне и во веки веков.