Уже не партнёры: почему ФСБ рассекретила данные об украинских карателях

В России решили рассекретить данные об украинских карателях, действовавших в Орловской области во время Великой Отечественной войны. Надо ждать аналогичных действий со стороны Украины, считает историк Борис Юлин.

Украинские каратели орудовали в Орловской области в годы ВОВ

ФСБ России по Орловской области рассекретила данные о карателях из числа выходцев с Украины, которые в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) руководили массовыми казнями мирных жителей в регионе.

Жертвами карательного отряда "Украинская компания" под управлением бывшего офицера Красной Армии Николая Мирошниченко тогда стали 170 человек, в том числе младенцы, женщины и старики.

Мирошниченко позже был задержан и по приговору военного трибунала расстрелян в СССР. Но большей части карателей удалось уйти от правосудия.

Отряд был создан в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерал Ганса Шлеммера.

Как отмечается, в командном составе были украинцы Александр Родин (повешен за измену Родине) Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, Василий Шатаев, Василий Оськин, Семён Ильян и рядовые — Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Пётр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин.

Родин, например, признался, что убил семь человек, в том числе трёх детей в возрасте до восьми лет.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных казней мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Почему эти данные рассекретили только сейчас?

Как сказал Pravda. Ru историк Борис Юлин, в советские годы не принято было рассекречивать такого рода данные, чтобы не разжигать дополнительную ненависть среди населения. Те, кто был обвинён, отсидели свои сроки, и "открытую информацию распространять не имело смысла".

По мнению эксперта, необходимость рассекретить эти данные появилась 30 лет назад, когда после распада Советского Союза "пошла антисоветская истерия и тема борцов за свободу Украины".

С опозданием на 30 лет, но власти рассекретили данные о военных преступниках — выходцах с Украины, то есть о людях, которые служили оккупантам и убивали своих сограждан.

"Не хотели обижать партнеров. А сейчас партнеры совсем не хотят быть партнерами", — отметил Борис Юлин.

Также среди причин такого позднего рассекречивания он назвал "боязнь того, что (на Украине) начнут рассекречивать, "наших коллаборационистов - власовцев, тех, кто сотрудничал с нацистами в Русской православной церкви за рубежом, которая потом объединилась с Московской патриархией и так далее".

Нельзя сидеть на двух стульях, а Кремль "сидит"

"Нельзя сидеть на двух стульях. С одной стороны, говорить о защите Родины, гордиться победой в Великой Отечественной войне, и в то же время покрывать преступников. Теперь можно, в принципе, ожидать, что по некоторым нашим "славным" героям подобную информацию, допустим, рассекретит СБУ". — сказал историк.

Борис Юлин исключил влияние какого-либо украинского клана, например, днепропетровского на то, что в России тормозилось рассекречивание данных.

"Влияние какого-то украинского клана? Нет, это просто бизнес, ничего личного. Можно, допустим, рассказывать об украинских фашистах и о русском мире, но при этом донецкий уголь продавать на Украину, импортируя его с территории России через Сумскую область", — отметил Борис Юлин.

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