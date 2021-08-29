История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями

История индейской принцессы Покахонтас (в переводе "проказница"), потомками которой стали несколько первых леди США, в частности, супруги Вудро Вильсона и Рональда Рейгана, а также исполнитель роли Монстра Франкенштейна — актёр и певец Гленн Стрейндж, изобилует мифами. Если американцы пытаются написать правдивую биографию дочери вождя поухатанов, то нашему читателю вообще мало что о ней известно. С какой целью был сочинён миф?

Покахонтас и Смит

Несносная непоседа

Амонуте, близкие её звали Матоака, появилась на свет около 1596 года в семье грозного правителя более тридцати говорящих на алгонкинском языке племён, насчитывающих около 25 тысяч индейцев, обитавших в местности, которую первые английские поселенцы окрестили Джеймстауном, в нынешнем штате Вирджиния.

Своей любимой дочери маманатовик — верховный вождь — Поухатан дал прозвище Покахонтас, которое, в зависимости от контекста означает либо "шалунья", либо "вредоносный ребёнок" — то, что по-французски соответствует нашему пониманию Enfant terrible.

Спустя годы — после того, как ни одна живая душа не смогла оспорить факты, — английский искатель приключений с непритязательными именем и фамилией Джон Смит (John Smith) поведал, как красивая дочь могущественного вождя туземцев спасла его от казни.

Точно неизвестно, могла ли одиннадцати- или двенадцатилетняя девочка-подросток спасти пойманного бледнолицего лазутчика, поскольку Смит мог неверно истолковать смысл проделанной над ним ритуальной церемонии усыновления, а может просто пересказал сказку из популярной шотландской баллады.

Голову связанного Смита положили на камень, чтобы размозжить её дубиной, но Покахонтас бросилась на пленника и обняла его. После этого вождь назвал англичанина своим сыном Нантаку и отпустил его на все четыре стороны. Как только Смит вернулся в Джеймстаун, вождь прислал туда провизию для голодающих пришельцев. А Покахонтас видели катающейся на освобождённой от провизии тележке, которую таскали английские ребятишки, чем оправдала своё прозвище игривой девчонки.

В 1610-м году Покахонтас стала невестой Кокума, который не был вождём, не имел никакого высокого социального статуса. Этот индеец, вероятно, из племени патавомек, мог быть телохранителем её отца Поухатана и в его подчинении были какие-то люди. Как считают исследователи, дочь вождя воспользовалась своим правом выбора и вышла замуж по любви.

В 1616 году Покахонтас, крещённая под именем Ребекки, вторично вышла замуж за Джона Рольфа и уплыла в Англию. Перед тем как возвратиться в Вирджинию, она заболела и умерла в Англии, возможно, от пневмонии или туберкулёза. Её похоронили в церкви Святого Георгия 21 марта 1617 года.

Бледнолицые жаждали индейской любви

Профессор истории Рутгерсовского университета и автор заслуживающей доверия книги "Покахонтас и дилемма Поухатана" Камилла Таунсенд (Camilla Townsend) знает, почему история Покахонтас так долго искажалась и зачем именно сейчас оказалась востребованной подлинная история индейской девушки.

Похищение Покахонтас

Столь популярный в массовой культуре англо-саксов образ Покахонтас не вызывает добрых чувств у коренных американцев. Североамериканским индейцам обрыдло сюсюканье бледнолицых, восторгающихся сказкой о туземке, которая доморощенным парням предпочла каких-то завоевателей. Однако диснеевский фильм о сильной и красивой девушке вдохновляет нацменьшинство в США и они ощущают некоторое превосходство над белой расой.

В конце концов, мультикультурализм накладывает свой неизгладимый отпечаток. И теперь уже не краснокожая изучает английский язык, а пришлые белые старательно штудируют алгонкинские диалекты. Почти полностью истреблённые и загнанные в резервации, в соответствии с нынешним мейнстримом, оказываются на голову лучше, добрее и умнее своих завоевателей. На смену прежней сказочке за уши притягивается другая негодная версия.