EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями

Наследие » Мир

История индейской принцессы Покахонтас (в переводе "проказница"), потомками которой стали несколько первых леди США, в частности, супруги Вудро Вильсона и Рональда Рейгана, а также исполнитель роли Монстра Франкенштейна — актёр и певец Гленн Стрейндж, изобилует мифами. Если американцы пытаются написать правдивую биографию дочери вождя поухатанов, то нашему читателю вообще мало что о ней известно. С какой целью был сочинён миф?

Покахонтас Смит
Покахонтас и Смит

Несносная непоседа

Амонуте, близкие её звали Матоака, появилась на свет около 1596 года в семье грозного правителя более тридцати говорящих на алгонкинском языке племён, насчитывающих около 25 тысяч индейцев, обитавших в местности, которую первые английские поселенцы окрестили Джеймстауном, в нынешнем штате Вирджиния.

Своей любимой дочери маманатовик — верховный вождь — Поухатан дал прозвище Покахонтас, которое, в зависимости от контекста означает либо "шалунья", либо "вредоносный ребёнок" — то, что по-французски соответствует нашему пониманию Enfant terrible.

Спустя годы — после того, как ни одна живая душа не смогла оспорить факты, — английский искатель приключений с непритязательными именем и фамилией Джон Смит (John Smith) поведал, как красивая дочь могущественного вождя туземцев спасла его от казни.

Точно неизвестно, могла ли одиннадцати- или двенадцатилетняя девочка-подросток спасти пойманного бледнолицего лазутчика, поскольку Смит мог неверно истолковать смысл проделанной над ним ритуальной церемонии усыновления, а может просто пересказал сказку из популярной шотландской баллады.

Голову связанного Смита положили на камень, чтобы размозжить её дубиной, но Покахонтас бросилась на пленника и обняла его. После этого вождь назвал англичанина своим сыном Нантаку и отпустил его на все четыре стороны. Как только Смит вернулся в Джеймстаун, вождь прислал туда провизию для голодающих пришельцев. А Покахонтас видели катающейся на освобождённой от провизии тележке, которую таскали английские ребятишки, чем оправдала своё прозвище игривой девчонки.

В 1610-м году Покахонтас стала невестой Кокума, который не был вождём, не имел никакого высокого социального статуса. Этот индеец, вероятно, из племени патавомек, мог быть телохранителем её отца Поухатана и в его подчинении были какие-то люди. Как считают исследователи, дочь вождя воспользовалась своим правом выбора и вышла замуж по любви.

В 1616 году Покахонтас, крещённая под именем Ребекки, вторично вышла замуж за Джона Рольфа и уплыла в Англию. Перед тем как возвратиться в Вирджинию, она заболела и умерла в Англии, возможно, от пневмонии или туберкулёза. Её похоронили в церкви Святого Георгия 21 марта 1617 года.

Бледнолицые жаждали индейской любви

Профессор истории Рутгерсовского университета и автор заслуживающей доверия книги "Покахонтас и дилемма Поухатана" Камилла Таунсенд (Camilla Townsend) знает, почему история Покахонтас так долго искажалась и зачем именно сейчас оказалась востребованной подлинная история индейской девушки.

Похищение Покахонтас
Похищение Покахонтас

Столь популярный в массовой культуре англо-саксов образ Покахонтас не вызывает добрых чувств у коренных американцев. Североамериканским индейцам обрыдло сюсюканье бледнолицых, восторгающихся сказкой о туземке, которая доморощенным парням предпочла каких-то завоевателей. Однако диснеевский фильм о сильной и красивой девушке вдохновляет нацменьшинство в США и они ощущают некоторое превосходство над белой расой.

В конце концов, мультикультурализм накладывает свой неизгладимый отпечаток. И теперь уже не краснокожая изучает английский язык, а пришлые белые старательно штудируют алгонкинские диалекты. Почти полностью истреблённые и загнанные в резервации, в соответствии с нынешним мейнстримом, оказываются на голову лучше, добрее и умнее своих завоевателей. На смену прежней сказочке за уши притягивается другая негодная версия.

Покахонтас
Редактор: Людмила Черткова
Темы рональд рейган
Новости
Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок
Руководитель талибов* Хайбатулла Ахундзада вернулся в Афганистан
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь
Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"
Религиовед Богатырёв оценил состояние Украинской православной Церкви
Президент Эстонии потребовала от ЕС профинансировать "сдерживание России"
В Тверской области власти оставили волонтёров и больных животных на улице
Прокуратура проверит действия медиков, которые не спасли футболиста Шишмарёва
Политолог рассказал о борьбе за влияние в Петербурге спикера ЗакС
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
Последние материалы
История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями
Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок
Умный свистнет — догадливый смыслит: как говорят на "птичьем" языке
Руководитель талибов* Хайбатулла Ахундзада вернулся в Афганистан
Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь
Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"
Религиовед Богатырёв оценил состояние Украинской православной Церкви
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Президент Эстонии потребовала от ЕС профинансировать "сдерживание России"
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
Общество
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Игорь Буккер История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями Игорь Буккер Андрей Мартынюк Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу" Андрей Мартынюк Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Общество
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Общество
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников