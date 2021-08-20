Как японцы испытывали биологическое оружие на гражданах СССР

Федеральная служба безопасности РФ рассекретила необычные документы — один из самых мрачных эпизодов Второй мировой войны ужасает своей правдой. В документах говорится, как японские спецслужбы испытывали биологическое оружие на гражданах СССР.

Даже под пытками советские военнопленные не соглашались работать против СССР, тогда узников намеренно заражали различными бактериями. В ход шли самые опасные болезни:

сибирская язва,

чума,

тиф,

холера.

Основной задачей было получение от пленных солдат информации о возможностях СССР, политической ситуации в стране.

Как отмечает известный востоковед, историк Геннадий Авдеев, японцы и немцы часто использовали на наших военнопленных и лекарства, и болезни, солдаты служили подопытными кроликами.

"Прибегать к таким методам борьбы, которые в массовом порядке могут выводить из строя живую силу противника, — это, конечно, свойство всех агрессоров. Это говорит о том, что японцы использовали запрещенные приемы ведения войны. Применение инфекционных болезней, как и отравляющих веществ во время войны запрещено международными конвенциями", — отмечает эксперт.

Историк подчеркивает, что эти военнопленные были обессилены, истощены, поскольку их недокармливали, и японцам не отмыться от такого пятна позора за то, что они использовали бактериологическое оружие на ослабленных людях.

"И немцы пытались использовать биологическое оружие на жителях Ленинграда. Но наша разведка вовремя успела раскрыть намерения фашистов и предупредила, что если немцы примут на вооружение эти запрещенные методы, то они получат ответ. Поэтому немцы отказались от задумки. Таким образом осажденные в Ленинграде жители были спасены от опасных болезней", — отметил историк.

Профессор, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, отметил, что Япония готовила массированное вторжение на территорию Советского Союза, несмотря на договор о ненападении. Готовилась либо бактериологическая, либо химическая атака.

"И сейчас был рассекречен целый ряд документов. О сути операции мы догадывались. Например, недавно появились документы, которые говорят о том, что Япония намеревалась проводить диверсионные акты против советских людей на территории Дальнего Востока, например, подбрасывать отравленные пирожки, чтобы начался мор среди солдат", — рассказал эксперт.

Недалеко от Харбина был сделан специальный лагерь, где содержались военнопленные. Сейчас очень сложно подсчитать, сколько погибло военнопленных, потому что останки просто уничтожались, закапывались. Китай неслучайно создал на этом месте гигантский мемориальный музей, который невозможно смотреть без содрогания. Неслучайно на Потсдамской конференции было принято решение, что Советский Союз, следуя своим союзническим обязательствам, будет проводить освободительную операцию на территории Монголии.

"Нам достался целый ряд документов, которые долгое время были засекречены. И сегодня их рассекречивание носит очень важный политический характер, потому что сегодня и в Японии, и, к сожалению, иногда и в России появляются некие реваншистские утверждения о том, что Советский Союз нарушил мирный договор с Японией, вторгся на ее территорию. Но сейчас мы видим простейшую вещь, что Япония сама готовилась, причем самым варварским образом вести войну против Советского Союза. И наступление на Маньчжурию имело, конечно, упреждающий характер", — поведал Алексей Маслов.

