Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно

Гонки на картонных лодках — достаточно популярное развлечение в США. Например, ежегодно в августе в американском штате Огайо проходит необычная регата, в которой соревнуются суда, сделанные исключительно из одного-единственного материала — картона.

Музей картонных лодок

Единственный на свете Музей картонных лодок (Cardboard Boat Museum) располагается в небольшом городке Нью-Ричмонд, штат Огайо. Именно отсюда расписные лодки отправляются в путь вниз по реке Огайо. Некоторым из них не удаётся пройти весь небольшой путь в 200 ярдов, чтобы доплыть до городка Фронт-стрит.

Вовсе не из-за отсутствия навыков бывалых мореходов, а потому что сделаны из картона: они идут на дно, так и не дойдя до финиша. Картонные лодки, капитанами которых могут быть люди любых возрастов, представлены в виде:

каноэ;

каяков;

корабликов в форме гитар;

машин скорой помощи и

боевых кораблей.

Первым делом регата, а музей потом

Международная регата картонных лодок выросла из инициативы двух местных жителей, которых, возможно, вдохновило аналогичное мероприятие, проводимое с 1974 года университетом Южного Иллинойса. Первые годы в соревновании участвовало всего пятеро жителей, строивших лодки на пляже перед гонкой.

С 2000-го года регата стала частью ежегодного фестиваля в Нью-Ричмонде River Days, куда порой стекаются гонщики со всего мира. С тех пор, как гонка стала проводиться каждый год и получила освещение в СМИ, качество лодок намного улучшилось.

Одной из самых впечатляющих на сегодняшний день лодок является "автомобиль" Model-T, прозванный Shiner 5, в комплект которого входит электропроводка для освещения, лобовое стекло и сиденье внутри автомобиля для капитана.

История регаты

В 2001 году жители Нью-Ричмонда братья Эд и Том Лемон (Ed и Tom Lemon) со своими друзьями Кенни Смитом (Kenny Smith) и Тимом Янгом (Tim Young) сформировали команду для участия в гонках. Благодаря Team Lemon, как они себя назвали, Нью-Ричмонд прославился своими картонными лодками на всей территории Соединённых Штатов. В 2007 году эта четвёрка основала музей.

Когда Team Lemon начала участвовать в гонках, они придерживались изначально установленных правил для постройки плавучего средства.

Картонная лодка

Допускается использовать только три материала:

картон; скотч; латексную краску.

Не запрещается воспользоваться такими вспомогательными материалами, как украшения или оборудование, которое помогает при плавании (например, вёсла для катамарана). Однако единственный материал, разрешённый для изготовления корпуса лодки, — это картон.

Заклеенные липкой лентой стыки изделий из картона покрывают латексной краской, чтобы сделать лодку водонепроницаемой. Более сложные конструкции облекаются в уникальную форму:

старинных автомобилей;

гигантских тракторов и т. д.

После окончания соревнований вручают двадцать семь призов в следующих категориях:

максимальная скорость;

самая прочная лодка;

лучшие командные костюмы;

лучшая гребная лодка и т. д.

Cardboard Boat Museum

Наибольшей популярностью у публики пользуется приз "Титаник", который присуждается за самый зрелищный уход под воду. Среди самых известных обладателей этой награды была лодка в форме унитаза.

Однако выдавать награду "Титаник" становится всё труднее. Участники научились строить лодки. Если ранее около 75 процентов лодок тонуло в первые же дни регаты, то теперь примерно 95 процентов доходят до финиша в целости и сохранности.