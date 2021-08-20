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Автор Игорь Буккер

Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно

Наследие » Мир

Гонки на картонных лодках — достаточно популярное развлечение в США. Например, ежегодно в августе в американском штате Огайо проходит необычная регата, в которой соревнуются суда, сделанные исключительно из одного-единственного материала — картона.

Байдарка, мужчина
 

Музей картонных лодок

Единственный на свете Музей картонных лодок (Cardboard Boat Museum) располагается в небольшом городке Нью-Ричмонд, штат Огайо. Именно отсюда расписные лодки отправляются в путь вниз по реке Огайо. Некоторым из них не удаётся пройти весь небольшой путь в 200 ярдов, чтобы доплыть до городка Фронт-стрит.

Вовсе не из-за отсутствия навыков бывалых мореходов, а потому что сделаны из картона: они идут на дно, так и не дойдя до финиша. Картонные лодки, капитанами которых могут быть люди любых возрастов, представлены в виде:

  • каноэ;
  • каяков;
  • корабликов в форме гитар;
  • машин скорой помощи и
  • боевых кораблей.

Первым делом регата, а музей потом

Международная регата картонных лодок выросла из инициативы двух местных жителей, которых, возможно, вдохновило аналогичное мероприятие, проводимое с 1974 года университетом Южного Иллинойса. Первые годы в соревновании участвовало всего пятеро жителей, строивших лодки на пляже перед гонкой.

С 2000-го года регата стала частью ежегодного фестиваля в Нью-Ричмонде River Days, куда порой стекаются гонщики со всего мира. С тех пор, как гонка стала проводиться каждый год и получила освещение в СМИ, качество лодок намного улучшилось.

Одной из самых впечатляющих на сегодняшний день лодок является "автомобиль" Model-T, прозванный Shiner 5, в комплект которого входит электропроводка для освещения, лобовое стекло и сиденье внутри автомобиля для капитана.

История регаты

В 2001 году жители Нью-Ричмонда братья Эд и Том Лемон (Ed и Tom Lemon) со своими друзьями Кенни Смитом (Kenny Smith) и Тимом Янгом (Tim Young) сформировали команду для участия в гонках. Благодаря Team Lemon, как они себя назвали, Нью-Ричмонд прославился своими картонными лодками на всей территории Соединённых Штатов. В 2007 году эта четвёрка основала музей.

Когда Team Lemon начала участвовать в гонках, они придерживались изначально установленных правил для постройки плавучего средства.

картонная лодка
Картонная лодка

Допускается использовать только три материала:

  1. картон;
  2. скотч;
  3. латексную краску.

Не запрещается воспользоваться такими вспомогательными материалами, как украшения или оборудование, которое помогает при плавании (например, вёсла для катамарана). Однако единственный материал, разрешённый для изготовления корпуса лодки, — это картон.

Заклеенные липкой лентой стыки изделий из картона покрывают латексной краской, чтобы сделать лодку водонепроницаемой. Более сложные конструкции облекаются в уникальную форму:

  • старинных автомобилей;
  • гигантских тракторов и т. д.

После окончания соревнований вручают двадцать семь призов в следующих категориях:

  • максимальная скорость;
  • самая прочная лодка;
  • лучшие командные костюмы;
  • лучшая гребная лодка и т. д.
Cardboard Boat Museum
Cardboard Boat Museum

Наибольшей популярностью у публики пользуется приз "Титаник", который присуждается за самый зрелищный уход под воду. Среди самых известных обладателей этой награды была лодка в форме унитаза.

Однако выдавать награду "Титаник" становится всё труднее. Участники научились строить лодки. Если ранее около 75 процентов лодок тонуло в первые же дни регаты, то теперь примерно 95 процентов доходят до финиша в целости и сохранности.

Cardboard Boat Museum
Редактор: Людмила Черткова
Темы лодка регата титаник развлечения активный образ жизни международные соревнования
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