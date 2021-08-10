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Автор Игорь Буккер

История Компартии Китая — история успеха коммунистический идеологии

Наследие » Мир

Китай давно уже вышел из списка отсталых и бедных стран. Теперь КНР соперничает с США за мировое лидерство и жёстко отстаивает свои интересы в отношениях с другими странами. Последний пример тому — отзыв китайского посла из Вильнюса из-за позиции Литвы по Тайваню.

История Компартии Китая — история успеха коммунистический идеологии

Первого октября Китайская Народная республика будет отмечать очередную годовщину своего образования. А 1 июля в стране с размахом отпраздновали 100-летие Коммунистической партии.

"Оценивая столетнюю борьбу Компартии Китая, мы должны ясно понять, в чём кроется наш успех в прошлом и что может гарантировать наш успех в будущем", — провозгласил генсек ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая на праздничном мероприятии в Пекине.

Как КПК смогла не только более 70 лет удерживать власть в огромной и сложной стране, но и превратить некогда отсталый и разорённый войной Китай в державу, соперничающую с Америкой за глобальное лидерство?

Об этом Игорь Буккер в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поговорил с ветераном КГБ, востоковедом-китаистом, лауреатом I премии ФСБ РФ Евгением Анташкевичем.

— Тема столетия КПК широко обсуждается в мире. Дата совершенно конкретная, привязана к конкретным событиям.

Это был конец июля-начало августа 1921 года, когда в Шанхае состоялся I съезд, фактически он был и учредительный, на котором присутствовало чуть более десяти человек, и они представляли всего-то несколько сотен людей, которые считали себя коммунистами.

Съезд считается датой образования Коммунистической партии Китая, которая уже больше никогда до сегодняшнего дня своих названий не изменяла. Это было Чжунго Гунчаньдан — китайская Коммунистическая партия.

Но само по себе это событие, конечно, не возникло сразу с нуля, как некое такое, знаете, подчинение моде:

  • везде компартии есть, а в Китае нет, давайте мы тоже у себя такую партию создадим.

Тот период в истории Китая начался с совершенно грандиозного события, которое называется Синьхайская революция. Синьхайская революция — это победа мыслящего, прочитавшего какие-то книги класса, прослойки китайского общества над маньчжурской династией, над Маньчжурской империей Цин.

Синьхайская революция началась в 1911 году, закончилась в 1913 году. Она завершила 240 с лишним летнее владычество маньчжур над Китаем.

компартия китая
 

Китай стал Республикой

И вот в 1921 году был учрежден учредительный съезд, он состоялся, на нём определилось руководство партии. С этого момента, можно считать, история КПК и началась.

Фактически сразу идейная основа КПК стала складываться с так называемой китайской спецификой, а это очень важно. И вот эта китайская специфика никуда не ушла до сегодняшнего дня, и она как луч света, для кого-то это штык, она пронизала всю историю КПК до сегодняшнего дня.

Историю КПК можно разделить на три этапа. И там есть два абсолютно позитивных, положительных этапа и один абсолютно чёрный, страшный и, как это было сказано в документах КПК, "чудовищное бедствие".

  • Первый этап можно обозначить с I съезда 1921 года по 1941 год, когда Мао Цзэдун стал первым лицом в КПК.
  • Второй этап — чёрный, который "чудовищное бедствие", это с 1941 года и по 9 сентября 1976 года, когда он умер, там надо прибавить еще почти месяц, потому что 7 октября была арестована банда его последователей — так называемая "Банда четырёх".

И с этого момента начался уже более-менее спокойный этап развития и партии, и самой страны.

Подробный рассказ об истории Компартии Китая смотрите в прикреплённом видео.

Редактор: Людмила Черткова
Темы кнр китай компартия мао цзэдун си цзиньпин евгений анташкевич коммунистическая партия
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