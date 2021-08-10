Китай давно уже вышел из списка отсталых и бедных стран. Теперь КНР соперничает с США за мировое лидерство и жёстко отстаивает свои интересы в отношениях с другими странами. Последний пример тому — отзыв китайского посла из Вильнюса из-за позиции Литвы по Тайваню.
Первого октября Китайская Народная республика будет отмечать очередную годовщину своего образования. А 1 июля в стране с размахом отпраздновали 100-летие Коммунистической партии.
"Оценивая столетнюю борьбу Компартии Китая, мы должны ясно понять, в чём кроется наш успех в прошлом и что может гарантировать наш успех в будущем", — провозгласил генсек ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая на праздничном мероприятии в Пекине.
Как КПК смогла не только более 70 лет удерживать власть в огромной и сложной стране, но и превратить некогда отсталый и разорённый войной Китай в державу, соперничающую с Америкой за глобальное лидерство?
Об этом Игорь Буккер в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поговорил с ветераном КГБ, востоковедом-китаистом, лауреатом I премии ФСБ РФ Евгением Анташкевичем.
— Тема столетия КПК широко обсуждается в мире. Дата совершенно конкретная, привязана к конкретным событиям.
Это был конец июля-начало августа 1921 года, когда в Шанхае состоялся I съезд, фактически он был и учредительный, на котором присутствовало чуть более десяти человек, и они представляли всего-то несколько сотен людей, которые считали себя коммунистами.
Съезд считается датой образования Коммунистической партии Китая, которая уже больше никогда до сегодняшнего дня своих названий не изменяла. Это было Чжунго Гунчаньдан — китайская Коммунистическая партия.
Но само по себе это событие, конечно, не возникло сразу с нуля, как некое такое, знаете, подчинение моде:
Тот период в истории Китая начался с совершенно грандиозного события, которое называется Синьхайская революция. Синьхайская революция — это победа мыслящего, прочитавшего какие-то книги класса, прослойки китайского общества над маньчжурской династией, над Маньчжурской империей Цин.
Синьхайская революция началась в 1911 году, закончилась в 1913 году. Она завершила 240 с лишним летнее владычество маньчжур над Китаем.
И вот в 1921 году был учрежден учредительный съезд, он состоялся, на нём определилось руководство партии. С этого момента, можно считать, история КПК и началась.
Фактически сразу идейная основа КПК стала складываться с так называемой китайской спецификой, а это очень важно. И вот эта китайская специфика никуда не ушла до сегодняшнего дня, и она как луч света, для кого-то это штык, она пронизала всю историю КПК до сегодняшнего дня.
Историю КПК можно разделить на три этапа. И там есть два абсолютно позитивных, положительных этапа и один абсолютно чёрный, страшный и, как это было сказано в документах КПК, "чудовищное бедствие".
И с этого момента начался уже более-менее спокойный этап развития и партии, и самой страны.
Подробный рассказ об истории Компартии Китая смотрите в прикреплённом видео.
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