Как переводчица стала мексиканской Евой и предательницей

В августе 1521 года взятием столицы империи ацтеков Теночтитлана завершилось покорение Мексики. Пройти неизведанными дорогами шести сотням конкистадоров, а их командиру Эрнану Кортесу общаться с местным населением и правителем помогала девушка, получившая после крещения имя донья Марина. Проводница и переводчица родила Кортесу сына — первого ребенка от смешанного брака, чьи потомки составляют большинство населения страны. После обретения Мексикой независимости отношение к ней стало двойственным.

Донья Марина — любовница и переговорщик

О жизни девушки сохранилось немного сведений. Испанские хронисты не упоминают ее родное имя, в устных преданиях она в основном упоминается как Малинцин или Малиналли. В переводе с языка науатль — "трава", что означало день, когда она появилась на свет. Испанцы переиначили на свой лад и звали ее Малинче — Malinche. После рождения от Кортеса сына Мартина, ставшего первым mestizo — метисом, ее величали Матерью смешанной расы (La Madre de Mestizaje), а впоследствии она получила уничижительное прозвище Предательница (La Traidora).

Считается, что Малинче была дочерью касика, правившего в районе, где ныне располагается штат Веракрус. Она рано потеряла отца, мать и ее новый супруг продали девушку торговцам рабами. Наряду с 20 девушками в качестве мирного подарка она попала к Кортесу. Говорившая на языках майя и науатль, Марина сделалась незаменимой для общения с местным населением, касиками и правителем Монтесумой.

Мать нации и изменщица

Британский писатель и исследователь Котти Артур Бёрланд (Cottie Arthur Burland) писал в своем произведении "Монтесума. Повелитель ацтеков" (Montezuma, Lord of the Aztecs): "Донья Марина повсюду сопровождала Кортеса как переводчица. Монтесума доверял ей как представительнице знатного рода, считая ее достойной посредницей между ним и странными пришельцами. Для него, как и для всех ацтеков, она была принцессой Малиналли. Монтесума понимал, что по своему рождению эта девушка была предназначена богине Тласолтеотль, которая очищала от страстей и похоти. Значит, по ацтекскому поверью Малинцин предвещала страдание и исцеление страданием".

Донья Марина оказалась не только полиглотом, но и проводницей в незнакомой местности, стратегом и политиком. Индейцы уподобляли Малинцин богине воды, а иногда и горы. Ритуальный танец воладор (rito de los voladores), изначально считавшийся танцем мифических орлов, в труднопроходимом горном районе Сьерра-Норте-де-Пуэбла (La sierra Norte de Puebla) называют Малинче.

Дадим слово Бёрланду: "После гибели Теночтитлана донья Марина, отказавшись от роли постоянной помощницы Кортеса, попросила его разрешения на брак с испанским идальго Хуаном Ксарамильо де Сальватьерра (Juan Xaramillo de Salvatierra), которого она любила и который лично захватил в плен последнего императора ацтеков Куаутемока. Она выполнила миссию, для которой была рождена. Кортес дал согласие. Малиналли была удивительно добра и доброту свою дарила всем окружающим. Однако, несмотря на это, до сих пор в памяти мексиканцев имя Малинцин связано с изменой и жестокостью".

Неизвестны как дата ее рождения, так и смерти. Труднообъяснимым остается стремление доньи Марины помогать пришельцам.

Антонио Руис, "Сон Малинче"

С одной стороны, Малинче является архетипом прародительницы современных мексиканцев. Ева Мексики — ее высокий титул. С другой, в мексиканском арго бытует термин malinchista, под которым понимают любого, кто изменяет родине и народу или отказывается от своей культуры в пользу другой. Дошло до того, что в ход пошли нецензурные оскорбления La Chingada — женщина, которую поматросили и бросили.