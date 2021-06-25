Неопровержимые мифы про черную смерть

В середине 14 века Европа почти обезлюдела от черной смерти, как в те времена называли пандемию чумы, унесшую жизни от 40 до 60% жителей. Поползли слухи об отравителях-колдунах, ведьмах, евреях, сарацинах и прочих чужаках. Летописцы нагнетали страхи рассказами о валявшихся на улицах и дорогах трупах. Наука постепенно развеивает мифы об этой напасти.

Никола Пуссен. Чума в Ашдоде

Почерневшие трупы умерших в 1346-1351 годах от пандемии бубонной чумы выглядели словно обугленные. Известно, что пораженные бубонами места прижигались. Отсюда вроде бы и пошло гулять упоминание о "черной" смерти. Есть и такая версия.

"В начале болезни у мужчин и женщин показывались в паху или подмышках какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, — читаем в "Декамероне" Боккаччо, — народ называл их gavoccioli (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали".

Демонология переросла в конспирологию

В переведенной на русский язык книге американского культуролога Питера Найта "Культура заговора: От убийства Кеннеди до "секретных материалов" говорится:

"Тревога, вызванная в 1995 году вирусом Эбола в бывшем Заире, и совпавший с этим событием выход фильма "Эпидемия" указывали на куда более зловещую связь между вымыслом и фактами, чем большинство из нас захотело бы себе представить. В фильме "Эпидемия" мы сталкиваемся с приступами индивидуальной паранойи по поводу тела, они особенно явные в сцене, где ученый, которого играет Дастин Хоффман, опасается, что биозащитный костюм четвертого уровня, надетый на его коллегу (Рене Руссо), поврежден. Но в то же время в фильме есть и более широкая по контексту сюжетная линия, связанная с конспирологией и вписывающаяся в традиции фильма "Штамм "Андромеда" (1971) с намеками на участие высших правительственных чинов в секретной разработке биологического оружия в виде новых болезней".

Как видно, между средневековой боязнью демонов и нынешними страхами есть нечто общее, все-таки современная наука пока еще не в состоянии однозначно определить источник возникновения пандемии чумы.

Не всех умерших от чумы хоронили в братских могилах

Поскольку эта болезнь убивает настолько быстро, что на скелете не остается видимых останков, археологам сложно идентифицировать жертв чумы, если их не предали земле в братских могилах.

На базе анализа ДНК зубов людей, скончавшихся в этот период времени, сотрудники факультета археологии Кембриджского университета в рамках проекта After the Plague — "После чумы" смогли выявить присутствие чумной палочки Yersinia Pestis. Полученные данные сравнили с генами усопших, похороненных на приходском кладбище и погосте при Кембриджском монастыре, а также в соседней деревне Клоптон (Clopton).

"Эти индивидуальные захоронения показывают, что даже во время вспышек чумы отдельные люди с большой осторожностью и со всеми почестями хоронили покойников. Такая тенденция особенно отчетливо заметна в монастыре, где по крайней мере троих человек похоронили в здании капитула. Археологическое подразделение Кембриджа занималось раскопками в этом месте в 2017 году", — сказал руководитель проекта Крейг Сессфорд (Craig Cessford) из Кембриджского университета.

В частности, мужчина из прихода Всех Святых вблизи Кембриджского замка тоже был похоронен со всеми предосторожностями. Изученные факты контрастируют с апокалиптическим языком, которым средневековые хронисты описывали заброшенные в 1365 году церкви, сообщая, что церковь была частично разрушена и "останки трупов подвергаются нападению животных".

В процессе исследования были высказаны предположения, что некоторых умерших от чумы в Кембридже хоронили в массовых захоронениях. Благодаря тому, что новые технологии позволили идентифицировать скончавшихся от чумы в индивидуальных захоронениях, это помогает ученым не только лучше понять психологию средневекового европейца, который в невероятно тяжелые времена старался достойно похоронить близких людей, но и изучить последствия эпидемий.