Подвиг 28 панфиловцев — доказанный исторический факт

В эфире программы "Точка Зрения" ведущий научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН, доцент, кандидат исторических наук, ученый секретарь секции по проблемам военной истории Борис Серазетдинов рассказал о вопросах истории, которые актуальны в нашей современной жизни.

Агитационное значение боя у разъезда Дубосеково не подлежит сомнению. Насколько была велика роль этого сражения в военно-тактическом или стратегическом отношении? Действительно ли панфиловцев было 28? Почему именно такое число? Спартанцев в древности и то было 300 — на порядок больше 28 героев. Откуда взялись слухи, что подвига не было, а все это — басни и слухи?

— Борис Уразбекович, наша либеральная общественность иногда ворчит на героев Великой Отечественной войны, подвергает сомнению их подвиги и вообще необходимость обороны страны. Мы понимаем то значение, которое агитация в свое время придавала подвигу Гастелло, Зои Космодемьянской, Матросова.

Они сыграли большую роль для поднятия боевого духа во время Великой Отечественной войны, а потом — в патриотическом воспитании. Но как рассматривается подвиг 28 панфиловцев с точки зрения военной науки? Оказал ли он реальное воздействие на ход военных действий?

— Это — не миф, а реальность. Это было. И документы ясно доказывают, что битва была. Почему вдруг немецкие войска, которые всю Европу быстро и без проблем захватили, в Москву не попали. Это люди защищали.

По количеству 28 панфиловцев, конечно, можно спорить, потому что численный состав армейских подразделений постоянно меняется, особенно в ходе войны. После боя рота по числу солдат может превратиться во взвод и даже в отделение. Не раз было такое. Насчет цифр по танкам — так же.

Эти подразделения воевали на линии фронта, где шли самые ожесточенные бои. Шла интенсивная бомбежка с самолетов, работала артиллерия, все основные силы с обеих сторон были сосредоточены тогда под Москвой.

Сначала расстояние побольше было, потом уменьшалось. И подразделения начинали вести местные бои. Этот подвиг был. Отрицание его просто показывает глупость людей, которые пытаются доказывать что ничего такого не было.

— Вроде бы этот бой, подвиг наших воинов тщательно исследован и многократно описан. Но все равно некоторые спрашивают и даже спорят по поводу каких-то деталей и даже основных фактов и понятий. — Почему панфиловцы? Почему 28?

— Сначала было одно количество людей, потом оказалось другое. На тот момент было именно такое количество людей, которое осталось от подразделения. Осталось их всего 28.

Потом, конечно, становилось все меньше… Можно было бы сказать, допустим, 15, и все равно определенный круг людей опять бы приставал к этой цифре, спрашивал, а почему 15?…

Я думаю, что началом всего этого шума, прежде всего, был вопрос поднятый Главной военной прокуратурой о том, что это все — легенда, потому что в тот период уже начиналась борьба против маршала Жукова. Ведь как раз он подписывал приказ об их награждении.

— А потом — уже в наше время.

— Самое интересное, что эти документы были в 1990 году опубликованы. Я тогда как раз тесно работал с академиком Георгием Александровичем Куманевым, он всегда поражался, зачем опять поднимать, что уже было поднято, еще раз расследовано и перепроверено.

Но все время подобное всплывает тогда, когда кто-то видит, что все утихло, а надо еще раз помуссировать. И опять идет вся эта шумиха, она не стоит этого.

Мы сейчас сидим в тепле, у нас — все хорошо. И мы можем рассуждать, что эту линию обороны можно было вот так организовать, эту — вот так можно было… Может и лучше бы было, а может и нет. Но как бы мы себя там, тогда, в тех условиях повели?… С этих позиций надо рассмотреть.

Четкой линии фронта на фронте нет

Потому что когда идут боевые действия, там линия фронта — не прямая четкая линия, там — где как, где-то прорывалось, где-то остановилось. Самое главное — они остановили тогда противника. Это — факт.

Это дало возможность другим подразделениям укрепиться и оказывать большее сопротивление врагу. В результате советские войска отстояли Москву, не дали возможности немцам дальше идти.

Я сейчас разбираюсь с подобными действиями в Краснодаре. Многие историки пишут, что 9 июня он был уже оккупирован немцами. А то, что только 12 июня последнее наше подразделение ушло из города Краснодара, об этом почему-то не говорят.

Но с 9-го по 12-е часть там продолжались бои. Это подразделение выполнило определенную задачу. А задача была, прежде всего, дать возможность основным войскам уйти, чтобы укрепиться на новых рубежах. Вот главная задача какая.

И в Московской битве на ряде направлений в разное время тоже были такие и подобные задачи. Во время боевых действий много чего меняется очень быстро. На все это надо также максимально быстро реагировать.

— Говорил ли знаменитый комиссар Василий Клочков: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва", сейчас тоже некоторыми подвергается сомнению. Хотя это уже давно свою роль сыграло и попало в историю.

— В войну действительно всегда впереди шли коммунисты. Был лозунг "Ни шагу назад!" Тогда вообще традиционная лозунговая система была. И он вполне мог так сказать или наподобие того.

Вы знаете, сколько там кто что говорил! Мы что, сейчас будем всех ковырять: он это сказал, это не сказал что ли?… Возможно, что слова могли быть не в том порядке, немного другими, но это значения не имеет. Важна суть сказанного.

Потом это сделали одним из таких выражений, которым можно было пользоваться для пропагандистской работы с личным составом. Разве в этом есть какое-то преступление, что-то плохое?… Как раз если к каждой букве цепляться, тогда уже не историческое исследование получается, а просто предвзятый поиск грязи.

— Давний план ЦРУ по развалу СССР предусматривал лишение нас исторической памяти. Такая пропаганда активно пошла у нас с конца 80-х годов. Наши же сами стали выливать грязь.

— Да — это так. Нашими же руками это все делали. И столько фантазий потом появится еще…