В марте на протяжении недели продолжалась блокировка Суэцкого канала контейнеровозом "Ever Given". Этот инцидент вновь напомнил о чрезвычайной важности канала для мировой торговли, а также о его уязвимости.

Суда беспрерывно садились здесь на мель, как только открыли судоходство. Через Суэцкий канал ежедневно проходит около 30% мировых объемов контейнерных перевозок. Перекрытие Суэцкого канала неизбежно имело и имеет огромные последствия для мировой торговли и цен на нефть.

С момента своего открытия 17 ноября 1869 года Суэцкий канал стал символом глобализации. Однако его узость периодически вызывает панику в тех странах, которые по большей части от него зависят. Особенно заметно и часто нервничают в Великобритании.

В древних хрониках содержалась информация: между Красным морем и рекой Нил еще в 1850 году до нашей эры предположительно проложили ирригационный канал, известный как "Канал фараонов", по которому судоходство осуществлялось во время наводнений. Римляне расширили канал.

Венецианцы в 15-м веке, а французы в 17-м и 18-м веках размышляли о возможности строительства канала через перешеек, но только в 1798 году Наполеон поручил геодезистам оценить возможность строительства канала, соединяющего Средиземное море с Красным. Результатом стала научная статья под названием "Canal des Deux Mers" — "Канал двух морей".

В 1854 году французский дипломат Фердинанд де Лессепс (Ferdinand de Lesseps) получил от египетского вице-короля Саида-паши разрешение на строительство канала через Суэцкий перешеек. Компания Суэцкого канала была образована в 1858 году, а строительство началось в апреле 1859 года.

В 1882 году британские войска вторглись и оккупировали Египет из опасений, что тамошние беспорядки нарушат связь метрополии с Индией. Армия островитян топталась на Синайском полуострове до 1956 года, по завершении Суэцкого кризиса.

Для эффективного сообщения с Индией британские предприниматели развивали:

В 1854 году через Египет было перевезено грузов на £ 6,4 млн и почти 4 тысячи пассажиров. В 1851 году Королевский флот направил в Александрию два военных корабля, чтобы "морально поддержать" одобрение железной дороги египетским наместником, против чего выступил его номинальный повелитель, султан Османской империи.

В 1855 году британский министр иностранных дел лорд Кларендон ясно дал понять султану, вице-королю и французскому императору Наполеону III, что Британия не стремится к территориальным преимуществам в Египте, но настаивает на существовании "свободной и безопасной водной магистрали". Важность такого положения дел для Британии подтвердилась тем, что в 1857 году через Египет было отправлено 5 000 солдат для подавления восстания в Индии.

В 1850-х годах даже Наполеон III признал первенство Великобритании в Египте из-за ее кораблей в Средиземном и Красном морях. Этому следовали и сменявшие друг друга египетские наместники.

В конце 1850-х годов тогдашний премьер-министр лорд Пальмерстон выступил против строительства канала. Не столько потому, что он может попасть под контроль Франции, хотя некоторые представители истеблишмента действительно этого опасались. Скорее всего, ему не хотелось создавать новый источник напряженности между европейскими державами, снова и снова поднимая вопрос о целостности "больного человека Европы" — Османской империи.

Большинство британцев о таких вещах не задумывались и приветствовали прорытие канала как символ мирной глобальной и либеральной модернизации. Примерно так же в 1800-м году Наполеон Бонапарт настаивал на строительстве египетского канала, чтобы бросить вызов британской гегемонии в Индии. По мнению большинства его французских поклонников, в последующие десятилетия европейцы должны озаботиться проектом, который бы объединял Восток и Запад безо всякого военного вмешательства.

Открытие Суэцкого канала вместе с завершением строительства железных дорог и телеграфного сообщения через Соединенные Штаты и Индию казалось важной частью глобальной коммуникационной революции, о чем свидетельствует роман Жюля Верна "Вокруг света за восемьдесят дней", опубликованный в 1872 году.

В 1870 году Великобритания обеспечивала три четверти судоходства по каналу и, естественно, стала его основным бенефициаром. В 1875 году финансовые трудности привели к тому, что Исмаил-паша продал египетские акции канала Великобритании (покупка была осуществлена по инициативе премьер-министра Бенджамина Дизраэли), причем большинство акций по-прежнему принадлежало французским акционерам.

Когда к строительству канала приступила франко-египетская частная компания с ограниченными финансами, до 1864 года она использовала принудительный труд. Тысячи местных жителей погибли при создании Суэцкого канала. Подобно пирамидам на плато Гизы, канал ассоциировался с толпами безропотных рабов.

Оборотной стороной глобализации являлись:

Путешественники отмечали узкие и извилистые места на канале, из-за чего дау (египетские суда) и верблюды иногда обгоняли пароходы, которые зачастую вынуждены были простаивать из-за работ на канале, забастовок и аварий.

Британская политика в отношении канала оставалась неоднозначной. Признавая вклад Суэцкого канала в международную торговлю, с другой стороны британский лев опасался, что другие европейские державы и Россия могут воспользоваться им для нападения на Индию. В 1888 году была созвана международная конференция, на которой все европейские державы, Соединенные Штаты и Османская империя постановили, что корабли должны пользоваться бесплатным транзитом — не только в мирное время, но и во время войны.

Тем не менее во время Первой мировой войны Британия закрыла канал для вражеских кораблей и ограничила торговое судоходство в дневное время.

Еще в 1877 году премьер-министр Уильям Гладстон (William Gladstone) отмечал, что размеры канала всегда вызывали у англичан панику в связи с тем, что русские нападут на Индию через Суэц, где можно было легко затопить корабли или использовать саперов. На несколько часов Суэцкий канал может стать непроходимым.

Контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал и сел на мель.Container ship ran aground cause.