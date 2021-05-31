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Автор Игорь Буккер

Эксперт: “цивилизационный выбор” Александра Невского – антинаучная теория

Наследие » Россия

В каком году на самом деле родился Александр Невский и приходилось ли ему делать "цивилизационный выбор” между Востоком и Западом, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Елена Леонидовна Конявская.

Эксперт: “цивилизационный выбор” Александра Невского – антинаучная теория

Монголы или татары?

— Елена Леонидовна, мы отмечаем в этом году, в мае месяце, ровно 800 лет нашему святому, благоверному князю Александру Невскому. Дату его рождения уже несколько раз меняли, говорили о 1219 годе, о 1220-м, и теперь уже точно установили?

— Да, 1220 год долго считали, даже на памятнике в Переславле-Залесском стоит 1220 год. Но это Владимир Андреевич Кучкин подробно разбирал, он со старшим братом ездил в Новгород, совершенно точно установил и это приняли. Владимир Андреевич Кучкин определил в пределах двух лет дату создания "Жития". А до этого писали почему-то 1280-е годы. А он определил 1263-65-й. Я могу точно сказать, что это 1264-65-й, а не 1263-й — там не успеть.

— На протяжении последних нескольких лет слышу про разное отношение к той же Орде. Одни историки говорят, что уже слово "татаро-монголы" нельзя использовать, татар истребили, и лучше "Золотая Орда" или "Великая Орда" использовать. А другие их коллеги выступают, и я опять слышу, что "татаро-монголы". Вот как тут быть? Иго — это иго или что-то иное?

— Иго — это всего лишь слово. Мне кажется, начали протестовать против этого слова просто потому, что оно не аутентично. То есть его не было в то время. Все равно мы говорим: иноплеменное господство, монгольское господство, монгольское завоевание. Что касается Орды. Здесь так: до 1260-х годов нужно говорить только о монголах. Это была единая империя, а потом начался постепенный распад. Наша западная часть, улус, стал отделяться, и появляется тогда понятие орды. Хотя, Орда — это тоже не самоназвание. Это, скорее, наше название, и далее мы уже можем говорить о татарах. Я не буду в этнические проблемы вникать, тем более что они смешивались там. Но ученые, которые занимаются непосредственно монгольской империей, Ордой, татарами, рекомендуют поступать следующим образом.

Ученые говорят: сначала говорите "монголы", потом "татары", не надо говорить "монголо-татары", это некое образование, которое в советские годы устанавливалось, по-моему, с позиции толерантности.

А так монголо-татары вроде. На самом деле это не совсем предки современных татар, там действительно сложная ситуация. Она была сложной в плане:

  • культурном,
  • языковом.

Потому что уйгурский язык был сначала в Монгольской империи, и это был язык аристократии, потом стали переходить на тюркскую уже систему. И потом существовали они параллельно, а мы же считаем, что этнос определяется языком, даже здесь. Не все определяется языком.

Вопрос выбора

— Есть очень важный вопрос. Он идет со времен еще Льва Николаевича Гумилева, что Александр Невский отвернулся от Запада, повернулся лицом к Востоку. Что представляли собой и Запад, и Восток?

— Это больной вопрос. Раньше так это не педалировалось, в какой-то момент вспомнили Вернадского, Гумилева. Хотя, может быть, и эти имена не всегда называются, но разговор по поводу так называемого цивилизационного выбора постоянно идет. У нас только что завершилась большая конференция про Александра Невского, но прямо во вступительном слове, по крайней мере, наша команда: директор института археологии, директор института истории, я сама говорили о том, что давайте не будем цивилизационный выбор трогать. Потому что это неправда. Это ненаучно.

Перед Александром Невским, конечно, был какой-то выбор, но это был выбор в конкретных ситуациях конкретных поступков.

Он был прекрасным стратегом и тактиком, видел ситуацию в Европе; видел, насколько там все сложно, насколько у самого папы сложно с правителями — с одной стороны. И, с другой стороны, успешно воевал. Он видел эту империю со всех сторон, эту силу, особенно когда туда ездил, причем он ездил в Каракорум, его поездка заняла два года. Он успел многое поглядеть. И для себя тоже сделал выводы. Но это совершенно никакого отношения не имеет ни к культуре, ни к цивилизации. Потому что это то, что называется "подчиняюсь грубой силе". Надо было просто иметь ум и понимать: вот ты с этим справишься или нет.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы история елена конявская александр невский
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