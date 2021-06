Имидж Нерона погубили иудеи

На Западе периодически "реабилитируют" исторических персонажей, которых принято считать жестоковыйными. Правда, касается это преимущественно либо доморощенных деятелей, либо античных героев. На днях в лондонском Британском музее открылась выставка Nero: The Man Behind the Myth — "Нерон: человек, скрытый за мифом".

Нерон

Остается лишь гадать, когда настанет очередь очистить от лжи облик Иоанна Васильевича IV, прозвище которого на европейских языках звучит как "жуткий", "зловещий" или "кошмарный", что совсем не соответствует русскому Грозный.

Что только не ставили в вину римскому императору Нерону. Носившего при жизни почетный титул Pater patriae — Отца Отечества позднейшие хронисты и романисты величали "Зверем из бездны". Римский биограф императора Светоний писал, что этот воспитанник философа и драматурга Сенеки с младых ногтей "обнаруживал свой жестокий нрав", развлекался тем, что бродил по городу в маскировке, закалывая людей и бросая их тела в канализацию.

И это тоже свидетельство Светония: "Народу он раздал по четыреста сестерциев на человека, сенаторам из знатнейших, но обедневших родов назначил ежегодное пособие, иным до пятисот тысяч, преторианские когорты на месяц освободил от платы за хлеб. Когда ему предложили на подпись указ о казни какого-то уголовного преступника, он воскликнул: 'О, если бы я не умел писать!'"

Что скрывается за легендой о жестокости Нерона

Экспозиция лондонской выставки открывается кадрами из американского фильма 1951 года "Quo Vadis" — "Камо грядеши". Император играет на лире, наблюдая за Великим пожаром, уничтожившим большую часть Рима летом 64 года нашей эры. Среди жителей поползли необоснованные слухи, будто Нерон велел поджечь город, чтобы расчистить место для своего Domus Aurea — "Золотого дворца".

Римский гладиатор

Необходимо отметить, что Нерон отстроил новый Рим за свой собственный счет, а действительно роскошный Золотой дом не успел закончить. Что касается причастности Нерона к уничтожению Вечного города, скорее всего, слухи поползли после того, как горожане узнали о декламации императора о гибели Трои, когда тот взирал на горящий Рим. В принципе принцепса подвела его образованность. И еще: разрушитель Карфагена полководец Сципион рыдал при виде бушующего пламени, а Нерон пел…

Великим тот приснопамятный пожар назван вовсе не потому, что подобные катаклизмы были редкостью. Совсем наоборот! На памяти современников Нерона таковых пожаров случилось минимум три, но запомнился именно этот — нероновский. Из 14 городских кварталов тогда полностью выгорели три, а в семи остальных сохранились жалкие руины.

Слово Тациту: "Разразилось ужасное бедствие, случайное или подстроенное умыслом принцепса — не установлено".

Куратор музея Торстен Оппер (Thorsten Opper), как пишет британская Guardian, уверен, что все писавшие, которые внесли свой вклад в скверную репутацию Нерона, воспользовались стандартным набором историй о ненасытном сексуальном аппетите и жестокости для продвижения своих собственных целей. Они идеализировали олигархическую Римскую республику, которая исчезла примерно за 80 лет до прихода к власти Нерона, и не одобряли правление одного человека. Оппер объясняет это тем, что Нерон пытался укрепить свое положение, заручившись поддержкой рядовых римских граждан, вызывая беспокойство среди традиционной элиты.

Оппер не отрицает, что император вполне мог убить или заставить покончить жизнь самоубийством свою мать.

"Я не собираюсь реабилитировать Нерона, изображая из него непорочного человека, — сказал Оппер в интервью изданию Art Newspaper. — Но я пришел к выводу, что почти все, что мы знаем о нем, неверно.

В беседе с корреспондентом Guardian Оппер отметил, что один из бюстов, который представлен в экспозиции, существенно отреставрировали в 17-м веке. Наслышавшись историй о порочности и жестокости императора, скульптор придал нижней половине лица явно непривлекательный облик. Но соответствовал ли он истинному облику императора?

Предубеждения против Нерона

Нерона рисовали моральным и физическим чудовищем. Однако Тацит писал: "Самые лета Гальбы подавали повод к насмешке и возбуждали отвращение у людей, привыкших к молодости Нерона и, как это в обычае у толпы, делающих сравнение между императорами по благообразию и красоте тела".

Нерон — кровожаден и злобен, однако этот жестоковыйный император ненавидел войну и терпеть не мог гладиаторские игры. Об отношении императора к смертным приговорам, когда он искренне сожалел о своей грамотности, писал далеко не расположенный к нему Светоний. Хотя устранение единичных фигур с политической сцены вполне могло практиковаться. Кстати, по поводу ненависти народа к Нерону красноречиво говорит такой факт.

Светоний сообщает о Нероне: "Пел он и трагедии, выступая в масках героев и богов и даже героинь и богинь: черты масок напоминали его лицо или лица женщин, которых он любил. Среди этих трагедий были "Роды Канаки", "Орест-матереубийца", "Ослепление Эдипа", "Безумный Геркулес". Говорят, что один новобранец, стоявший на страже у входа, увидел его в этой роли по ходу действия в венках и цепях и бросился на сцену спасать его".

Во всем евреи виноваты

Справедливости ради стоит отметить: вину за грандиозный римский пожар Нерон возложил на адептов нового культа в Империи.

Читаем у Тацита: "Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изящнейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами".

Некоторые историки склонны полагать, что возложить вину на христиан подсунула Нерону его вторая супруга Поппея Сабина (Poppeia Sabina), которая находилась под влиянием иудейских первосвященников. Об этом нам известно от римско-иудейского историка Иосифа Флавия. Источник даже называет конкретные имена вдохновителей антихристианского террора:

иудейский первосвященник Измаил,

казначей храма Соломона Хелкия.

Напрашивается сравнение. Во что превратился советский ученый Андрей Сахаров, когда последовал лайфхакам своей супруги Елены Боннер. Однако Нерон был круче. Репутацию римскому цезарю испортило его реноме "гонителя веры в Бога" (по выражению историка Церкви Евсевия Памфила).

В конце концов, столкнувшись с непреодолимой оппозицией со стороны римского правительства, Нерон покончил жизнь самоубийством в возрасте 30 лет. Его смерть положила конец династии Юлиев-Клавдиев и привела к борьбе за власть, вылившуюся в гражданские войны.