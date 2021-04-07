Пираты Карибского моря — основатели глобализации

Возможно лишь наиболее эрудированные игроки интеллектуальных игр смогут ответить на вопрос, какое из преступлений считается наиболее прибыльным из всех преступлений за всю историю человечества. Кого первым объявили в международный розыск задолго до существования Интерпола. Куда более интересна история возникновения Ост-Индской компании, Британской империи и современного глобального рынка.

На днях появились сведения, которые могут пролить свет на судьбу английских пиратов, некогда полностью соответствующих всем перечисленным сведениям.

Европейские нехристи против мусульман

7 сентября 1695 года пиратский корабль "Fancy" под командованием Хенри Эвери (Henry Every) взял на абордаж принадлежавшее падишаху Империи Великих Моголов Аурангзебу торговое судно "Ganj-i-Sawai". "Краса трона", как в переводе с персидского означает его имя, был в конце 17-го века одним из самых могущественных государей в мире.

На борту возвращавшегося из хаджа судна кроме индийских паломников перевозили золотые и серебряные монеты, драгоценные камни на десятки миллионов долларов в пересчете на нынешние цены. Европейские громилы подвергали издевательствам мужчин, чтобы те выдали места спрятанных сокровищ, и насиловали женщин, часть которых бросилась в море.

Сундук с сокровищами

Далеко не самый худший из монархов — по мнению большинства кое-каких историков — английский король Вильгельм III из-за смертельного испуга клерков Ост-Индской компании и давления со стороны наследников тимуридов вынуждено назначил за головы морских подонков крупную награду.

Воины Аурангзеба заняли пять ключевых портов в Индии для торговли с англичанами:

Бомбей,

Сурат,

Броуч,

Агра,

Ахмедабад.

Падишах полностью прервал торговлю с Англией до тех пор, пока Эвери не будет повешен за свои преступления. Ост-Индская компания пыталась компенсировать убытки, выплатив 350 тысяч фунтов стерлингов, хотя Аурангзеб первоначально настаивал на удвоении данной суммы.

Шесть членов команды злоумышленника закончили свои жизни на рее, хотя были признаны виновными не в захвате судна падишаха, а совсем другого корабля.

Новая Англия — место отмывания денег

Казалось, что след флибустьера навечно простыл, пока историк-любитель Джим Бейли (Jim Bailey) при помощи металлоискателя не нашел на лугу в Мидлтауне полностью сохранившуюся арабскую монету 17-го века.

Эта карманная монетка оказалась одной из старейших из когда-либо найденных на территории Северной Америке может объяснить, куда и как исчез капитан пиратов Эвери.

Первую потускневшую серебряную монетку с арабской вязью обнаружили в 2014 году на ферме Sweet Berry Farm в Мидлтауне. Позднее совершенно другие люди обнаружили еще 15 арабских монет той же эпохи:

десяток — в Массачусетсе,

три — в Род-Айленде,

две — в Коннектикуте.

Еще пригоршню нашли в Северной Каролине, где, согласно имеющимся данным, некоторые из людей Эвери первыми сошли на берег.

"Похоже, что некоторые из его команды смогли обосноваться в Новой Англии, слившись с порядочными людьми, — уверена археолог из штата Коннектикут Сара Спортман (Sarah Sportman). — Это смахивает на схему отмывания денег".

Для того, чтобы выглядеть джентльменом, а не джентльменом удачи достаточно было выдать себя за честного работорговца. В конце 17 столетия — это новая профессия в Новой Англии. По пути на Багамы английский корсар, сменивший прежнюю "Фантазию" на "Морской цветок" — "Sea Flower", бросил якорь у французского острова Реюньон, чтобы взять на борт четыре дюжины негров.

старый парусный корабль

В 1696 году он приплыл в Ньюпорт, штат Род-Айленд, который стал крупным центром работорговли в Северной Америке 18 века.

Не далее, как в прошлом году Стивен Джонсон (Steven Johnson) издал книгу о пирате под громким названием "Enemy of All Mankind" ("Враг всего человечества"). Популярная серия видеоигр Uncharted от PlayStation, наряду с киноверсией "Uncharted" от Sony Pictures с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом в главных ролях планируют выпустить в начале 2022 года.

Найденные монетки пришлись более чем кстати.