В угоду текущей политике некоторые историки на Западе продолжают лепить из России образ врага. По иронии истории сами западные лидеры, в особенности Черчилль, оказываются предметами критики таких вот специалистов. И даже выход русофобской книги в США совпадает с днем рождения Гитлера.
Их основной постулат: во время Второй мировой войны Черчилль и Рузвельт объединились с одним диктатором-убийцей, чтобы победить другого.
По утверждению 46-летнего американского лже-историка Шона Мак-Микина (Sean McMeekin), после заключения советско-нацистского пакта 1939 года Британия должна была выступить не только против Гитлера, но и Сталина.
"Почти все, что мы думаем о Второй мировой войне, неверно. Это началось не в сентябре 1939 года, когда Гитлер вторгся в Польшу, а на восемь лет раньше, когда Япония вторглась в Маньчжурию. Она не закончилась летом 1945 года, а затянулась до осени 1989 года, когда советская империя окончательно распалась. И центральной фигурой, главным героем истории был не Гитлер, а Сталин", — сообщает автор книги "Война Сталина. Новая история Второй мировой войны" (Stalin's War: A New History of World War II), которая выйдет в США 20 апреля — в 132-ю годовщину со дня рождения фюрера.
Мак-Микин пишет: "Сосредоточив внимание на Гитлере, а не на Сталине, Великобритания и США обрекли миллионы людей на жизнь за железным занавесом. Они поверили пустым обещаниям Сталина, позволили советским агентам проникнуть в свои внешнеполитические ведомства, оказали ему колоссальную помощь и практически заняли умиротворительную позицию захвата коммунистами большей части Европы и Азии".
Упоминая о несостоявшейся в апреле 1940 года "Операции Pike"— плане бомбардировки англичанами и французами бакинских и грозненских нефтяных месторождений, Мак-Микин полагает, что эта агрессия превратила бы войну в "принципиальную борьбу против тоталитарной агрессии".
С точки зрения истории — бред полнейший, но вполне вписывающийся в нынешнюю стратегию по отношению к России. По причине такой предвзятости и политической ангажированности русофоба с кафедры европейской истории и культуры нью-йоркского Бард-колледжа (Bard College), мистера Мак-Микина трудно называть историком.
Помимо оружия, США поставляли в таких огромных количествах сливочное масло, что ходили слухи, будто русские использовали его для смазки своих сапог, а тем временем американским домохозяйкам приходилось довольствоваться маргарином.
Мак-Микину (кстати, родившемуся 10 мая) было 4 года, когда в 1978 году в СССР и США показали документальную эпопею "Великая Отечественная". Сначала 75 американских телеканалов транслировали ленту под названием "Неизвестная война" (The Unknown War), а в 2011 году в США ее выпустили в комплекте из пяти DVD. Судя по всему, для псевдоисторика трагедия русского народа так и продолжает оставаться неизвестной, раз он позволяет себе писать галиматью.
Автор провокационной публикации не знает, скорее делает вид, что происходит в мире сейчас. Чего стоит его утверждение, что нацизм исчез в 1945 году, но "советское наследие живет в коммунистических правительствах Китая, Северной Кореи и Вьетнама", а "недолговечный рейх Гитлера не оставил даже тени". Он в упор не видит возрождение нацизма, в том числе в бывших советских республиках?
К своей чести добросовестные западные историки указывают Мак-Микину на отдельные ошибки. К примеру, генерал Алан Фрэнсис Брук (Alan Francis Brooke) не был "командующим авиацией" (air chief) у Черчилля. Всю войну он занимал пост начальника Имперского Генерального штаба (Chief of the Imperial General Staff), одновременно с 1942 года был председателем Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании (Combined Chiefs of Staff).
Однако не только на подобные мелкие погрешности обращают внимание в исторических кругах. Вдумчивые исследователи обращают внимание на колоссальные жертвы, которые Россия несла на Восточном фронте, где насчитывается 80 процентов всех немецких потерь на полях сражений.
"Как и предыдущая работа этого историка из Бард-колледжа, в котором Россия неоправданно обвинялась в развязывании Первой мировой войны, настоящая также в корне ошибочна (quite wrong-headed)", — пишет рецензент британского журнала Prospect Magazine, бывший хранитель Архивного центра Черчилля, научный сотрудник Черчилль-колледжа в Кембридже Пирс Брендон (Piers Brendon).
В вышедшей десятью годами ранее книге "Русские корни Первой мировой войны", Мак-Микин бездоказательно обвиняет Россию в развязывании Первой мировой, как подчеркнул один из западных критиков, "настаивая на том, что она была ответственна за все — от убийства Франца Фердинанда до геноцида армян".
Попеняв Рузвельту в том, что "советские агенты влияния захватили Белый дом", автор переписанной истории Второй мировой заявляет, что в обмен Запад "ничего не получил".
В Тегеране и Ялте образумить своего коллегу попытался сэр Черчилль, который и сам оказался не без грешка, как думает выдающий себя за историка дипломированный мерзавец:
"Черчилль фактически пожертвовал британскими имперскими интересами ради спасения советского коммунизма. Сталин не мог и пожелать более дружественного британского правительства".
И далее: "Когда Черчилль сменил Невилла Чемберлена на посту премьер-министра в мае 1940 года, это не означало поворота вправо к реакционному империализму. Британские левые считали его большим шагом вперед по сравнению с Чемберленом, чья настороженность в отношении сталинского СССР послужила основой для британской политики "умиротворения" (appeasement) в 1938 году".
Тут Мак-Микин стесняется упомянуть само имя Гитлера, политика умиротворения которого лишь способствовала эскалации нацистской агрессии. В 1938-м, напомним, произошли аншлюс Австрии и Мюнхенский сговор, а в начале следующего произошла оккупация Чехословакии, а уже осенью разразилась война. Однако виновата Россия, называвшаяся СССР.
В заметке, увидевшей свет на страницах еженедельного британского журнала Spectator, Мак-Микин заявил: "Горькая правда о Черчилле состоит в том, что человек, который верил в Британию как в силу добра, проводил политику, принесшую в жертву относительно либеральную и расово терпимую империю. Он сделал это, чтобы победить гитлеровский нацистский режим, одновременно способствуя расширению тоталитарной сталинской коммунистической империи, ведущей охоту за рабами, от Берлина до Пекина".
Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.