Русофобская книга выйдет в день рождения Гитлера

В угоду текущей политике некоторые историки на Западе продолжают лепить из России образ врага. По иронии истории сами западные лидеры, в особенности Черчилль, оказываются предметами критики таких вот специалистов. И даже выход русофобской книги в США совпадает с днем рождения Гитлера.

Черчилль

Их основной постулат: во время Второй мировой войны Черчилль и Рузвельт объединились с одним диктатором-убийцей, чтобы победить другого.

Плутни псевдоисторика

По утверждению 46-летнего американского лже-историка Шона Мак-Микина (Sean McMeekin), после заключения советско-нацистского пакта 1939 года Британия должна была выступить не только против Гитлера, но и Сталина.

"Почти все, что мы думаем о Второй мировой войне, неверно. Это началось не в сентябре 1939 года, когда Гитлер вторгся в Польшу, а на восемь лет раньше, когда Япония вторглась в Маньчжурию. Она не закончилась летом 1945 года, а затянулась до осени 1989 года, когда советская империя окончательно распалась. И центральной фигурой, главным героем истории был не Гитлер, а Сталин", — сообщает автор книги "Война Сталина. Новая история Второй мировой войны" (Stalin's War: A New History of World War II), которая выйдет в США 20 апреля — в 132-ю годовщину со дня рождения фюрера. Мак-Микин пишет: "Сосредоточив внимание на Гитлере, а не на Сталине, Великобритания и США обрекли миллионы людей на жизнь за железным занавесом. Они поверили пустым обещаниям Сталина, позволили советским агентам проникнуть в свои внешнеполитические ведомства, оказали ему колоссальную помощь и практически заняли умиротворительную позицию захвата коммунистами большей части Европы и Азии".

Упоминая о несостоявшейся в апреле 1940 года "Операции Pike"— плане бомбардировки англичанами и французами бакинских и грозненских нефтяных месторождений, Мак-Микин полагает, что эта агрессия превратила бы войну в "принципиальную борьбу против тоталитарной агрессии".

С точки зрения истории — бред полнейший, но вполне вписывающийся в нынешнюю стратегию по отношению к России. По причине такой предвзятости и политической ангажированности русофоба с кафедры европейской истории и культуры нью-йоркского Бард-колледжа (Bard College), мистера Мак-Микина трудно называть историком.

Мак-Микин сожалеет, что западные демократии чересчур щедро предоставляли России товары по ленд-лизу. На страницах его книги опубликован перечень материальных средств, с помощью которых капитализм поддерживал коммунизм. Включая около трех миллионов ярдов золотой тесьмы стоимостью $7 миллионов, предназначенной для производства погон, введенных в январе 1943 года.

Помимо оружия, США поставляли в таких огромных количествах сливочное масло, что ходили слухи, будто русские использовали его для смазки своих сапог, а тем временем американским домохозяйкам приходилось довольствоваться маргарином.

Мак-Микину (кстати, родившемуся 10 мая) было 4 года, когда в 1978 году в СССР и США показали документальную эпопею "Великая Отечественная". Сначала 75 американских телеканалов транслировали ленту под названием "Неизвестная война" (The Unknown War), а в 2011 году в США ее выпустили в комплекте из пяти DVD. Судя по всему, для псевдоисторика трагедия русского народа так и продолжает оставаться неизвестной, раз он позволяет себе писать галиматью.

Политизированность, помноженная на русофобию

Автор провокационной публикации не знает, скорее делает вид, что происходит в мире сейчас. Чего стоит его утверждение, что нацизм исчез в 1945 году, но "советское наследие живет в коммунистических правительствах Китая, Северной Кореи и Вьетнама", а "недолговечный рейх Гитлера не оставил даже тени". Он в упор не видит возрождение нацизма, в том числе в бывших советских республиках?

К своей чести добросовестные западные историки указывают Мак-Микину на отдельные ошибки. К примеру, генерал Алан Фрэнсис Брук (Alan Francis Brooke) не был "командующим авиацией" (air chief) у Черчилля. Всю войну он занимал пост начальника Имперского Генерального штаба (Chief of the Imperial General Staff), одновременно с 1942 года был председателем Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании (Combined Chiefs of Staff).

Однако не только на подобные мелкие погрешности обращают внимание в исторических кругах. Вдумчивые исследователи обращают внимание на колоссальные жертвы, которые Россия несла на Восточном фронте, где насчитывается 80 процентов всех немецких потерь на полях сражений.

"Как и предыдущая работа этого историка из Бард-колледжа, в котором Россия неоправданно обвинялась в развязывании Первой мировой войны, настоящая также в корне ошибочна (quite wrong-headed)", — пишет рецензент британского журнала Prospect Magazine, бывший хранитель Архивного центра Черчилля, научный сотрудник Черчилль-колледжа в Кембридже Пирс Брендон (Piers Brendon).

В вышедшей десятью годами ранее книге "Русские корни Первой мировой войны", Мак-Микин бездоказательно обвиняет Россию в развязывании Первой мировой, как подчеркнул один из западных критиков, "настаивая на том, что она была ответственна за все — от убийства Франца Фердинанда до геноцида армян".

Бей своих!

Попеняв Рузвельту в том, что "советские агенты влияния захватили Белый дом", автор переписанной истории Второй мировой заявляет, что в обмен Запад "ничего не получил".

В Тегеране и Ялте образумить своего коллегу попытался сэр Черчилль, который и сам оказался не без грешка, как думает выдающий себя за историка дипломированный мерзавец:

"Черчилль фактически пожертвовал британскими имперскими интересами ради спасения советского коммунизма. Сталин не мог и пожелать более дружественного британского правительства". И далее: "Когда Черчилль сменил Невилла Чемберлена на посту премьер-министра в мае 1940 года, это не означало поворота вправо к реакционному империализму. Британские левые считали его большим шагом вперед по сравнению с Чемберленом, чья настороженность в отношении сталинского СССР послужила основой для британской политики "умиротворения" (appeasement) в 1938 году".

Черчилль и Сталин

Тут Мак-Микин стесняется упомянуть само имя Гитлера, политика умиротворения которого лишь способствовала эскалации нацистской агрессии. В 1938-м, напомним, произошли аншлюс Австрии и Мюнхенский сговор, а в начале следующего произошла оккупация Чехословакии, а уже осенью разразилась война. Однако виновата Россия, называвшаяся СССР.

В заметке, увидевшей свет на страницах еженедельного британского журнала Spectator, Мак-Микин заявил: "Горькая правда о Черчилле состоит в том, что человек, который верил в Британию как в силу добра, проводил политику, принесшую в жертву относительно либеральную и расово терпимую империю. Он сделал это, чтобы победить гитлеровский нацистский режим, одновременно способствуя расширению тоталитарной сталинской коммунистической империи, ведущей охоту за рабами, от Берлина до Пекина".