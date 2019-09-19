Букер Т. Вашингтон: американский политический деятель, учитель и писатель

Родившийся рабом на ферме в Вирджинии, Вашингтон (1856-1915) вырос, чтобы стать одним из самых влиятельных афроамериканцев конца 19 века. В 1881 году он основал Институт Тускеги, черную школу в Алабаме по подготовке учителей. Вашингтон также стоял за созданием Национальной негритянской бизнес-лиги 20 лет спустя, и служил советником президентов Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта.

Через пейзаж самой мучительной эпохи американских расовых отношений (1895-1915) прошел уверенный в себе и влиятельный Букер Т. Вашингтон. В 1881 году в Вашингтоне, являвшемся главным чернокожим просветителем, влиятельным лицом и создателем институтов своего времени, в 1881 году в Вашингтоне был основан Институт чернокожего населения в Алабаме, в котором обучаются промышленному и нравственному образованию и подготовке учителей государственных школ. Из своей южной базы в маленьком городке он создал национальную политическую сеть школ, газет и Национальной негритянской бизнес-лиги (основана в 1901 году). В ответ на эпоху Джима Кроу Вашингтон предложил доктрину приспособления, соглашаясь с социальным и политическим неравенством для черных, одновременно обучая их экономическому самоопределению в индустриальном искусстве.

Родившийся рабом на небольшой ферме в западной Вирджинии, Вашингтону было девять лет, когда закончилась гражданская война. Его скромное, но суровое воспитание включало работу в соляной печи, когда ему было десять лет, он служил домработником для белой семьи, где впервые узнал о добродетелях бережливости, чистоты и личной морали. Вашингтон получил образование в Хэмптонском институте, одной из первых школ для вольных людей, посвященных промышленному образованию, Хэмптон стал моделью, на которой он основал свой институт в Таскеги. Выросший во время Реконструкции и пропитанный моралью, а не интеллектуальным обучением, он пришел к убеждению, что послевоенный социальный подъем начался с приобретения политических и гражданских прав, а не экономического самоопределения.

Философия Вашингтона и "машина Таскиджи" завоевали его широкую поддержку среди северных белых филантропов, а также признание среди чернокожих. В своем обращении к "Атлантическому компромиссу", представленном на выставке "Хлопковые штаты" в 1895 году, он затронул основные положения расового аккомодизма. В своей речи Вашингтон заявил, что афроамериканцы должны мириться с лишением гражданских прав и социальной сегрегацией, если белые позволяют им экономический прогресс, возможность получения образования и справедливость в судах. "Во всем, что является чисто социальным, — объявил он внимательным белым людям, — мы можем быть такими же раздельными, как пальцы, и в то же время едиными, как рука во всем, что необходимо для взаимного прогресса". Черные редакторы газет и начинающие молодые интеллектуалы рискуют подвергнуться остракизму и безработице, если они пойдут дорогой политического активизма, а не на акцентистскую социальную политику Вашингтона.

Вашингтон был прагматиком, который занимался преднамеренной двусмысленностью, чтобы поддержать признание своего лидерства белым. Такая видимость принесла ему международную известность и роль черного советника президентов Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта. Его широко читаемая автобиография "От рабства" (1901) является классикой в жанре повествований американских самодельных мужчин, а также главным источником социальной и исторической философии Вашингтона. Его расовая философия недолго пережила его смерть, но в теории и на практике его взгляды на экономическую самообеспеченность оставались одним из самых глубоких напряжений в афроамериканской мысли.