Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Букер Т. Вашингтон: американский политический деятель, учитель и писатель

Наследие » Мир

Родившийся рабом на ферме в Вирджинии, Вашингтон (1856-1915) вырос, чтобы стать одним из самых влиятельных афроамериканцев конца 19 века. В 1881 году он основал Институт Тускеги, черную школу в Алабаме по подготовке учителей. Вашингтон также стоял за созданием Национальной негритянской бизнес-лиги 20 лет спустя, и служил советником президентов Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта.

Букер Т. Вашингтон: американский политический деятель, учитель и писатель

Через пейзаж самой мучительной эпохи американских расовых отношений (1895-1915) прошел уверенный в себе и влиятельный Букер Т. Вашингтон. В 1881 году в Вашингтоне, являвшемся главным чернокожим просветителем, влиятельным лицом и создателем институтов своего времени, в 1881 году в Вашингтоне был основан Институт чернокожего населения в Алабаме, в котором обучаются промышленному и нравственному образованию и подготовке учителей государственных школ. Из своей южной базы в маленьком городке он создал национальную политическую сеть школ, газет и Национальной негритянской бизнес-лиги (основана в 1901 году). В ответ на эпоху Джима Кроу Вашингтон предложил доктрину приспособления, соглашаясь с социальным и политическим неравенством для черных, одновременно обучая их экономическому самоопределению в индустриальном искусстве.

Родившийся рабом на небольшой ферме в западной Вирджинии, Вашингтону было девять лет, когда закончилась гражданская война. Его скромное, но суровое воспитание включало работу в соляной печи, когда ему было десять лет, он служил домработником для белой семьи, где впервые узнал о добродетелях бережливости, чистоты и личной морали. Вашингтон получил образование в Хэмптонском институте, одной из первых школ для вольных людей, посвященных промышленному образованию, Хэмптон стал моделью, на которой он основал свой институт в Таскеги. Выросший во время Реконструкции и пропитанный моралью, а не интеллектуальным обучением, он пришел к убеждению, что послевоенный социальный подъем начался с приобретения политических и гражданских прав, а не экономического самоопределения.

Философия Вашингтона и "машина Таскиджи" завоевали его широкую поддержку среди северных белых филантропов, а также признание среди чернокожих. В своем обращении к "Атлантическому компромиссу", представленном на выставке "Хлопковые штаты" в 1895 году, он затронул основные положения расового аккомодизма. В своей речи Вашингтон заявил, что афроамериканцы должны мириться с лишением гражданских прав и социальной сегрегацией, если белые позволяют им экономический прогресс, возможность получения образования и справедливость в судах. "Во всем, что является чисто социальным, — объявил он внимательным белым людям, — мы можем быть такими же раздельными, как пальцы, и в то же время едиными, как рука во всем, что необходимо для взаимного прогресса". Черные редакторы газет и начинающие молодые интеллектуалы рискуют подвергнуться остракизму и безработице, если они пойдут дорогой политического активизма, а не на акцентистскую социальную политику Вашингтона.

Вашингтон был прагматиком, который занимался преднамеренной двусмысленностью, чтобы поддержать признание своего лидерства белым. Такая видимость принесла ему международную известность и роль черного советника президентов Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта. Его широко читаемая автобиография "От рабства" (1901) является классикой в жанре повествований американских самодельных мужчин, а также главным источником социальной и исторической философии Вашингтона. Его расовая философия недолго пережила его смерть, но в теории и на практике его взгляды на экономическую самообеспеченность оставались одним из самых глубоких напряжений в афроамериканской мысли.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы сша история
Новости
Певица Ирина Аллегрова выпустила новую песню об участниках СВО на Украине
Бойцы ВСУ под Соледаром пожаловались родным на тяжёлое положение: силы на исходе
Военкор Семён Пегов призывает брать пример с командиров Донбасса после удара по Макеевке
Шойгу: фрегат "Адмирал Горшков" отправляется в поход по Атлантическому и Индийскому океанам
Эдгард Запашный: Чулпан Хаматова не выходила из роли даже когда получала награды из рук Путина
Солдаты 4-го элитного батальона ВСУ пожаловались на условия фронтового быта
Фёдоров: США готовят удар по "Москва-Сити"
МО: артиллерия ВС РФ уничтожила шесть складов иностранных наёмников и ВСУ в зоне СВО
Бортник: Россия воюет "на минималках", а Запад потерял около триллиона долларов
Симоньян призвала наказать виновных военных ВСУ в гибели бойцов ВС РФ в Макеевке
Популярное
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае

Российская актриса резко отреагировала на прославление Украины Меладзе на новогоднем выступлении.

Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала
Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
Эдгард Запашный попросил Кадырова лишить Меладзе всех званий за поддержку Украины
Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле вместе обратились к поклонникам, показав неприличный жест
На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"
Вера Брежнева призналась, что была для Константина Меладзе "удобной куклой"
Вера Брежнева призналась, что была для Константина Меладзе "удобной куклой"
Последние материалы
Певица Ирина Аллегрова выпустила новую песню об участниках СВО на Украине
Бойцы ВСУ под Соледаром пожаловались родным на тяжёлое положение: силы на исходе
Военкор Семён Пегов призывает брать пример с командиров Донбасса после удара по Макеевке
Букер Т. Вашингтон: американский политический деятель, учитель и писатель
Шойгу: фрегат "Адмирал Горшков" отправляется в поход по Атлантическому и Индийскому океанам
Эдгард Запашный: Чулпан Хаматова не выходила из роли даже когда получала награды из рук Путина
Солдаты 4-го элитного батальона ВСУ пожаловались на условия фронтового быта
Фёдоров: США готовят удар по "Москва-Сити"
МО: артиллерия ВС РФ уничтожила шесть складов иностранных наёмников и ВСУ в зоне СВО
Бортник: Россия воюет "на минималках", а Запад потерял около триллиона долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников