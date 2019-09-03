Коронная регалия Дома Романовых

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Это далеко не единственное прозвище балерины, которую называли: "Королева пуантов", "Мадам Эпатаж", "Самодержавный каприз", "Царская ведьма" и "Великолепная Матильда". С 1896 года прима-балерина Императорских театров Матильда Феликсовна Кшесинская, принятая в труппу Мариинского театра, получила там кличку "Кшесинская Вторая". И не потому, что она была пассией Николая Второго.

"Первой" была её старшая сестра Юлия, закончившая Императорское театральное училище раньше. Знакомство Матильды с Николаем произошло ещё в то время, когда Николай Александрович ходил в наследниках и никак не имел позади своего имени римские цифры. Семья Кшесинских познакомилась с царским домом Романовых задолго до рождения Ники и его возлюбленной. В мемуарах Матильды Феликсовны читаем: "В 1835 году, когда моему отцу было четырнадцать лет, он в городе Калише впервые танцевал в присутствии Императора Николая Павловича". Николай I (большой любитель мазурки) пригласил юное дарование в Петербург.

Танцорка Кшесинская, согласно семейному преданию, была дворянкой: её прадед Войцех был сыном графа Красинского, по какой-то причине утратившего высокий титул. В семье как реликвия хранился графский перстень Красинских, ведущих своё происхождение от легендарного Ваврженты, который служил у мазовецкого князя Конрада I.

Амурные ахи-вздохи цесаревича Николая Александровича перетекли в платонический роман. На Рождество и Святки 1892-1893 гг. благоразумная "Дюймовочка" (рост Матильды Кшесинской — 153 см) сняла "маленький прелестный особняк на Английском проспекте, № 18", где принимала наследника и великих князей. Династический брак ко многому обязывал Николая и Матильда не желала становиться "препятствием" на этом пути. Уже после знакомства с Наследником, в их души "вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчёта". Это цитата из воспоминаний Кшесинской.

Директор Императорских театров В. А. Теляковский отзывался о своей подчинённой как о "нравственно нахальной, циничной, наглой балерине, живущей одновременно с двумя великими князьями". К стыду любителей "клубнички" и прочей скабрёзности, отметим, что Матильда не рискнула пойти на последний шаг из-за того, что её хахаль вместо трона Российской империи займёт "должность" польского круля.

"Я влюбилась в Наследника с первой нашей встречи, — признавалась балерина. — Мне казалось, что хоть он и не влюблён, но всё же чувствует ко мне влечение, и я невольно отдавалась мечтам".

Можно не верить мемуарам Кшесинской, но по другим источникам — и дневнику самого Ники — он был влюблён в Аликс Гессенскую. Империю было всё равно не спасти, а Ники не стал бы царём-искупителем.

В апреле 1894 года рухнуло религиозное препятствие для заключения брачного союза между принцессой Алисой Гессен-Дармштадской и православным Николаем Романовым. Не только Париж достоин обедни, но и шапка Мономаха. Иначе не называться царицей Александрой Феодоровной.

Наследнику очень нравился последний акт балета "Спящая красавица", где его Матильда в роли Красной Шапочки танцевала с Волком. Последний акт в жизни его семьи сыграли волки в красных шапочках…