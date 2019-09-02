Как адъютант Его Превосходительство пропил

4:13 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В советском кинематографе, по понятным причинам, не было фильмов, посвящённых генералам "Белого движения". Однако Их Превосходительства мелькали на наших экранах. То в виде смачно-сверкающей лысины в гениальном "Чапаеве", то в интеллигентном образе генерал-лейтенанта Владимира Зеноновича Ковалевского из любимого "Адъютанта Его Превосходительства". Если капитан Кольцов — образ собирательный, то у его начальника был реальный прототип.

Именно когорта подобных красавцев в мундирах царской армии, дополненных задушевным исполнением под гитару (Владимир Ивашов с погонами поручика в "Новых приключениях неуловимых" исполняет "Русское поле"), немало поспособствовали моде на "поручиков голицыных" под завязку СССР. Белое офицерство смело поклонение декабристам — прежним героям в униформе.

Сыгравший генерала Владимира Зеноновича Май-Маевского актёр Владислав Стржельчик был немногим моложе своего героя, но, как и он, имел польских предков. И события, показанные в пятисерийном телефильме, соотносились с реальной историей. Вот только подлинный Владимир Зенонович по причине своего пагубного пристрастия к алкоголю выглядел менее импозантно своего киношного двойника. Нездоровый вид Май-Маевского засвидетельствовали мемуаристы.

В послужном списке Май-Маевского значились 1-й Кадетский корпус, Николаевское инженерное училище, Лейб-Гвардии Измайловский полк и Николаевская академия Генерального штаба. 27 августа 1900 года капитан Генштаба временно исполнял должность начальника штаба 15-й кавдивизии, а в ноября того же года получил назначение по совместительству состоял на должности начальника штаба в Осовецкой крепости.

8 мая 1901 года при неудачном спуске воздушного шара "Осовец No 5", Май-Маевский сильно ушиб левую стопу с вывихом двух клиновидных костей и разрывом связок. Боли оказались настолько сильными, что, как свидетельствовали врачи, им "пришлось втирать наркотическую мазь". Не отсюда ли пристрастие к спиртному, чтобы забыться?

До Первой мировой случилось ранение, выпадали награды, но участия в боевых действиях, несмотря на русско-японскую войну, генштабист Май-Маевский не принимал. Но впереди была другая война, как тогда говорили, германская. Во время Первой мировой войны Май-Маевский становится генералом для поручений при командующем 11-й армией генерале от кавалерии В. В. Сахарове. Так Владимир Зенонович принял участие в Луцком сражении Юго-Западного фронта, в истории военного дела известного как "Брусиловский прорыв". Как известно, командующий этим фронтом Алексей Алексеевич Брусилов переметнётся к "красным".

Мог ли пойти на такой шаг Май-Маевский, вовсе не в штыки принявший Временное правительство?

На фотоснимках генерала видна одна неоднозначная награда — "Георгий с лаврушкой". Так презрительно называли офицеры порождение "керенщины" — Георгиевский крест 4-й степени с лавровой ветвью, которым до Февральской революции награждали солдат. 24 июня 1917 года новая "демократическая" власть повелела награждать этим орденом и офицеров "за подвиги личной храбрости", но при условии — на общем собрании нижних чинов. Некоторые отмеченные им гордились наградой, полученной не от правительства, а из рук самого народа.

Георгиевский крест, правда без лавровой ветви, на кителе Владимира Зеноновича составлял, видимо, предмет его гордости. Несмотря на плёвое отношение к сей награде со стороны его сослуживцев и подчинённых. Но, несмотря на разложение армии, Май-Маевский оставался верен присяге до конца.

(Продолжение следует)