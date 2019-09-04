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Игорь Буккер

Ковчег Акали: один из самых странных экспериментов человечества

Наследие » Мир

Весной 1973 года сразу в нескольких странах не социалистического мира появилось следующее небольшое объявление: "Руководитель атлантической экспедиции для трёхмесячного плавания на плотах ищет добровольцев, мужчин или женщин, в возрасте от 25 до 40 лет, если возможно состоящих в браке, но готовых принять участие без партнёра. Конфиденциальность гарантируем".

Ковчег Акали: один из самых странных экспериментов человечества

Объявление было частью эксперимента. Психологи и социологи хотели выяснить, кто клюнет на подобного рода предложение. Родившийся в Мексике испанский антрополог Сантьяго Хеновес обозначил свой проект "крупнейшим групповым экспериментом в современной науке исследования поведения людей". Идея проекта пришла в ноябре 1972 года, когда он возвращался с очередного симпозиума в самолёте, который захватили террористы. Тогдашний рейс номер 49 Southern-Airways для него, как и для прочих пассажиров, благополучно закончился на Кубе.

Как бывший участник экспедиции Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра", в своей лабораторией Хеновес сделал плот, плывущий из Африки в Америку. Также искусственно была создана ситуация, когда изолированные в замкнутом пространстве люди разных национальностей, вероисповедания и происхождения, подвергались опасности, без возможности побега. Плот "Акали" был создан, чтобы "выработать синтез конфликта, трений и насилия в результате человеческих отношений", — написал профессор в своей книге "Ковчег Акали".

Когда Сантьяго было 12 лет, в Испании полыхала гражданская война, его отца приговорили к смертной казни, — и семья эмигрировала в Мексику. В 1970-е годы повсюду завязывались войны и гремели теракты: на Ближнем Востоке, в Ирландии, во Вьетнаме. 50-летний учёный решил выяснить, как возникают конфликты и агрессия.

12 мая 1973 года 4 мужчины и 6 женщин вышли в открытое море на плоту Acali (размером семь на двенадцать метров) из испанского города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Las Palmas de Gran Canaria). На протяжении 101 дня на борту "Акали" бок о бок находились шведка-капитан, израильская врачиха, белая и негритянка из США, алжирка и француженка, Хеновес и его уругвайский ученик, японский фотограф, кипрско-греческий трактирщик из Кембриджа и ангольский священник. В их полнейшем распоряжении: спальные места, сортир под открытым небом, а также возможность блевануть за борт из-за морской болезни, которую почти никто не избежал.

По счастливой случайности их плотик избежал гибели от двух ураганов и столкновения с танкером, экипаж которого заметил их в последнюю минуту и резко изменил курс. Сами они не могли маневрировать, несмотря на наличие весла.

Ещё находясь в плавании, до профессора Хеновеса дошла новость, что университет решил дистанцироваться от его эксперимента. Коллеги испугались репутации плота "Акали". В своей книге Хеновес сетовал, что бульварная пресса прозвала его научное детище "секс-плотом" ещё до того, как он отплыл. "Как обстоят дела с сексом на "сексуальном плоту"? — задавал Сантьяго риторический вопрос. — Никак. Некоторые всё ещё страдают от морской болезни, их тошнит. Не очень соблазнительно". О себе он написал в третьем лице: любовные отношения между Сантьяго и француженкой прекращены. "Раз и навсегда считается, что Сантьяго — самый умный человек на плоту".

Суть эксперимента заключалась в том, что все ключевые посты заняли женщины. Сантьяго Хеновес назначил капитаном шведку. Передавая власть женщинам, он хотел посмотреть, как с этим справятся мужчины. Когда в 2018 году шведский кинодокументалист Маркус Линдэн (Marcus Lindeen) собрал оставшихся в живых участников экспедиции (Хеновес скончался в 2013 году), то выяснилось, что Сантьяго был единственным у кого возникли в связи с этим проблемы. Когда ввиду приближающегося урагана шведка-капитан предложила укрыть плот в бухте одного из карибских островов, Хеновес, из опасения за судьбу эксперимента, взял руководство на себя.

Для шведки — первой женщины в мире, получившей патент капитана торгового флота, — это была катастрофа. То, что сделал Сантьяго, объясняет она в фильме, было мятежом, наказуемым смертью. Экипаж не планировал убийство Сантьяго, но мысли выбросить за борт "амбициозного мачо", который всем хотел доказать, что он делает всё лучше других, витали в их головах. Обострение аппендицита у Хеновеса, вероятно, не привело к трагическому финалу.

Таким образом, широкомасштабное исследование поведения выявило главным образом поведение руководителя экспедиции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы история сантьяго
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