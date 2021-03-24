Секрет тамплиеров раскрыт

Орден бедных рыцарей Христа, более известных как тамплиеры или храмовники, просуществовал почти 200 лет и вот уже более 700 лет продолжает волновать пытливые умы. В чем же заключена тайна этого духовно-рыцарского ордена? Существует ли секрет тамплиеров и где спрятали они свои сокровища?

Об этом "Правде.Ру" рассказал профессор церковной истории и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, медиевист Александр Дворкин.

Историк рассказывает о Четвертом крестовом походе, во время которого пал Константинополь, а также раскрывает один из секретов тамплиеров.

— 18 марта был сожжен магистр ордена тамплиеров Жак де Моле, некоторые историки называют и другую дату — 11 марта. Почему тамплиеры нам интересны? Вы недавно выпустили четырехтомник "Хроника крестовых походов", где рассказываете и об этом.

— Что касается крестовых походов, то существует две основных точки зрения:

романтическая — отважные рыцари едут отвоевывать Гроб Господень, воюют с неверными, совершая чудеса героизма;

политкорректная — ничем не спровоцированная агрессия Запада против мусульманского мира.

При этом все забывают о православных, хотя все военные действия проходили на территории, где большинство населения было православным. Все крестовые походы так или иначе проходили через Византийскую империю, которая была столпом и неприступной твердыней, в течение веков сдерживая ислам. Во время Четвертого крестового похода был предательски разграблен Константинополь, была учреждена Латинская империя, что разрушило геополитическую систему защиты Европы от ислама.

Интересно, когда начинались первые крестовые походы, был призыв помочь византийцам выбить турок-сельджуков из Малой Азии. Когда они закончились, турки уже стояли на Дунае, готовясь к штурму Будапешта, а потом и Вены.

Четвертый крестовый поход

С моей точки зрения, это интрига венецианцев, мастерски разыгранная партия венецианского дожа Энрико Дандоло — самого возрастного руководителя за всю историю. Четвертый крестовый поход прошел, когда ему было уже за 95 лет. При этом он был слепым. Это легенда, что его пытались ослепить, которую, возможно, он сам и распускал. На самом деле он терял зрение постепенно. В архивах Венеции сохранился его автограф. Подписи выдают, что человек постепенно слеп. Возможно, ему нанесли удар по голове.

— Какова в этом роль итальянцев? Тогдашний Римский Папа Иннокентий III был итальянцем, который отлучил крестоносцев за нападение на православных.

— Иннокентий III — один из величайших Римских Пап Средневековья — был юристом. Он прекрасно понимал все венецианские уловки. Когда венецианцы просили его разрешить им торговать с Египтом, которому они поставляли железо и древесину, он разрешил, но запретил поставлять туда стратегические материалы:

готовые корабли;

полуфабрикаты для судов;

древесину, которая могла быть использована в военных целях.

Что касается Четвертого крестового похода, он оставил Венеции лазейку. Он запретил им воевать против христиан, когда голодные крестоносцы сидели на острове Лидо, потому что венецианцы из-за отсутствия платы прекратили поставку продовольствия. Венецианцы заранее предусмотрели, что крестоносцы не соберут необходимую сумму. Венецианцы предложили отсрочить выплату громадного долга в 87 кельнских марок серебром. Это примерно равнялось совокупному годовому доходу английской и французской короны.

Ради отсрочки выплаты нужно было взять город — нынешний хорватский Задар. Папа отлучил венецианцев и крестоносцев от Церкви. Когда Иннокентий узнал, что крестоносцы в данном случае оказались заложниками венецианцев, он отозвал их отлучение, но позволил крестоносцам пользоваться венецианскими судами для продолжения крестового похода. Если венецианцы отлучены от Церкви, с ними нельзя иметь никаких дел. Тут появляется лазейка.

Я не думаю, что первоначальной задачей венецианцев был захват Константинополя. Они хотели поставить там свою марионетку, которая бы предоставила доступ к торговле через Черное море. Этот регион тогда был закрыт для западных купцов.

В чем притягательность истории тамплиеров

Магистр Жак де Моле был храбрым рыцарем, но очень плохим дипломатом и управляющим. После того, как крестоносцев выбили со Святой Земли, после падения Акры в 1293 году, через пять лет после этого Жак де Моле организовал атаку на Иерусалим. С группой рыцарей он высадился на палестинском берегу, лихим марш-броском проскакал до Иерусалима и сходу захватил город. Его сложно было не захватить, потому что крепостных стен не было. Он понимал, что город им не удержать, поэтому, отслужив мессу в Храме Гроба Господня, тамплиеры сели на корабли и уплыли на Кипр, где была их штаб-квартира. Позже Жак де Моле перебрался в Париж.

Здесь, созданный ради борьбы с неверными, орден занялся банковскими делами. Нищенствующие монахи-рыцари превратились в богачей. Храмовники сделались кредиторами не только Европы, но и Ближнего Востока. Они имели дело с мусульманами, и для этого нужно было поддерживать отношения, изучать язык, обычаи, религию и так далее. Всё это, естественно, порождало определенные слухи. Тамплиеры были известны храбростью в бою, но также своей секретностью. Банковские дела не терпят оглашения.

Штаб-квартира тамплиеров находилась на Кипре, но реальная штаб-квартира была во Франции. Филипп Красивый не мог смотреть, что такие громадные деньги уходят из-под его контроля. Поэтому он приступил к поиску обвинений, которые должны были звучать правдоподобно.

В любом закрытом военном сообществе есть определенные правила приема. В мужском закрытом сообществе есть разные ритуалы на грани кощунства, скабрезности и так далее. Наверное, там что-то такое было, но, конечно, не в тех масштабах. Дело основано на показаниях четырех давно отошедших от ордена тамплиеров.

Магистр приехал в Париж, где его по высшему разряду принял король Филипп Красивый, который очень хорошо умел скрывать свои чувства. В это время уже шла подготовка к тому самому дню Х, когда все тамплиеры были арестованы.

— В пятницу 13 октября 1307 года.

— В мире, где не было ни WhatsApp, ни интернета, ни телефона с телеграфом, провернули всю операцию где-то дней за пять, что было неслыханно.

— Кроме рыцарей-храмовников там были слуги и прочая челядь?

— По большей части арестовали служек. Рыцарей было всего несколько сот человек.

— Римские Папы в то время лишь назывались римскими, хотя проживали в Авиньоне.

— Это результат эпической борьбы Римских Пап с германскими императорами из династии Гогенштауфенов. Понтифики приложили все силы для борьбы и действительно победили их, но просмотрели рост национальных государств. Французский король Филипп IV Красивый сделал Климента V первым Римским Папой, который поселился в Авиньоне.

— Наверное, магистр де Моле совершил ошибку, перебравшись в Париж.

— Штаб-квартира ордена была всё-таки в Париже. К тому же он был магистр. Его обманули. Он был человеком гордым, заносчивым, но при этом простодушным.

— Буквально перед арестом Филипп Красивый сделал его крестным своих детей. Это лицемерие?

— Да, король в этом преуспевал. 22 ноября 1307 г. Климент V, который в начале сопротивлялся, сдался и издал буллу, в которой призвал всех королей Европы арестовать тамплиеров на своих территориях. Согласились все, кроме португальского короля.

— Православному человеку плакать от того, что тамплиеров разгромили?

— Нам нет, но дальше последовали бесконечные расследования и жестокие пытки. В некоторых странах пытки не применяли, если не считать заключение в сырой холодной темнице на хлебе, воде и в кандалах. Все сознались. Все, кого допрашивал один следователь, сознавались в одном и том же, даже если они были из разных домов.

— Как историка вас не смущает, что информация идет из одного источника?

— Да, со стороны тамплиеров не сохранилось. Очевидно, что само следствие было некорректным. То есть все знали, в чем было нужно сознаваться, поэтому все сознавались. Когда Жак де Моле, который несколько раз менял показания, сознавался, он всячески подчеркивал: "Да, так было, но мне удалось этого не делать". В последний момент у магистра была возможность подтвердить свои прежние показания и закончить свою жизнь относительно благополучно простым монахом в каком-нибудь дальнем монастыре. Но он предпочел отстаивать честь ордена, заявив о ложности всех своих прежних показаний, за что и был сожжен.

— Знаменитое проклятие магистра, о котором вспомнили во время казни короля Людовика XVI во время Великой французской революции. Палач поднял его голову, и якобы некто крикнул: "Ты отомщен, Жак Моле!" Такой случай зафиксирован в источниках, с которыми вы работали?

— Обычно говорят, что он призывает на суд Божий в течение года Папу Климента, короля Филиппа и Филиппа де Ногаре — главного обвинителя. На самом деле Филипп де Ногаре к этому времени был уже год как мертв. Смерть Папы в ближайшее время была очевидна: он страдал от тяжелого заболевания кишечника. Удивительно, что он еще столько прожил. Это ни для кого не было секретом. Филипп Красивый то ли упал с лошади, то ли скончался от инсульта. Действительно, меньше чем через год. Папа скончался через месяц после сожжения Жака де Моле, Филипп — в ноябре того же года.

Секрет тамплиеров