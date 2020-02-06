Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Тайные судили﻿ща — изобретение Запада

Наследие » Мир

На рубеже 13-го столетия на северо-западе Германии, в Вестфалии, распространились тайные судилища — фемгерихты или фемы. Слово Femgericht или Feme происходит, видимо, от средненижненемецкого veime - "наказание за преступление; возмездие; расплата; штраф".

Тайные судили﻿ща — изобретение Запада

Привилегией вершить правосудие, а на практике ведать жизнью и смертью своих подданных, в ту эпоху имели исключительно монархи. Уже столетием ранее существовали так называемые "свободные суды" (Freigerichte), состоявшие из императорских судей и призывавших шеффенов (Schöffe, Scheffe, Schepfe или Schöppe) из жителей округа. Писцы при каждом фрейгерихте заносили приговоры в "кровавую книгу" (Blutbuch).

Фемы — тайные судилища

Фемы отличались от свободных судов тем, что не явившихся в суд судили тайно и скрытно приводили смертный приговор — по возможности через повешение — в исполнение. Председателем тайного судилища являлся фрейграф. Исполнителем приговора, проще говоря, палачом выступали шеффены.

При всех недостатках тогдашней системы судопроизводства:

  • отсутствия полиции,
  • трудности поимки преступников в соседних королевствах,
  • невозможностью на практике арестовать и судить влиятельных особ и богатых людей;

фемы были необходимы и особенно находили понимание и поддержку со стороны беднейших слоёв населения.

Обвинитель, поскольку имя его не предавали гласности, мог не бояться мести друзей или вассалов злоумышленника. Таким образом действовала своего рода средневековая система защиты свидетелей.

Ирландский писатель Томас Кейтли в книге "Тамплиеры и другие тайные общества Средневековья" утверждает, что авторитету тайных судилищ способствовала уверенность в том, что фемы учредил сам Карл Великий. Наиболее почитаемый в средневековой Западной Европе монарх. Лишённые возможности предавать суду еретиков за святотатство германские архиепископы и римские папы так же поддерживали фемы. Наконец, сама за себя говорила эффективность подобных трибуналов.

"Дурные люди трепетали, а добродетельные радовались, когда видели свисающее с дерева тело преступника и воткнутый рядом нож шеффена, демонстрирующий, кем он был осуждён и приговорён", — пишет Томас Кейтли.

Деградация тайных трибуналов

Со временем стали заметны чёрные пятна на белых ризах тайных судей. В фемы стали проникать негодные люди, которые дискредитировали судебные приговоры. Судейских обвиняли в подкупе, пристрастии, сведении личных счётов и прочих грехах.

"Право вешать без соблюдения обычных юридических форм с негодованием упоминается (около 1430 г.) ученым секретарем Людвига Пфальцского и другими его современниками, особенно младшими, — сообщал выдающийся историк Евгений Тарле. — К концу XV века эти жалобы так умножились, что императоры стали торговать привилегиями, освобождавшими частное лицо или целый город от подсудности фемы".

До второй половины 15-го столетия, т. е. в пору расцвета, в Германии насчитывалось от 15 до 30 тысяч фемгерихтов. С эпохи Реформации в Германии, когда возникла поговорка, что в фемах подсудимого сначала вешают, а потом приступают к допросу, число тайных трибуналов стало неуклонно сокращаться. Этот процесс в основном завершился к середине 16-го века.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы европа история полиция россии‎
Новости
МК: жители Севастополя рассказали об "ужасном грохоте" во время атаки БПЛА ВСУ
Глава СНБО Украины Данилов пригрозил "демонтировать" Россию как государство
Лукашенко: Зеленский не может проводить самостоятельную политику
Замгенсека НАТО Джоанэ: в предстоящие месяцы конфликт на Украине расширится
Доктор Фулл: постоянные нарушения режима сна приводят к атеросклерозу и инфарктам
Кристина Орбакайте снялась для рекламы "Рив Гош" вместе с дочерью Клавдией
Ведущий CBS Стивен Кольбер высмеял США за страх перед «воздушными шариками» КНР
Врач Кондрахин объяснил осложнения в заболевании фигуриста Романа Костомарова
Bloomberg: в альянсе НАТО считают, что Украина не отстаёт от России в вооружениях
Талызина о Барбаре Брыльске, оскорбившей россиян: она старая больная женщина, и к тому же полька
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Нет согласия и порядка: в России слишком мало русских по духу людей Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Последние материалы
Ведущий CBS Стивен Кольбер высмеял США за страх перед «воздушными шариками» КНР
Врач Кондрахин объяснил осложнения в заболевании фигуриста Романа Костомарова
Bloomberg: в альянсе НАТО считают, что Украина не отстаёт от России в вооружениях
Талызина о Барбаре Брыльске, оскорбившей россиян: она старая больная женщина, и к тому же полька
Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным
Прохватилов: ВС РФ могут уничтожить поставляемое оружие на Украину в Бескидском тоннеле
Автоэксперт: некачественное масло приводит к падению мощности двигателя
Эндокринолог Идамарчева: загрязнения воздуха усугубляют грипп, COVID-19 и другие ОРВИ
Главврач "Коммунарки" Денис Проценко: анализы Костомарова говорили о минимальном шансе на выживание
Боец Софринской бригады сочинил песню про будни военных ВС РФ в зоне СВО на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников