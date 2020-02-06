Тайные судили﻿ща — изобретение Запада

На рубеже 13-го столетия на северо-западе Германии, в Вестфалии, распространились тайные судилища — фемгерихты или фемы. Слово Femgericht или Feme происходит, видимо, от средненижненемецкого veime - "наказание за преступление; возмездие; расплата; штраф".

Привилегией вершить правосудие, а на практике ведать жизнью и смертью своих подданных, в ту эпоху имели исключительно монархи. Уже столетием ранее существовали так называемые "свободные суды" (Freigerichte), состоявшие из императорских судей и призывавших шеффенов (Schöffe, Scheffe, Schepfe или Schöppe) из жителей округа. Писцы при каждом фрейгерихте заносили приговоры в "кровавую книгу" (Blutbuch).

Фемы — тайные судилища

Фемы отличались от свободных судов тем, что не явившихся в суд судили тайно и скрытно приводили смертный приговор — по возможности через повешение — в исполнение. Председателем тайного судилища являлся фрейграф. Исполнителем приговора, проще говоря, палачом выступали шеффены.

При всех недостатках тогдашней системы судопроизводства:

отсутствия полиции,

трудности поимки преступников в соседних королевствах,

невозможностью на практике арестовать и судить влиятельных особ и богатых людей;

фемы были необходимы и особенно находили понимание и поддержку со стороны беднейших слоёв населения.

Обвинитель, поскольку имя его не предавали гласности, мог не бояться мести друзей или вассалов злоумышленника. Таким образом действовала своего рода средневековая система защиты свидетелей.

Ирландский писатель Томас Кейтли в книге "Тамплиеры и другие тайные общества Средневековья" утверждает, что авторитету тайных судилищ способствовала уверенность в том, что фемы учредил сам Карл Великий. Наиболее почитаемый в средневековой Западной Европе монарх. Лишённые возможности предавать суду еретиков за святотатство германские архиепископы и римские папы так же поддерживали фемы. Наконец, сама за себя говорила эффективность подобных трибуналов.

"Дурные люди трепетали, а добродетельные радовались, когда видели свисающее с дерева тело преступника и воткнутый рядом нож шеффена, демонстрирующий, кем он был осуждён и приговорён", — пишет Томас Кейтли.

Деградация тайных трибуналов

Со временем стали заметны чёрные пятна на белых ризах тайных судей. В фемы стали проникать негодные люди, которые дискредитировали судебные приговоры. Судейских обвиняли в подкупе, пристрастии, сведении личных счётов и прочих грехах.

"Право вешать без соблюдения обычных юридических форм с негодованием упоминается (около 1430 г.) ученым секретарем Людвига Пфальцского и другими его современниками, особенно младшими, — сообщал выдающийся историк Евгений Тарле. — К концу XV века эти жалобы так умножились, что императоры стали торговать привилегиями, освобождавшими частное лицо или целый город от подсудности фемы".

До второй половины 15-го столетия, т. е. в пору расцвета, в Германии насчитывалось от 15 до 30 тысяч фемгерихтов. С эпохи Реформации в Германии, когда возникла поговорка, что в фемах подсудимого сначала вешают, а потом приступают к допросу, число тайных трибуналов стало неуклонно сокращаться. Этот процесс в основном завершился к середине 16-го века.