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Игорь Буккер

Как американцы выпили за отмену "сухого закона"

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Наиболее подходящим афоризмом для принятого сто лет назад в США "Сухого закона" подошла бы бессмертно-классическая черномырдинская фраза: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Как американцы выпили за отмену "сухого закона"

Полоумные вершители судеб

Безусловно, можно сколько угодно тыкать пальцем в такие сообщества, как Woman's Christian Temperance Union или Anti-Saloon League, благодаря активности которых была ратифицирована 18-я поправка к Конституции, но с 17 января 1920 года во всех 36 северо-американских штатах (последним оказалась Небраска) вступил в силу пресловутый Volstead Act. Актом Волстеда запрещалось производство и продажа алкоголя по всей стране.

Идиотское нововведение продержалось примерно столько же, сколько и гитлеровский Тысячелетний рейх — около 12 с небольшим лет. Признанный нелегальным "Джон Ячменное Зерно" (John Barleycorn) вернулся триумфатором, ведя под ручку всесильную Мафию. Это уже было не просто возвращение сильного — диктат кольта и наркотиков. Борьба с пивом и виски вылилась в тонны крови соотечественников. И точка так ещё и не поставлена.

"Можно побиться об заклад, что всякая широко распространённая идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей", — как-то остроумно заметил Николя де Шамфор.

Хотя точное замечание французского литератора не относилось к этой благоглупости янки, оно верно отражает суть дела.

До середины 19-го века многие граждане США ежедневно пили за обедом яблочный сидр или пиво. Медики рекомендовали употреблять алкоголь вместо протухшей воды, а проблемы с кашлем или желудком вообще лечили исключительно горячительными напитками. С ростом урожайности фруктов и ячменя, и соответственно с увеличением потребления алкоголя, кое-кто заволновался.

Запрет — не решение проблемы

"Употребление алкоголя было признаком мужественности: пить, чтобы показать, насколько вы настоящий мужчина, но при этом вы не в состоянии прокормить свою семью и всё чаще прибегаете к насилию", — полагает историк Кэтрин Гилберт Мёрдок.

Бессмысленно возражать доводам тех, кто пострадал от насилия в семье по причине пьянства родителей. Безудержное потребление алкоголя приводило к росту трагедий. Но ведь и запрет не способен окончательно решить вопрос. "Если я чего хочу, то выпью обязательно", — принцип не только героя Высоцкого. Это, если хотите, мировой тренд. Виноват не Зелёный змий, а его потребители. Вместо истребления пьяниц решили уничтожить Змея. Маразм крепчал.

Именно в ту эпоху, когда женщины на Западе всё чаще стали заглядывать в стакан, курить и вести беспорядочную половую жизнь, некоторые "отважные домохозяйки" решили встать на борьбу с алкоголизмом представителей сильного пола. Рассказывают про одну дамочку в штате Канзас.

  • Сначала она мирно протестовала против продажи алкоголя в одном из баров.
  • Затем в её руке оказался булыжник и этим "оружием пролетариата" женщина уничтожила ряд бутылок за барной стойкой.
  • Вскоре в руках "валькирии" засверкал настоящий индейский томагавк.

Торжество зелёного змия

Единственной отменённой поправкой к конституции США является отмена "сухого закона". Вероятно, первым американцем, который на законных основаниях употребил алкогольный напиток, был Бенджамин Декассерес (Benjamin DeCasseres). 5 декабря 1933 года этот житель Нью-Йорка заказал коктейль в баре на Манхэттене. Знаменательное событие произошло через две с половиной секунды после того, как пришла ранее заказанная телеграмма с объявлением об окончании "сухого закона".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы сша история сухой закон
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