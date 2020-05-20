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Игорь Буккер

Как ранее решали проблемы с Крымом, Турцией и Польшей

Наследие » Россия

В решении проблем с Польшей и Турцией, императрице Екатерине II приходилось попутно иметь дело с Крымским ханством. Династия крымских Гиреев была не только сателлитами Оттоманской Порты, но время от времени она лила воду на мельницы Пруссии, Австрии, Польши, а то и Франции. Кроме того, русской дипломатии и разведке приходилось заботиться об обеспечении свободы торгового флота. Огромную роль в успешном решении поставленной задачи сыграл наш резидент в Константинополе Алексей Михайлович Обресков.

Как ранее решали проблемы с Крымом, Турцией и Польшей

Крымские дела

Прусский посол в Петербурге Гольц поделился информацией о том, чем занимается в ставке крымского хана его родственник флигель-адъютант Гольц и другие прусские разведчики. В тот момент король Фридрих II не оставлял надежды натравить турецкого султана на Россию. Канцлер Михайла Воронцов предложил Обрескову завербовать крымского хана, который не устраивал Порту и поглядывал в сторону России. Не без корысти, без смущения требуя себе вознаграждения. Как-то для охоты ему потребовался кречет, Екатерина ответила хану лаконично: "У нас все птицы померли".

Для постройки крепостей, организации морской торговли и (не в последнюю очередь резидентуры русской разведки) императрица Екатерина была заинтересована в учреждении консульства в Крыму.

Эмиссар киевского генерал-губернатора поручик Бастевик за тысячу червонных, карету с лошадьми и меха добился от крымского хана согласия на создание консульства, кроме того, завербовал личного лекаря хана и установил связь с ранее давшим согласие на сотрудничество с русской разведкой ханским переводчиком Якубом. Работавший параллельно Алексей Обресков сумел тем временем обработать Мустафу III, склонив султана дать согласие на строительство крепости святого Димитрия на Дону.

Одного этого было недостаточно. Необходимость заставляла русского дипломата завербовать осматривающего место для постройки крепости турецкого комиссара, а также подкупить за соболью шкурку визиря и за 500 червонных рейс-эфенди (министра иностранных дел). На Востоке мало дать бакшиш, нужно ещё получить результат. До самого получения разрешения на возведение крепости Обресков не спешил одаривать чиновников.

Господин посол

Обрескову постоянно требовалось лавировать, держа нос по ветру изменчивой политики. До союза России с Пруссией по польскому вопросу нужно склонять Порту к войне с Австрийской монархией. Заходит речь о заключении прусско-турецкого оборонительного пакта против Марии-Терезии, нужно этому воспрепятствовать. Стоило Венскому двору вместе с Версалем подтолкнуть Османскую империю на войну с Российской, снова искать дружбы с прусским "старым Фрицем".

Великий гетман коронный Браницкий послал в Константинополь посланника Станкевича, чтобы дискредитировать русскую политику в глазах Порты. Обресков сумел предотвратить встречу визиря с польским паном. Зато подослал к Станкевичу якобы по поручению турецкой стороны главного переводчика султана Гика. Тот доложил начальству об интриганстве поляка. Через других своих агентов в окружении рейс-эфенди, Обресков добился письменного ответа турецкого канцлера Станкевичу, положив в свой карман копию этого грубого ответа. Рейс-эфенди мог достойно ответить письмом даже запорожским казакам.

По поручению Обрескова, Гика выполнил ещё одно важное задание. Напугав верхушку Оттоманской империи будущим союзом между Австрией, Францией и Польшей, добился согласия султана на кандидатуру польского короля, который устраивал Екатерину Великую.

Служебные тяготы Алексея Михайловича отягощались хворями. Но даже когда началась русско-турецкая война и Обрескову предложили либо быть заключённым в узилище, либо подписать ультимативные требования, подлости русский посол предпочёл темницу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы крым ханой польша турция история
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