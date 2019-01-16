Любовь д'Артаньяна: реальность горче сказки

Вымышленный д'Артаньян обессмертил имя настоящего гасконца, в жизни которого не было потери любимой Констанции и ему не мстила коварная Миледи. На его свадьбе не гуляли Атос, Портос и Арамис, зато в качестве свидетеля был капитан гвардейцев кардинала. Женился д'Артаньян на богатой вдове, заключив с ней брачный контракт, как и положено буржуа.

Граф Шарль де Бац де Кастельмор д'Артаньян (Charles de Batz-Castelmore, comte d'Artagnan) как минимум трижды попал в историю. Сначала как реальный гасконский дворянин, потом в написанных после его смерти и от его имени мемуарах Куртиля де Сандра и, наконец, всемирную известность ему принесла трилогия Александра Дюма-отца и последующие ее экранизации.

Пересказывать последние нет нужды, а вот напомнить про настоящего д'Артаньяна вкратце придется, поскольку на страницах истории редко можно найти жизнеописание "маленького человека". Дата его рождения неизвестна. Часть историков помещают это событие в период между 1611 и 1615 годами, другие относят к 1620-1623 годам. Когда Джордж Вильерс, герцог Бекингемский, увез алмазные подвески королевы Анны Австрийской в Англию, Шарль де Бац — еще не д'Артаньян — подростком дрался со сверстниками, а не с гвардейцами кардинала. Покорять Париж юный гасконец отправился не ранее 1630 года и спустя два или три года стал мушкетером. Вступая в роту мушкетеров, Шарль де Бац взял имя своей матери.

Историк Жан-Кристиан Птифис указывает: "Если быть совсем точным, следовало бы говорить не д'Артаньян (d'Artagnan), а Артаньян (Artagnan), или Артеньян (Artaignan), или уж по меньшей мере ставить перед фамилией какой-нибудь титул: шевалье или месье д'Артаньян". Первый документ, в котором упоминается Шарль д'Артаньян, датируется 10 марта 1633 г. Однако чем занимался д'Артаньян с этого времени (т. е. с момента поступления в роту мушкетеров) и до 1646 г. нам ничего неизвестно. Благодаря капитану королевских мушкетеров и его подчиненным Людовик XIV за несколько дней получил под свой скипетр город Дуэ, затем Безансон и Доль во время Деволюционной войны, а также во время Голландской войны город Маастрихт (д'Алиньи).

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Следует отметить, что Констанция Бонасье из "Трех мушкетеров" имеет своим прототипом не настоящую женщину, а квартирную хозяйку д'Артаньяна на улице Старой Голубятни из "Мемуаров г-на д'Артаньяна", вышедших из-под пера Куртиля де Сандра. Сюжет у него, в отличие от Дюма, лишен всякого романтизма и малейшего намека на трагедию. Произошедшее больше смахивает на водевиль. Бывший пехотный лейтенант своими частыми отлучками предоставил своей половине время на любовные шашни, но как-то раз застал ее в постели с любовником. Когда вооруженный пистолетом и кинжалом ревнивый трактирщик ворвался в спальню, д'Артаньян в одной рубашке выпрыгнул в окно и приземлился на подмастерьев торговца жареным мясом, которые "воспользовались прекрасным лунным светом, чтобы наворовать себе мясо".

Выдумал Куртиль и "Миледи", преследовавшую резвого гасконца за то, что тот однажды под покровом ночи посмел выдать себя за ее любовника маркиза де Варда. Клейма на плече в виде лилии у нее нет. Заклейменной проституткой ее сделали Дюма и его соавтор Огюст Маке, почерпнув эту деталь из других, но тоже вымышленных "Мемуаров графа Рошфора" все того же Куртиля.

Со своей будущей супругой Анной-Шарлоттой-Кристиной де Шанлеси, дочерью сельского дворянина из древнего шаролезского рода. На гербе ее отца Шарля Буайе де Шанлеси, барона де Сент-Круа была изображена "на золотом фоне лазурная колонна, усеянная серебряными каплями" и начертан девиз по-латыни Virtus mihi numen et ensis ("имя и суть мои — добродетель"). В октябре 1642 г. Анна-Шарлотта, получившая самое примитивное образование, вышла замуж за благородного сеньора Жана-Леонора де Дама, барона де Ла Клайетт, Клесси, Бенн и Тремон, чей род, один из древнейших в Бургундии, восходил к 11 веку. Вскоре его призвали в действующую армию и капитан кавалерии в полку Юкселля погиб при осаде Арраса. Детьми в браке они не обзавелись.

Отец Анны-Шарлотты скончался за много лет до этого и оставил ей многочисленные имения в провинции. "Кроме того, у нее была долговая расписка на 60 тысяч ливров, по которой основная сумма долга должна была выплачиваться в виде ренты, назначенной герцогом д'Эльбефом, и 18 тысяч ливров, полученных от дяди, — пишет Птифис. — К этим богатствам следует добавить прекрасную меблировку замка, оценивавшуюся в 6 тысяч ливров. Младшему отпрыску гасконского рода, не имевшему за душой ни гроша, трудно было ожидать такой партии!"

От описания богатств перейдем к внешности вдовы, оказавшейся столь благосклонной к мушкетеру. Сохранился портрет графини д'Артаньян: "Она была молода, но уже носила на лице следы неизбывной печали. Ее глубоко посаженные черные глаза поблекли от слез, и ровная матовая бледность заливала ее лицо. При этом она была красива, но скорее красотой изящества, нежели красотой формы".

Брачный контракт д'Артаньян и Анна-Шарлотта заключили 5 марта 1659 года. Согласно нему устанавливалось общее владение супругами всеми доходами и приобретенной совместно недвижимостью, что оставляло баронство Сент-Круа в полном владении вдовы капитана Дама. Предусмотрительная госпожа д'Артаньян настояла на упоминании в дополнении к контракту, что совместное супружеское хозяйство не должно зависеть от долгов, сделанных до вступления в брак. Поздравить новобрачных пришло незначительное количество довольно значительных персон. Причем все со стороны невесты. Поздравить д'Артаньяна не пришли даже братья Поль и Арно и дядя Анри де Монтескью, лейтенант короля в Байонне. Как не было и неразлучной троицы Атоса, Портоса и Арамиса.

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На церковной церемонии, состоявшейся спустя месяц в церкви Сент-Андрэ-дез-Ар, был только один свидетель — капитан гвардии господина кардинала и комендант Бастилии.

Автор биографии гасконца Жан-Кристиан Птифис отмечает, что о любви не могло быть и речи: "Став вдовой, г-жа де Шанлеси мечтала уехать из своей удаленной провинции Брес и вновь обосноваться "в свете". Что до нашего мушкетера, который не мог до бесконечности продолжать свою холостяцкую жизнь, то он, помимо сотояния, обретал благополучное положение в обществе".

У супругов было двое сыновей. Первый родился в начале 1660 года, возможно, в Париже. Второй появился на свет в июле 1661 года в Шалоне-на-Соне. Неизвестно по какой причине, но дети д'Артаньяна были крещены только в 1674 году после его смерти. Супруги, судя по всему, часто ссорились. Дочери барона были не по нутру бродяжническая жизнь и легендарная расточительность гасконца. Вполне вероятно, как о том писал Куртиль, мушкетер бегал за чужими юбками.

Биограф сообщает о семейных злоключениях мушкетера: "Во всех документах, сохранившихся в архивах того времени, г-жа д'Артаньян предстает как женщина с мстительным характером, склонная к сутяжничеству и всегда настаивающая на своих правах. Можно понять, что при такой супруге д'Артаньяну не приходилось бороться с собой, выбирая между своими профессиональными обязанностями и домашним очагом".