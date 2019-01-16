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Автор Вячеслав Шпаковский

Как Восток и Запад мерялись пушками

Наследие

В Тридцатилетнюю войну кардинал Ришелье приказал отливать на стволах пушек слова Ultima ratio regum (лат.: последний довод королей). С тех пор кто только эти слова ни произносил, причем по самому разному поводу. Однако изначальное их значение остается все тем же: когда люди не прислушиваются к доводам дипломатов, вместо них начинают говорить пушки.

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Сегодня, правда, ракеты актуальнее, однако прежде чем они завоевали себе столь значимое место под солнцем, именно пушки являлись тем средством, которое существенным образом дополняло любые доводы разума.

Первая пушка — медный кувшин?

Когда и где появилась первое артиллерийское орудие, сказать сейчас точно невозможно. Но интересно отметить, что наиболее ранние изображения пушек мы находим в английских рукописях. Например, в библиотеке оксфордского колледжа "Крайст-Черч" находится написанный на латыни иллюстрированный манускрипт под названием "De Officiis Regum" — "Об обязанностях королей", посвящен он королю Эдуарду III, а датируется 1326 годом. В тексте есть изображение пушки в виде большой вазы или горшка желтого цвета (то есть может быть сделанного из меди?), лежащего на боку на чем-то похожем на козла. Рядом с ней стоит рыцарь, который только что поджег порох с помощью раскаленного докрасна металлического прута, поднесенного к отверстию в боку орудия. Снаряд — короткая, возможно цельнометаллическая, стрела, направленная на замковые ворота. Причем не успели такие вот орудия распространиться, как период в истории с 1360 по 1460 год уже получил название, хотя и неофициальное, "эпохи гига­нтских бомбард". Люди быстро поняли, что чем пушки не крупнее, тем аргументы весомее! Новые орудия были на кувшины отнюдь не похожи, а делались из кованых продольных желез­ных полос, сваренных друг с другом и укрепленных снаружи поперечными обручами.

Лафет у них представлял со­бой простой деревянный короб, а то и того не было. Ствол просто укладывали на земляную насыпь, а позади него для упора возводили каменную стенку или забивали в землю заостренные бревна. Калибры у них с самого нача­ла были просто чудовищными, а ядра обычно каменными. Напри­мер, мортира "Пумхард" (Военно-исто­рический музей, Вена), изготовленная в начале XV века, имела калибр 890 мм, то есть почти столько же, сколько и наша знаменитая Царь-пуш­ка, отлитая Андреем Чоховым полтора века спустя.

Кстати, литые орудия появились едва ли не одновременно с коваными. Напри­мер, еще в 1394 году во Франкфур­те-на-Майне была отлита бомбарда калибром ровно 500 мм, причем сто­ила она столько же, сколько и стадо из 442 коров, а один ее выстрел оце­нивали в 9 коров, если продолжать считать в "живом весе"!

Восток против Запада

Восток постарался не только не отстать от европейцев, но даже и превзойти его. Так, турки во время осады Кон­стантинополя в 1453 году использо­вали огромное орудие, изготовленное литейщиком Урбаном калибра 610 мм. На позицию это чудовище доставляли 60 быков и 100 человек прислуги. Впрочем, са­мой огромной пушкой в Средние века стала отнюдь не эта бомбарда и даже не творение Андрея Чохова, каким бы впечатляющим оно нам всем не казалось, а ору­дие индийского раджи Гопола из Танжура. Желая увековечить память о себе каким-нибудь величественным делом, он приказал отлить пушку, которая не имела бы себе равных. Изготовлен­ная в 1670 году, пушка-колосс имела в длину 7,3 м, что на два метра больше Царь-пушки, хотя своим калибром она все же уступает нашему орудию.

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Орудия-колумбиады на суше и на море

Гражданская война в США между се­верными и южными штатами самым серьезным образом способствовала появлению как новых видов вооруже­ния — бронированные суда и бронепо­езда, так и созданию средств борьбы с ними. Прежде всего это были тяжелые гладкоствольные пушки-колумбиады, названные в честь одного из первых орудий этого типа. Одно из таких орудий — колумбиада Родмена, изготовленная в 1863 году, имела ствол калибром 381 мм, а вес ее достигал 22,6 т! После колумбиад совершенно чу­довищные орудия и по калибру и по размерам ствола появились на море. Например, в 1880 году на английском броненосце "Бенбоу" были установ­лены орудия калибра 412 мм и весом 111 тонн!

Еще более впечатляющие орудия этого типа были отлиты на Мо­товилихинском заводе в Перми для вооружения мониторов. Имея калибр 508 мм, наша пушка должна была стрелять (и стреляла!) чугунными ядрами весом 500 кг! А уже в годы Первой мировой войны не только на кораблях, но также и на сухопутном театре военных дейс­твий появились 400-мм (Франция) и 420-мм (Германия) артиллерийские установки, причем у немцев это были буксируемые гаубицы типа "Большая Берта", а у французов — орудие на спе­циальном железнодорожном лафете. Вес снарядов "Большой Берты" дости­гал 810 кг, а французского орудия — 900! Интересно, что на флоте максимальный калибр у морских ору­дий так и не превысил 460 мм, в то время как для сухопутных орудий ока­залось, что это не предел!

Сухопутные суперпушки

Наиболее "малокалиберными" сре­ди сухопутных орудий-монстров были наши советские установки СМ-54 (2АЗ) — нарезная 406-мм самоходная пушка для стрельбы ядерными боепри­пасами "Конденсатор" и 420-мм само­ходный "атомный" миномет 2Б2 "Ока". Вес пушки составлял 64 тонны, а вес снаряда — 570 кг, при максимальной дальности стрельбы в 25,6 км! В 1957 году эти машины были показаны на военном параде на Красной площади и в буквальном смысле этого слова повергли в шок как иностранных во­енных атташе и журналистов, так и на­ших отечественных обывателей. Потом даже говорили и писали, что показан­ные на параде машины это не более чем бутафория, рассчитанная на уст­рашающий эффект, но, тем не менее, это были вполне реальные машины, выпущенные, правда, в количестве всего четырех экземпляров.

Более крупнокалиберными были ранние германские самоходные мор­тиры "Карл". Созданные накануне Второй мировой войны, эти установки имели вначале калибр 600 мм, но пос­ле выработки ресурса стволов на них были поставлены стволы меньшие по диаметру — 510 мм. Применяли их под Севастополем и под Варшавой, однако без особого успеха. Одна такая трофейная самоходка "Карл" сохранилась до сих пор и находится в Музее бронетанковой тех­ники в Кубинке.

Та же фирма "Крупп", что создала САУ "Карл", выпустила и совершенно фантастическую суперпушку "Дора" на железнодорожном ходу общим ве­сом 1350 т, а ее калибр составлял… 800 мм! Фугасный снаряд к "Доре" весил 4,8 т, а бетонобойный — 7,1 т. При дальности стрельбы от 38 до 47 км такой снаряд мог пробить стальную бронеплиту толщиной до 1 м, 8 м желе­зобетона плюс слой земли до 32 м тол­щиной! Вот только для транспортиров­ки "Доры" требовалось целых четыре железнодорожных колеи, перемещали ее сразу два дизельных локомотива, а обслуживали 1420 человек.

Всего же работу орудия на позиции под тем же Севастополем обеспечивали 4370 человек, что никак не соответствова­ло более чем скромным результатам ее стрельбы. "Дора" сделала около 50 выстрелов, после чего ствол пришел в негодность, и из-под Севастополя ее увезли. Орудие с новым стволом германское командование планиро­вало перебросить под Ленинград, но сделать этого немцы не успели. Позже гитлеровцы "Дору" взорвали, чтобы она не попала в руки врагов рейха.

Фау-3, или Насос высокого давления

Впрочем, если вы думаете, что гитлеровские инженеры на этом угомонились, то это далеко не так. Помимо всех этих монстров, главный инженер заводов фирмы "Рехлинг" Август Кондерс придумал еще один "последний довод" — Фау-3 — гигантское многокаморное артиллерийское орудие, известное также под кодовым названием "Насос высокого давления" и также как "Многоножка", "Приятель", "Трудолюбивая Лизхен", "Английская пушка". Причем работы над этим орудием, которое разрабатывалось в рамках создания тяжелого "Оружия возмездия", контролировал лично Гитлер. Модель многокаморной пушки калибром всего 20 мм была продемонстрирована ему в сентябре 1943 г., после чего он распорядился изготовить 50 полноразмерных многокаморных артиллерийских орудий для обстрела Лондона.

Орудие использовало стреловидный оперенный снаряд весом до 140 кг и длиной около трех метров. Заряд взрывчатого вещества в снаряде составлял примерно 25 кг. Дальность полета стреловидного снаряда по расчетам должна была достигнуть 165 км.

Такой большой "Маленький Давид"

А вот переплюнуть "Дору" смогли только американцы со своей 914-мм мортирой "Маленький Давид". Создавалась она в качестве устройс­тва для испытания крупнокалиберных авиационных бомб, в целях экономии авиационного горючего и ресурса авиамоторов самолетов-испытателей. Но в 1944 году ее решили использовать для уничтожения японских укреплений в случае высадки на Японс­ких островах. Масса полностью собран­ного орудия оказалась относительно небольшой — всего 82,8 т, но вот на ее установку на позиции затрачивалось 12 часов! Заряжался "Маленький Давид" с дула, как и миномет. Но поскольку сна­ряд к нему весил 1690 кг, то делать это приходилось при помощи специального подъемного крана!

Проект был закрыт в 1946 году, так как показал свою полную бесперспек­тивность, однако и сама эта мортира и один снаряд к ней сохранились, и се­годня их можно увидеть на открытой площадке в музее Абердинского поли­гона в США.

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"Большой Вавилон" все же мощнее!

Впрочем, оказалось, что и 920-мм для артиллерийского орудия это не предел! Во время ирано-иракской войны в 1980-х годах под личным патронажем президента Ирака Саддама Хусейна был запущен "Проект "Вавилон"" по созданию серии сверхмощных орудий, основанных на исследованиях канадского специалиста в области артиллерии Джеральда Булла. Несмотря на отрывочность сведений, известно, что существовали четыре различных устройства, которые были включены в эту программу. В одном из проектов "Вавилон" ("Большой Вавилон") также использовался принцип многокаморного артиллерийского орудия. Девять тонн специального метательного заряда супер-пушки позволяли бросать ему снаряды весом в 600 кг на дальность до 1000 километров или же запускать 200-кг спутник на орбиту по цене в 600 долларов за килограмм. Калибр орудия равнялся 1000 мм. Известно об испытаниях и прототипа 350-мм калибра.

В марте 1990 года Джеральд Булл был самым загадочным образом убит в Брюсселе, а части суперпушки конфисковали в Европе, по пути в Ирак. В ходе войны в Персидском заливе правительство Ирака объявило, что захваченные части — это нефтяные трубы, а не части для оружия, как это утверждала Великобритания. Но поскольку все детали этой установки в Ираке были уничтожены после кувейтской войны в 1991 году, то ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление сегодня невозможно. Ну, а в художественной литературе самым большим орудием, наверное, останется пушка профессора Шульце из романа Жюля Верна "Пятьсот миллионов бегумы".

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