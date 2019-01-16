Мистики в реалиях: Сирано де Бержерак

Из учителя эзотерики Сирано де Бержерака драматург Эдмон Ростан сделал бескорыстного влюбленного. Этот мечтатель-спиритуалист написал несколько драматических произведений, из них кое-что позаимствовал Мольер. Бержерак стал предтечей жанра научной фантастики. Автор "Государства Луны" был философом-герметистом, под бурлеском скрывающим свои мысли.

Во многом именно благодаря комедии Ростана за Сирано укрепился образ бесшабашного и остроумного гасконца-бретера. И хотя шпагой он орудовал умело и язык у него был хорошо подвешен, гасконцем он не был. Эркюль Савиньен Сирано (Hercule Savinien Cyrano) родился шестого марта 1619 года в Париже. Его отцу, именитому обедневшему дворянину, принадлежал Мовьер (Mauvières) — небольшое имение недалеко от столицы. Видимо, его прежние владельцы были гасконцами, так как оно называлось Бержерак (Bergerac). Геркулес Савиньен Сирано, чей дед торговал в Париже рыбой и в 1571 году купил себе дворянскую должность королевского нотариуса и секретаря, предпочитал величать себя Сирано де Бержерак.

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В это имение Сирано привезли еще крохотным ребенком, и тут он прожил до 12 лет, пока замок не продали, а подростка не определили стипендиатом в иезуитский Коллеж-де-Бове при Парижском университете. Закончив в 1637 году свое образование, Сирано поселился в заселенном студентами Латинском квартале. Несмотря на значительные финансовые затруднения, молодой человек продолжал прожигать жизнь в столице Франции. Сирано умел первенствовать во многом.

Чтобы в те времена быть принятым в светском обществе, необходимо было заслужить репутацию дуэлянта. Дуэли были модным поветрием и, несмотря на угрозы со стороны властей, продолжали уносить жизни молодых людей. В среднем за год на дуэлях погибало 220 дворян. Сирано удалось приобрести репутацию удачливого задиры, однако, высший свет оставался для него недостижимой мечтой. Усердные занятия, философские беседы перебивались нескончаемыми попойками. Но с началом Тридцатилетней войны в 1639 году Сирано из-за материальных затруднений поступил солдатом в королевскую гвардию.

Оправившись после ранения под Музоном, когда мушкетная пуля (ее вес был 56 грамм) прошила его навылет, Сирано де Бержерак получил удар шпагой в горло. Миновало два года военных походов, и тяжелое ранение заставило Сирано подать в отставку. Он снова очутился в Латинском квартале в своей привычной стихии: вино, игры, женщины, ссоры и дуэли. Однако подобный образ жизни не мог продолжаться долго. Наступила неизбежная в таких случаях расплата.

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Де Бержерак заразился сифилисом. Длившаяся несколько лет болезнь полностью преобразила характер Сирано и заставила его позабыть прежние привычки. Как удачно выразился современник Сирано — драматург Мольер, "врачи-схоласты стояли спиной к больному и лицом к Священному Писанию". Сирано умер в 1655 году, ему было 36 лет.

Но сказанное — лишь внешняя сторона жизни ничем не примечательной личности, так почему же мы до сих пор помним об этом человеке? Неужели благодаря Эдмону Ростану? Не обошлось и без него, но чем, в свою очередь, привлек его внимание Сирано? Неужели только лишь тем, что в своих произведениях он предсказал появление воздушного шара и фонографа? Или своими довольно значительными познаниями в алхимии? И да, и нет.

В доме своего приятеля, молодого поэта Шапеля, Сирано познакомился с известным философом-материалистом и естествоиспытателем Пьером Гассенди, который читал частный курс лекций для молодежи. Среди этого кружка слушателей был также Жан Поклен, приобретший впоследствии славу выдающегося драматурга под псевдонимом Мольер. Вот тогда-то заразившийся сифилисом Сирано обратился от удовольствий плоти к удовольствиям ума. За короткий срок Бержерак успел написать комедию о нравах учебного заведения, в котором он учился, трагедию "Смерть Агриппины", не понравившуюся клерикалам, и целую уйму язвительных памфлетов о всесильном кардинале Мазарини.

Но самое главное творение вышло в свет уже после смерти автора. Точнее, это были две части одного произведения. В 1647–1650 годах Сирано с головой ушел в написание утопии, полное название которой: "Иной свет, или Комическая история о государствах и империях Луны". Было задумано и ее продолжение "Государства Солнца", однако Сирано скончался, так и не закончив этот труд. Именно они произвели неизгладимое впечатление на европейцев XVII века.

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О путешествиях на Луну писали задолго до Сирано и только это вряд ли могло поразить читающую публику. Определенного рода параллели литературоведы видели между "Государствами Луны" Сирано и "Правдивой историей" римского сатирика Лукана (II век нашей эры) или приключенческой повестью шотландского епископа Годуина "Человек на Луне", изданную во Франции в 1648 году.

Позаимствовав у римлянина потеющих молоком и сморкающихся медом лунных туземцев, у которых мужчины рожают и вынашивают младенцев в ножных икрах; а у своего шотландского современника — общающихся между собой музыкальными звуками лунян, фантазия Сирано дошла до вполне рациональных естественнонаучных и технических идей, опередивших его век. В частности о том, что живые существа, включая человека, состоят из клеток. В книге Сирано они обозначены мелкими организмами, но ведь не в названии дело. Было время, что и компьютер называли ЭВМ.

А чего только стоит пассаж о возможности полета на Луну с помощью многоступенчатой ракеты! Ну не мистика ли, ведь месье Сирано не обладал специальными знаниями, которые были у Кампанеллы или Бэкона. Сегодня мы можем только представить, какими бы еще предвосхищающими открытия мыслями мог бы поделиться с нами Сирано де Бержерак, если бы не болезнь, унесшая так рано его жизнь.